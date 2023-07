Često putujete? Ovo su savjeti kako možete pobijediti jet lag

Budući da je vrijeme godišnjih odmora, liječnik odlučuje podijeliti nekoliko savjeta za borbu protiv jet laga. Na društvenim mrežama je dr. Michael Mrozinski, britanski liječnik opće prakse koji često putuje između Ujedinjenog Kraljevstva i Australije, otkrio svoju tajnu kako pobijediti ovo stanje.

Mrozinskijevi savjeti usredotočeni su na metode spavanja i njegu kože u borbi protiv tog privremenog zatišja do kojeg dolazi zbog putovanja u različite vremenske zone. Mrozinski kaže da mu maska za oči, uparena sa slušalicama omogućuje da malo odspava tijekom leta, jer blokiraju svako svjetlo i buku koja dolazi od drugih putnika.

- Maska za oči! Moj vjerni pomoćnik! Ovi spasitelji sna osiguravaju miran san na letu. Osim toga, zbog njih izgledam kao misteriozni superheroj - napisao je Mrozinski svojim brojnim pratiteljima.

Čepiće za uši smatra prijekom potrebom za sve česte putnike.

- Blokiranje tih beba koje plaču i putnika koji hrču pomaže mi uhvatiti te dragocjene sate sna. Osim toga, mogu se pretvarati da sam u svom tihom svijetu mira - kaže.

Mrozinski dodaje da mu je pridržavanje strogog rasporeda spavanja pomoglo da se prilagodi drugoj vremenskoj zoni, ali kada ne može utonuti u san, mala doza melatonina pomaže.

- Ovaj prirodni hormon pomaže regulirati moje obrasce spavanja, osiguravajući mirnu noć i osvježeno jutro - ističe. Mrozinski voli doći do sunca odmah nakon slijetanja na svoje odredište jer mu to daje potrebnu energiju nakon što je sjedio cijeli let, donosi NYP.

Prirodna sunčeva svjetlost pomaže mu resetirati tjelesni sat.

- To je kao topla dobrodošlica iz lokalne vremenske zone - napisao je liječnik.

Kad se napokon smjesti nakon dugog letenja, Mrozinski uzima dodatnu hranu kako bi pomogao tijelu da se oporavi.

- Napunite se elektrolitima. Vremenski razmak može biti iscrpljujući, pa ostajem hidriran vodom punom elektrolita! Ove male vrećice energije čine da se osjećam kao superheroj na misiji - kaže Mrozinski.

Osvrćući se na kožu i usne, Mrozinski kaže da mu hidratantna krema i vazelin pomažu riješiti se suhoće epiderme.

- Dakle, dok se moje tijelo prilagođava, moja koža ostaje sjajna kao da sam upravo izašao iz toplica -istaknuo je. Liječnik također koristi sprej za nos za borbu protiv začepljenosti koju dobiva od suhog zraka u zrakoplovu.

Mrozinski završava objavu podsjetnikom svima da daju prioritet brizi o sebi i nadoknade san kad god mogu.

Mnogi su ne uključili u komentare kako bi podijelili savjete koje oni koriste za pobjeđivanje jet laga.

- Moji savjeti su da ne pijete alkohol ili kofein tijekom leta, jedite neku zdraviju hranu u avionu, zapakirajte vlastitu, ponesite biljni čaj u termos boci za piće, osoblje će vam je napuniti. Pokušajte stići na odredište tijekom dana radi sunca, a zatim ostanite budni do 20 ili 21 sat, a zatim dugo spavajte. Obično je dobro sljedeći dan! - komentirala je Aleisha Leonard.

Drugi komentator sugerira da je dob također faktor za jet lag, podijelivši priču o tome kako je, kad su bili mlađi, putovanje iz Kanade u Aziju bilo lakše i s vremenom je postalo 'progresivno teže'.