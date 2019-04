Crni kim i propolis uzimaju se 2 mjeseca prije sezone alergija

Roditelje koji djeci žele olakšati simptome peludne alergije, kao što su suzenje i svrbež očiju te začepljeni nos i slično, svakako treba podsjetiti na najčešću pogrešku - na sezonske alergije najbolje se djeluje preventivno, kaže fitoaromaterapeutkinja Meri Popović iz Udruge Eterico iz Rijeke.

- Popravljajući ukupan zdravstveni status, imunomodulacijom simptome alergije, čak i kod kroničnih i teških alergičara, možemo bitno smanjiti. No to znači početi djelovati na vrijeme, minimalno dva mjeseca prije sezone alergena, i nastaviti sve dok alergija traje, najčešće do rujna - kaže.

Dodaje da je pritom vrlo učinkovita mješavina ulja crnog kima, koja se u zadnje vrijeme sve češće preporučuje za podizanje imuniteta, i nekih eteričnih ulja, koja se može koristiti kod djece starije od šest godina.

Foto: Anton Ignatenco

- Dozu treba prilagoditi na 40-80 mg/kg tjelesne težine. No crni kim ne odgovara svima, jako teško pada na želudac, izaziva neugodan osjećaj žarenja ili probavne smetnje pa u tim slučajevima treba prekinuti s uzimanjem ulja - kaže.

Inače, kad su u pitanju odrasli, kod alergija su indicirana eterična ulja estragona, rimske i njemačke kamilice, no ona imaju i svojih nedostataka i kontraindikacija pa ih laici ne bi trebali koristiti, upozorava. Također, kod djece starije od tri godine mogu se primjenjivati eterična ulja, ali s oprezom. U istu grupu spadaju i trudnice i dojilje. Ako ste laik, radije se posavjetujte s aromaterapeutom, dodaje sugovornica.

- Prirodna terapija spada u alternativu i može se koristiti kao potpora lijekovima, za ublažavanje simptoma, no roditelji pritom moraju biti jako oprezni. Važno je znati na što je dijete alergično i poznavati sastav proizvoda, jer može biti alergično baš na neki sastojak pripravka, pa njegovom primjenom možemo samo pogoršati stanje - upozorava dr. Ivana Jerković, alergologinja u Alergološkoj ambulanti u Dječjoj bolnici Srebrnjak.

Dodaje kako se to, kad su u pitanju mali alergičari, odnosi čak i na med i propolis, koje roditelji inače često koriste upravo za jačanje imuniteta.

Tako i ulje crnog kima, dodaje liječnica, može biti korisno za jačanje imuniteta te ga možemo probati dati djetetu, no svakako u manjim dozama i oprezno.

- U pravilu ne bismo smjeli koristiti proizvode nepoznatog podrijetla, dok kod eteričnih ulja ili čajeva treba biti oprezan - napominje liječnica.

Dok se odraslima, na primjer, preporučuju čaj od koprive ili metvice, jer potiču proizvodnju histamina, kod djece i s njima treba započeti s blagom čajnom mješavinom i malom dozom.

Mješavina za difuzer

SASTOJCI: Eterično ulje niauli kemotip cineol 50 kapi, Eterično ulje ravensare 50 kapi, Eterično ulje eukaliptusa kemotip radiata 50 kapi, Eterično ulje limuna 50 kapi

PRIPREMA: Ukapamo eterična ulja u tamnu bočicu i dobro ih pomiješamo. Koristit ćemo ih u difuzeru 3 puta na dan kroz pola sata tako da nakapamo 10-15 kapi u difuzer.

Instantni recept 'Dvije kapi'

SASTOJCI: 20 kapi eteričnog ulja ravensare, 20 kapi eteričnog ulja eukaliptus radiata, 20 kapi biljnog ulja po izboru (badem, makadamija)

PRIPREMA: Napravimo mješavinu i ulijemo je u tamnu bočicu. Dvije kapi mješavine umasirati 2-3 puta na dan na područje prsa, gornjeg dijela leđa i sinusa. Pazite da ne dospije u oči.

NITKO IM NE MOŽE ODOLJETI: Žene rođene u ovim horoskopskim znakovima su najveće zavodnice