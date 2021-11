Većina moralnih dilema o seksu i vezi ima vrlo jasan 'ispravan' odgovor s kojim se gotovo svi slažu. Trebaš li imati aferu sa mužem svoje najbolje prijateljice? Hm, ne. Je li dobra ideja svom šefu poslati golu fotografiju? Ni slučajno! Trebate li iznenaditi onog bivšeg kojeg vrebate dvije godine na njihov rođendan, sad kad su u braku i imaju dijete?

Rijetki bi dali pozitivan odgovor za bilo što od gore navedenog. Ali postoje scenariji u kojima odgovor nije tako očit – ili dijeli ljude. To je očito 'Da!' za neke i jednako odlučno 'Ne!' za druge.

Ovih šest dilema o seksu i vezi su dileme koje dobivaju ovakve podijeljene reakcije.

- Zamolila sam grupu muškaraca i žena, u različitim dobima i fazama u životu, da mi kažu što bi učinili ako bi se našli u takvim situacijama. Onda sam dala svoj odgovor na zadanu dilemu - objašnjava Tracey Cox, seksualna terapeutkinja.

S čijim se savjetom slažete ili ne slažete?

1. scenarij: Varali ste i dobili spolno prenosivu bolest

Imali ste seks avanturu i niste koristili kondom. Tjedan dana kasnije, nađete mjehuriće na genitalijama i test je pozitivan na herpes. Znajući da je vrlo zarazno, kažete li svom dugogodišnjem partneru ili šutite, izbjegavate nakratko seks i nadate se da vas neće otkriti?

Što su rekli:

- Da se radi o spolnoj bolesti koja se može izliječiti antibioticima, šutio bih. Ali herpes se vraća. Vjerojatno će te ionako kad-tad uhvatiti - odgovorio je jedan od ispitanika.

- Prešutite, ali poduzmite sve mjere opreza koje možete da spriječite prijenos bolesti partneru - odgovorio je drugi ispitanik.

- Ako priznaš, ionako je sve gotovo. Nitko ne oprašta prevaru, a povrh toga još prihvatiti i mogućnost dobivanja herpesa. Treba šutjeti - odgovorio je treći.

Rješenje Tracey Cox:

Problem s herpesom je u tome što, čak i ako nemate vidljivi herpes, još uvijek ga možete prenijeti asimptomatskim izlučivanjem. To znači da virus može biti prisutan na koži, čak i ako nema vidljivih simptoma. Kad ga jednom dobiješ, herpes je tu za cijeli život. To je bolno i nije nešto što želiš dati nekome koga navodno voliš.

Ako se radilo o lako izlječivoj spolno prenosivoj bolesti, onda to postaje moralna dilema. Ali herpes ne spada u tu kategoriju. Nije pošteno znati da imate herpes i ne reći svom dugogodišnjem partneru. (Ni nošenje kondoma nije rješenje. Osim ako područje izbijanja nije pokriveno kondomom, oni nisu zaštićeni.)

2. scenarij: Vidjeli ste muža prijateljice s drugom ženom

Večerate u restoranu i uočite dečka/muža svoje prijateljice vani s drugom ženom. Izgleda sasvim nevino, ali u jednom trenutku, on posegne i neko vrijeme drži tu ženu za ruku. Treba li reći prijateljici za to što ste vidjeli i treba prešutjeti?

Što su rekli:

- Nehajno bih to spomenula sljedeći put kada bih ju vidjela s očekivanjem da će reći: 'Oh, to je njegova najbolja prijateljica s faksa' ili 'To je njegova sestra' - odgovorila je jedna ispitanica.

- Uvijek bih željela znati je li netko vidio mog muža vani kako se drži za ruke s drugom ženom, koliko god to 'nevino' izgledalo. Glasam 100 posto za to da nazovem prijateljicu sljedeći dan. Prva stvar ujutro - napisala je druga ispitanica.

- Pričekao bih da ih sljedeći put vidim, a onda bih ga odveo na jednu stranu i rekao da sam ga vidio u restoranu. Da je njegova reakcija normalna, odustao bih od toga. Ali ako izgleda smeteno ili uplašeno, rekao bih svojoj prijateljici - odgovorio je treći ispitanik.

Rješenje Tracey Cox:

Držanje za ruke je vrlo različito od uočavanja nekoga kako se ljubi ili pipkanja ispod stola. Ako se radi o prijatelju, a oni prolaze kroz neku svoju traumu, držanje za ruku način je pokazivanja podrške.

Treći scenarij mi se jako sviđa. Iako bih ja otišla korak dalje i kasnije iste te večeri prišla muškarcu i rekla: 'Bok! Maloprije sam te vidjela i htjela sam te pozdraviti prije nego što odem. Puno pozdravi X (ime njegove žene). Cijelo vrijeme bih pažljivo promatrala njegov i njezin govor tijela i reakciju na mene kad se pojavim. Jedan posljednji pogled preko ramena dok odlazim trebao bi razjasniti je li u pitanju prevara ili nešto nevino. Ako izgleda čudno, nervozno ili na bilo koji način užasnuto, to potvrđuje da se nešto događa.

