Bryan Johnson o planu da živi vječno: 'Moj cilj? Ne umrijeti'

Bryan Johnson ima plan za koji mnogi smatraju da je nemoguć, on ne želi umrijeti. Njegov je protokol posvećen upravo toj ideji - ustaje u 4:30 ujutro, pojede sve svoje obroke prije 11 sati i odlazi spavati – sam – u 20:30, bez iznimke. U međuvremenu popije više od 100 tableta, 'okupa' svoje tijelo LED svjetlom i sjedi na elektromagnetskom uređaju visokog intenziteta za koji vjeruje da će ojačati njegovo dno zdjelice. Sve to radi kako bi usporio proces starenja vlastitog tijela.

Nada se da će s godinama njegova biološka dob biti sporija od one kronološke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi stručnjaci za dugovječnost reći će vam da se ljudsko tijelo ne može tako hakirati, dok niz komentatora na društvenim mrežama govori Johnsonu da izgleda starije od svojih 45 godina ili kažu da se nadaju da će ga udariti autobus. Do sada ništa od ovoga nije spriječilo Johnsona, koji je proveo dvije godine fino podešavajući ono što naziva Blueprintom, sustavom ponašanja osmišljenim da se brine o njemu bolje nego što to može njegov vlastiti um. On također dijeli (iscrpne i iscrpljujuće) detalje na internetu, tako da svatko tko želi može pratiti proces, za daleko manje od njegovih prijavljenih izdataka od 1.6 milijuna eura godišnje, piše The Guardian.

Johnson ne započinje svoju potragu protiv smrti slučajno - kad je prodao svoju tvrtku, Braintree Venmo, PayPalu 2013. za 800 milijuna dolara, ušao je u začarani krug prejedanja, alkoholiziranja i depresije.

Nakon toga je odlučio promijeniti život, pa sada živi u stanu s filtriranim zrakom, a zidovi su mu obloženi zelenilom.

Njegov tim liječnika i zdravstvenih stručnjaka neprestano nadzire što se događa u njegovom tijelu, mjeri sve - od razine kolesterola do duljine njegovih telomera - DNK 'kapica' koje sprječavaju trošenje naših kromosoma, poput plastičnih vrhova na vezicama, a smatra se da igraju ključnu ulogu u staničnoj smrti i starenju.

Sve to ulazi u sustav koji mu govori kako poboljšati ta mjerenja.

- U osnovi smo indeksirali svaku znanstvenu publikaciju o zdravlju i životnom vijeku, oko 2000 publikacija. I uzimamo svaku studiju, primjenjujemo niz kriterija na nju, neki su životinjski modeli, tako da to razlikujemo, i onda dajemo prioritet onome što funkcionira - tumači Johnson.

To ga je dovelo do načina života koji, razumljivo, mnogi ljudi ne žele slijediti. Dva od tri obroka koja jede svaki dan potpuno su ista: 'super zelenilo' sadrži kuhanu brokulu, cvjetaču, gljive i češnjak, dok 'orašast puding' uključuje chia sjemenke, makadamija orahe i bobičasto voće.

Ujutro uzima 54 tablete, a ostatak između tretmana kože, terapije crvenim svjetlom i ostalih mjerenja. On rutinski živi u kalorijski ograničenom stanju, ne pije alkohol i ne izlazi navečer, nikad. Također, odbacuje one tretmane koji nemaju smisla - uzeo je, na primjer, ljudski hormon rasta, ali je prestao jer su potencijalne nuspojave bile prevelike.

Također je eksperimentirao s uzimanjem krvne plazme od svog 18-godišnjeg sina Talmagea – platio je to tako što je donirao nešto vlastite plazme svom 70-godišnjem ocu – ali je to napustio zbog nedostatka rezultata.

Međutim, također je vrijedno napomenuti da se velik dio onoga što Johnson radi temelji na prihvaćenoj znanosti. Njegov fitness režim, na primjer, uključuje mješavinu treninga otpora i kardiovaskularnog rada koji je izračunat kako bi se poboljšao njegov VO2 max (maksimalna količina kisika koju njegovo tijelo može primiti tijekom vježbanja) – a oba su povezana sa značajnim smanjenjem smrtnosti.

Ne postoji mnogo dokaza o učinku kvalitete i trajanja sna na smrtnost, ali postoji opće mišljenje o tome da je san vrlo važan.

Djeluje li Johnsonov režim? Ovisi o tome kako definirate uspjeh. Za njega mjerenja idu u dobrom smjeru. Njegov VO2 max od 58,7 ml/kg/min bio bi impresivan za mnogo mlađeg muškarca, a mnogi drugi biomarkeri bolji su nego što bi se očekivalo za 45-godišnjaka. Njegov je san, prema izračunima gadgeta koje koristi, savršen već šest mjeseci.

Može podići više od 100 kg i ima manje od 7% tjelesne masti.

