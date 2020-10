Ovih 9 načela pomoći će da privučete pozitivu

Ne postoji nemoguće, to je samo način na koji razmišljaju neki ljudi, ustvrdio je svojedobno Muhammad Ali. Donosimo nekoliko savjeta da u svoj život privučete više pozitivnih stvari

<p>- Nemoguće je samo velika riječ koju naokolo razbacuju mali ljudi kojima je lakše živjeti u svijetu koji ih je zapao nego da istraže moć koju imaju da ga promijene. Nemoguće nije činjenica. To je mišljenje. Nemoguće nije izjava. To je stvar smjelosti. Nemoguće je potencijal. Nemoguće je privremeno. Nemoguće je ništa - kazao je slavni Muhammad Ali, prema mnogima najveći boksač teške kategorije i jedan od najvećih sportaša 20. stoljeća.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Majka hrabrost: Nije se predala ni kad je sama oboljela od karcinoma</p><p>Bez sumnje, iz tih se riječi mnogo može naučiti i dobar su motiv da počnete razmišljati o tome kako prevladati ono za što mislite da je nemoguće, odnosno kako privući ono što želite u svoj život. Evo 9 savjeta za to: </p><h2>1. Počnite se dobro brinuti o sebi</h2><p>Postanite malo 'sebični'. Ironično, ali kad počnete brinuti o sebi, kad upravljate svojim vremenom, prostorom i vašim životom, više možete dati drugima.</p><p>- Ako želite više klijenata, izuzetno dobro se brinite o prvom klijentu - jedan je od savjeta koje biste mogli uzeti u obzir kad razmišljate o poslu. </p><h2>2. Odazivajte se na svaki događaj</h2><p>Odmah odgovorite na telefonske pozive, odgovorite na pitanja koja su vam stigla u cijelosti, odvojite vrijeme za druge i promišljeno i kreativno se posvetite stvarima koje radite u potpunosti.</p><h2>3. Dodajte vrijednost samo zbog zabave</h2><p>Učinite više, pružite više, napravite više od onoga za što vam je plaćeno, jer ćete tako dobiti bolji povrat. Oprez, naravno: Nemojte samo dati više stvari, dajte više stvari koje ljudi stvarno žele i cijene.</p><h2>4. Besramno plasirajte svoje talente</h2><p>Zabavite se, budite ponosni na ono što radite, recite svima, samo nemojte biti naporni hvalisavac. No, ako vi niste ponosni na ono što radite, ako vas to ne ispunjava energijom i uzbuđenjem, radite nešto drugo!</p><h2>5. Intenzivno utječite na druge</h2><p>Izađite iz uloga i radnih opisa koje svi imamo. Povežite se s ljudima, raspitujte se, odgovarajte, budite vrckavi, izađite van okvira. Napravite što god je potrebno za to da utječete na vaš svijet.</p><h2>6. Ne odgađajte</h2><p>Vrijeme je skupo i njegovo uzaludno trošenje je nezahvalno i iritantno. Razmislite o svemu, pažljivo planirajte stvari, ali tako da uvijek na kraju, djelujte!</p><h2>7. Ne tolerirajte stvari</h2><p>Riješite se svih iritantnih stvari, dnevnih frustracija i predvidljivih neugodnosti u svom životu, jednom zauvijek. Nemojte samo riješiti problem, iznova osmislite svoju rutinu tako da vas te iritacije ne gnjave nikada više!</p><h2>8. Usredotočite se na svoje vrijednosti</h2><p>Kad provodite svoje dane u skladu sa svojim vrijednostima, postajete nevjerojatno puni energije, mirni, usredotočeni i atraktivni! </p><h2>9. Uvijek razvijajte svoj karakter</h2><p>Osim što ste dobri u svom poslu i živite s integritetom, postanite vrlo dobri u vlastitom bivanju – kao osobe. Budite 'pravi karakter', jedinstvena, nadarena, kompleksna i nezaboravna osoba, za što ste i predodređeni rođenjem, donosi portal<a href="https://atma.hr/top-10-nacela-za-privlacenje-svega-sto-zelite/"> Atma.</a> </p>