Ako je tako, sljedeći put kad bih ga srela bih ga odvukla na stranu i rekla mu: 'Nisam sigurna što je to bilo, ali bolje da mi objasniš'. U slučaju da je u pitanju prevara rekla bih mu da ju odmah prekine ili da prizna svojoj ženi što se događa. Ili ću joj ja reći.

3. scenarij: Zaljubljeni ste u prijateljevog partnera

Prijatelj ti kaže da ima aferu, a vi ste godinama očajnički zaljubljeni u njihovog muža/ženu. Manipulirate li situacijom u svoju korist? (Potičete aferu s nadom da će se rastati ili nagovijestite svom partneru da varaju, nadajući se da će se otkriti?) Ili ih pokušate navesti da vide kakva je nevjerojatna osoba njihov partner, a da to varanje nije u redu?

Što su rekli:

- Ne mogu zamisliti da sam dugo zaljubljen u tuđeg partnera. Koja je poanta toga? - odgovorio je jedan ispitanik.

- Nitko ne zaslužuje biti prevaren. Jasno bih rekla svojoj prijateljici da njezin muž zaslužuje bolje. Ako se prema njemu ne može odnositi s ljubavlju i poštovanjem, trebala bi otići. To bih rekla čak i da nisam zaljubljena u njega - odgovorila je druga ispitanica.

- Pomislio bih u sebi: 'On ju očito ne voli ili to ne bi radio' i krenuo bi u akciju. Poticao bi aferu i nadao se da će to završiti njihov brak - odgovorio je treći ispitanik.

Rješenje Tracey Cox:

Prvi odgovor postavlja dobru poantu: zašto bi si čovjek dopustio biti emocionalno vezan za nekoga tko nije dostupan godinama? Dakle, dobar je prvi korak posjet terapeutu radi razmatranja problema sa samopoštovanjem.

U ovoj situaciji najsigurnije bi bilo reći prijatelju da ne želite ništa više čuti o aferi jer vas to dovodi u neugodnu poziciju. Ako se ispostavi da ste znali za aferu, a niste upozorili drugog partnera, malo je vjerojatno da će vas ionako izabrati kao svoj sljedeći romantični interes. Sjela bih i čekala da vidim što će se dogoditi, bez aktivnog interveniranja.

Ako završite s njihovim bivšim, a izmanipulirali ste situaciju, izmanipulirani partner će se pobrinuti da to svi znaju i, opet, možete izgubiti čovjeka kojeg ste željeli.

4. scenarij: Potajno uzimate Viagru

Želite impresionirati svoju novu djevojku, pa popijete Viagru prije nego što prvi put spavate zajedno. Ona vam daje mnogo komplimenata o tome koliko je vaša erekcija jaka, pa uzmete jednu i sljedeći put... i sljedeći. A sad se bojite seksa s njom osim ako prvo ne popijete tabletu, bojeći se kako će reagirati na vašu 'normalnu' erekciju? Nastavljaš li uzimati tablete ili ćeš joj reći istinu?

Što su rekli:

- Priznao bih. Ako ne razumije ili ne zna kako reagirati, ionako nije prava osoba za mene - rekao je prvi ispitanik.

- Pričekao bih neko vrijeme, a onda bih joj to rekao kroz šalu i nadao se da vidi smiješnu stranu. Probao sam Viagru i zadala mi je najgoru glavobolju poslije. Više nikad - rekao je drugi ispitanik.

- Učinio sam ovo, ali samo kad sam tulumario i sa ženama za koje sam znao da više neću vidjeti. Inače je sklizak teren - odgovorio je treći ispitanik.

Rješenje Tracey Cox:

To se često događa - osobito s muškarcima. Ako kliknu na jedan oglas za lijek za erektilnu disfunkciju, bombardiraju ih. Dobavljači lijekova se hrane nesigurnošću muškaraca, ispirajući im mozak da povjeruju da je sve osim 'tvrdog penisa' neka vrsta neuspjeha s njihove strane. Muškarce uvuku u ovaj začarani krug tako što ih navedu da uzmu tabletu 'samo jednom', ali kasnije je jako teško prestati.

Budući da mnogi muškarci koriste Viagru, a to ne dijele s partnericama, žene misle da su jako tvrde erekcije normalna stvar. Stoga će vjerojatno komentirati ili reagirati kad se suočite s erekcijom koju ne stvara mala plava pilula, a koja je podložna prirodnom rastu i slabljenju tijekom seksa.

Razumijem privlačnost 'male pomoći', ali sam za iskrenost tijekom seksa. Ako ste to učinili, pravo vrijeme za priznanje je vjerojatno kad shvatite da ste u stabilnoj vezi i da imate budućnost. Kao što je jedan od muškaraca rekao, ako žena ne shvaća mušku tjeskobu ili se ne može nositi s penisom koji reagira na emocije i razinu stresa svog vlasnika, nije vrijedna rizika uzimanja Viagre ako ju ne trebate.