Međutim, jedna od najjačih kritika njegova režima jest da, iako poboljšava tipične biomarkere starosti – snagu, gustoću kostiju i debljinu kose – ne usporava starenje ni na koji značajan način.

- Ljudi imaju set gena koji ograničavaju životni vijek. Ne postoji ništa u protokolu Bryana Johnsona što bi promijenilo njegov maksimalni životni vijek. Ima ljudi koji su nevjerojatno dobro starili i živjeli od 110 do 122 godine. Nitko od tih ljudi nije imao strogo reguliranu praksu poput Johnsonove. Može se reći da se postavio na bolju putanju starenja, ali se ne može reći da je preokrenuo ili eliminirao starenje - izjavio je dr. Charles Brenner, biokemičar koji proučava dugovječnost i starenje.

Što je s ostalim kritikama? Najčešći su da mu je život sigurno jadan, da se egzistencija bez pizze, piva i kasnih noći čini kao nikakva, da bi sve to mogao raditi godinama i onda ga udari autobus.

Johnson je i to prokomentirao: "Kad god uđem u svoj auto, kažem si: 'Ovo je najopasnija stvar koju ću danas učiniti."

I čini se da uistinu ne mari za pizzu ili pivo. Kao razveden, on priznaje da će romansa biti teška, s njegovim navedenim 'očekivanjima od prvog spoja' uključujući 'spavam sam' plan. Nema namjeru promijeniti svoj rigorozan raspored spavanja čak ni zbog seksa.

Čini se da se pritom ipak jako dobro zabavlja: sudjeluje u stolnoteniskom rivalstvu s Talmageom i ima prijatelje, kaže, koji poštuju njegovu rutinu. To je bitno jer je jedan od bitnih sastojaka 'plavih zona', mjesta gdje ljudi žive dulje od prosjeka - naglašena društvena kultura. Ističe da mu je oko toga teže, jer su to područja koja nisu toliko strogo defrinirana.

Johnson se često – i veselo – sukobljava sa svojim najoštrijim kritičarima na X-u (bivši Twitter).

- Trolovi u mojoj glavi mnogo su opakiji od trolova na internetu. Kad sam bio depresivan i moj bi mi mozak neprestano govorio: ‘Život je beznadan’, morao sam u biti reći: ‘Baš me briga što ćeš ti reći.’ I na kraju je taj glas izgubio svoju moć. I vidio sam da se to događa dok me ljudi trolaju i ja se igram s njima. Iskreno, više nije ni zanimljivo - otkriva Johnson.

Brine li se da to utječe na njegov život – na primjer na razinu stresa – na načine kojih nije svjestan?

- Apsolutno. Za to koristimo zamjenske pokazatelje – gledajući moje razine stresa, gledajući moju kvalitetu sna i čitavu hrpu drugih stvari kako bismo zapravo pokušali procijeniti stvara li nešto u mom životu nezdrave uvjete. To je legitimno pitanje - otkriva.

Uskoro planira predstaviti takav način života, 'Blueprint', kao proizvod koji je svima dostupan te već prodaje vlastito maslinovo ulje. Iako, ističe da profit 'nikad nije bio cilj kad su počinjali'.

Ali mnogo jednostavnijih zdravstvenih mjera – redovita tjelovježba, jedenje puno zelenja, dosljedno spavanje – dokazano nas čine zdravima. Dakle, postoji li nada da opća populacija uloži u dugovječnost?

Johnson to iskustvo povezuje s onime što je naučio kao poduzetnik.

- Kada sam gradio svoju tvrtku za plaćanja, Braintree, iskustvo online plaćanja bilo je užasno. Dakle, dobili biste taksi, a WiFI veza ne bi radila, i bilo je jednostavno užasno. I rekli smo: ‘OK, učinimo ovo prekrasnim iskustvom - izjavio je.

Dakle, plan je od zdravlja napraviti ugodan cilj.

- U konačnici, ne govorim ljudima da budu discipliniraniji. Trenutno smo ludi jer smo ovisni o ovisnostima: hrani, pornografiji, društvenim medijima, alkoholu, bilo čemu. 'Blueprint' se odnosi na priznanje da nije razumno tražiti od pojedinca da se sabere kad ima tisuće stvari unutar 4 kilometra od sebe koje imaju visoke razine dopamina poput heroina - kaže.

Očito, u Johnsonovom životu ima nečeg vrlo tehnološkog iz Silicijske doline – opsjednutost mjerenjem, nemilosrdna težnja za optimizacijom, tretiranje starenja kao inženjerskog problema koji treba riješiti – ali također je u skladu s mnogim stvarima koje već znamo. Naime, u pravu je kad kaže da sve loše stvari imaju odličan PR, a brokulu jedva pronađemo na polici.

Kako god se stvari razvijale, Johnson vjeruje da nove medicinske tehnologije u skoroj budućnosti još više mogu produljiti naš život.