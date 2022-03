On je najveći zavodnik svih vremena. Njegova superiornost se krije u uspjehu s damama. Bond, James Bond nije sramežljiv - zato je uvijek dobro poput njega pokazati ženama da ste zainteresirani. Nipošto se nemojte smijati vlastitim forama jer - žene vole humor, ali ne i klaunove. Njegova snaga, samopouzdanje, dobri automobili, fatalni šarm i lijepe žene... - gotovo je svaki muškarac barem jedanput poželio biti James Bond. Da biste osvajali žene kao što to čini agent 007 - otkrijte tajnu njegove magnetske privlačnosti - a to je njegova uglađenost.

Njegova tajna se ne krije u elegantnoj odjeći i poznavanju vrhunskih pića - pravi zavodnik mora biti vješt u govoru, zanimljiv i širokog znanja. To nije nešto što se stječe i uči buljeći u televizor ili računalo. Ako želite biti, bar malo, nalik na njega radije upišite tečaj nekoga stranog jezika, pročitajte pokoju dobru knjigu, a nemojte zaboraviti ni tjelesne aktivnosti. Najviše uzdaha će izmamiti bavljenje borilačkim vještinama ili, primjerice skakanje iz padobrana, ali ni trčanje i boravak u teretani neće biti naodmet.

Neizostavan, a možda i najvažniji element seksepila Bonda je njegov istančani smisao za humor. U svakoj situaciji on će pronaći ironiju sudbine, a istu je u stanju sažeti u jednu rečenicu, najčešće začinjenu seksualnim konotacijama, a pritom zadržati sasvim ozbiljan izraz lica. Žene vole da njihovi muškarci imaju smisao za humor, ipak oni nasmijani tipovi koji ne skidaju nikad osmijeh s lica su im odbojni. Stoga, krenite u akciju i priđite ženama, baš kao 007, koji ne očajava i ako ga neka odbije jer uvijek postoje deseci drugih koji će pasti na njegov šarm.

On je uvijek okružen lijepim ženama. Ako ste usamljeni tip koji stoji u kutu, nikad nećete djelovati toliko privlačno kao onaj koji je u društvu lijepe žene, kao što ni James ne bi bio toliko fatalan bez zavodljivih 'Bondovih djevojaka'. Kopirajte ga i prije izlaska pozovite zgodnu prijateljicu da vam pravi društvo pa će se žene lijepiti za vas.

Adrenalin potiče seksualnu želju jer James Bond kad juri za automobilima, skače iz aviona, spušta se niz liticu, ponekad to čini i u ženskom društvu. Zbog toga je toliko i privlačan - razna istraživanja pokazuju da adrenalin potiče seksualno uzbuđenje. Želite li biti poput njega, pozovite je na rafting, vožnju u lunaparku ili barem spoj dogovorite na vrhu nekog tornja.

007 također ne poznaje stres i nervozu. Ne postoji nijedan film u kojem je Bond čupao kosu paničareći hoće li mu misija uspjeti - naravno - takav film nikad nije snimljen niti će biti. James Bond privlačan je zbog toga što uspijeva zadržati hladnokrvnost i u najstresnijim situacijama, a žene podsvjesno traže muškarca koji ih može zaštititi.