Rekreativno korištenje Viagre je opasno. Kupnja iz nepouzdanog izvora rizična je zbog kontaminacije, a ako niste upoznati s detaljima oko korištenja, može biti i opasna po život.

5. scenarij: Trudni ste, ali niste sigurni je li vaš partner otac djeteta

Sretneš se s bivšim, neposredno prije vjenčanja. Još uvijek imate osjećaje prema bivšem i htjela si provjeriti da se ne udaješ za krivog muškarca. Na kraju spavate zajedno, ali odlazite znajući da se ipak vjenčate s pravim muškarcem. Tri tjedna nakon vjenčanja saznaješ da si trudna. Ali tko je otac i što napraviti?

Što su rekli:

- Da mislim da su muškarci dovoljno slični i da volim svog muža, šutjela bih. Istina bi bila efektni kraj braka, a djetetu trebaju oba roditelja - odgovorila je prva ispitanica.

- U slučaju kad žene kažu istinu na kraju najviše pati dijete, pa bih vjerojatno šutjela. I ubuduće koristila kondom - odgovorila je druga ispitanica.

- Mislim da se ovo događa češće nego što ljudi misle i zgrožen sam time. Kažu da su žene ljupkiji spol, ali ja mislim da su žene mnogo lukavije od muškaraca - odgovorio je treći ispitanik.

Rješenje Tracey Cox:

Istraživanja pokazuju da oko 10 posto muškaraca nisu biološki očevi svojoj djeci, iako druge studije sugeriraju da je taj broj mnogo veći.

Za mene, moralno, ovo je najteža dilema od svih. Ako drugi ljudi znaju istinu i ona će vjerojatno izaći na vidjelo u bilo kojem trenutku - čak i godinama kasnije - jasno je što se treba napraviti. Ako je vjerojatno da će to ostati tajna koju ćete znati samo vi, rješenje nije tako očito.

Neosporno je strašno zavaravati muškarca da vjeruje da je dijete njegovo, a nije. Ali za svakog muškarca koji je nakon otkrića slomljen, postoji još jedan koji kaže da im je drago što nisu znali jer bi radije imali iskustvo odgoja djeteta koje vole, sa ženom koju vole, nego da znaju istina i da nemaju nijedno.

Majčinski instinkt je izuzetno moćna stvar. Većina žena u ovom scenariju razmišlja o tome što je najbolje za bebu, a ne o tome što je najbolje za roditelje. Mnogi se toliko dugo muče s tim što da rade, osjećaju da su propustili trenutak i da je najbolje samo se nadati da njihova tajna nikada neće biti otkrivena.

Najbitnija stvar koju treba uzeti u obzir u ovom scenariju je možete li se nositi s takvom tajnom? Zapamtite: lagali biste svom djetetu kao i mužu. Tajne truju odnose. Neke se žene ne mogu povezati s djetetom jer ih je jako sram. Druge se osjećaju tako jadno svaki put kad pogledaju svog partnera da im se brak ionako na kraju raspadne.

6. scenarij: Uspješno ste zatajili aferu

Vaša je veza prolazila kroz teško razdoblje i na kraju ste imali kratku aferu s kolegom s posla. Sve je prošlo, nitko ne zna za to, a vi ste riješili svoje probleme s partnerom. Trebaš li priznati aferu ili šutjeti?

Što su rekli:

- Ne bih mogao živjeti s tim što sam napravio. Ne znam kako bih partnera pogledao u oči. Morao bih priznati aferu - odgovorio je jedan ispitanik.

- Ne vidim smisao u priznanju ako nitko ne zna za aferu osim vas. Dogodilo se, prošlost je i idemo naprijed. Što čovjek može dobiti priznanjem osim probleme? - odgovorio je drugi ispitanik.

- Moja majka je imala afere i to je uništilo našu obitelj. Nikada ne bih prevarila, pa ne bih ni bila u toj situaciji. Ali mislim da bi ljudi koji su imali aferu trebali priznati i prihvatiti posljedice toga što su napravili - odgovorio je treći ispitanik.

Rješenje Tracey Cox:

Ako se za aferu zna ili se sumnja u nju, bolje je dobrovoljno priznati nego očekivati neželjeno otkriće. Ali postoje valjani razlozi da inače držite jezik za zubima.

Priznanje bi vam moglo biti divno, nakon što živite s teškim teretom krivnje, ali sigurno je da vašem partneru neće biti divno. Nevjera je poražavajuća i srceparajuća, piše Daily Mail. To briše svako povjerenje za koje treba godinama da se uspostavi, ako ikad, nakon takvog čina.

Jedina osoba koja može imati koristi od ispovijedi u ovim okolnostima je partner koji je varao. Veza je bila u problemu i pogriješili ste. Živite s posljedicama onoga što ste učinili i poštedite svog partnera bolne istine.