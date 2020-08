Čudni, anksiozni snovi normalni su za ovo vrijeme

Sve što nam se događa utječe i na naše snove, pa je tako sve više ljudi koji u vrijeme pandemije COVID-19 doživljavaju čudne snove. Provjerite što oni znače...

<p>- Ljudi stoljećima pokušavaju razumjeti snove - kaže dr.<strong> Ravi Shah, </strong>psihijatar sa Sveučilišta Columbia. Kaže kako je Freud tvrdio da su snovi nastavak dana, te da sanjamo o stvarima koje su barem djelomično povezane s nečim što se dogodilo u posljednja 24 do 48 sati, ili nečim što očekujemo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poza u kojoj spavate puno govori o vašoj vezi</strong></p><p>Većina snova događa se tijekom REM faze snova, tijekom koje je i mozak vrlo aktivan, jer tada obrađuje stres i bolne emocije, kaže dr. Britney Blair, psihologinja i stručnjakinja za spavanje. Kaže kako je u trenutnoj situaciji, kad smo pod stresom i anksiozni zbog svega što nam se događa, logično da su snovi koje imamo puno burniji. </p><p>Prema dr. Shahu, snovi su način da bolje razumijemo svoje nesvjesno, pa čak i oni čudni. Pritom kaže da na čudne snove ne trebamo gledati kao na nešto negativno, nego iz njih nešto treba naučiti. </p><p>- Razmislite o snu i o tome što vam sugerira. Ne trebamo se bojati svog nesvjesnog, niti svojih snova, jer pružaju uvid u ono što nam pada na pamet podsvjesno - kaže. </p><h2>Zašto su nam snovi trenutno čudni?</h2><p>Od početka globalne pandemije čudni snovi su jedna od češćih tema razgovora, što nije čudno. Naime, naši životi su se jako promijenili u odnosu na razdoblje otprije nekoliko mjeseci. </p><p>- Naši mozgovi ne moraju nužno imati iste navike kao nekada - kaže dr. <strong>Rachel O'Neill</strong>, psihologinja i direktorica Talkspacea, aplikacije za terapiju mentalnog zdravlja. Prije pandemije, u životu smo imali osjećaj rutine, danas su ljudi u stalnom stanju emocionalne uzbuđenosti jer se promjene događaju često i bez plana, objašnjava. Također više pratimo medije, pa se od našeg mozga traži da obrađuje brojne sadržaje gotovo trenutačno, bez mogućnosti da stvarno budemo prisutni u onome što tako 'proživljavamo'. </p><p>- Kako se u proteklih nekoliko mjeseci dogodilo mnogo toga što do sada nismo doživjeli, nije iznenađujuće da mnogi ljudi proživljavaju čudne snove - kaže i psihijatar dr. <strong>Pavan Madan</strong>.</p><p>To je i stvar gubitka kontrole. Naime, većina ljudi nije imala kontrolu nad načinom na koji se pandemija širila i utjecala na njihov život, pojašnjava. </p><p>I premda kognitivno shvaćamo i prihvaćamo preporuke javnog zdravstva, poput nošenja maske za lice u javnosti i prakticiranja socijalne distance, naš se um ne voli baviti stvarima koje ne može kontrolirati ili predvidjeti.</p><p>- Drugi dio toga ima veze s anksioznošću. Čak iako svjesno ne razmišljamo o tome, mnogi su zabrinuti zbog te krize koja je izvan naše kontrole i moguće je da nam umovi pletu apsurdne scenarije koji se mogu odigrati, možda da nas pripreme u slučaju da se suočimo s novom krizom, kaže dr. Maden. Osim toga, imamo više vremena za razmišljanje o sebi i svijetu oko nas te onome što nam se događa, što također može utjecati na to da nam snovi postanu čudni, dodaje. </p><h2>Što možemo učiniti u vezi s tim snovima?</h2><p>Vjerojatno ste čuli za pojam 'higijena spavanja'. Prema dr. <strong>Wayneu Pernellu,</strong> psihologu i stručnjaku za spavanje, sad je vrijeme da se pozabavite time, ako već niste. Sve o tome već znate. Na primjer, treba izbjegavati alkohol i naporno vježbanje neposredno prije spavanja. No, trebate prepoznati i dozu kontrole koju možete uspostaviti nad svojim čudnim snovima, kaže. </p><p>Također, kako primjećuje dr. Madan, prihvaćanje je prvi korak u suočavanju s tim vrstama snova.</p><p>- Moramo si priznati da su to posljedice stresnih vremena u kojima se nalazimo. Pazite na sebe, pokušajte sniziti razinu stresa te podijeliti brige s voljenom osobom ili terapeutom. Što više ove misli svjesno obradimo, manje bi nam mogle smetati noću, dodaje dr. Madan. </p><p>Ako se usred noći probudite s noćnom morem od pandemije, O'Neill preporučuje da se pokušate smiriti dubokim disanjem te podsjećanjem da ste u redu. Pokušajte se vratiti u san, na primjer tako da brojite unazad, od 100 prema 1, ili uključite audio zapis brze meditacije koja pomaže spavanju. U slučaju da se takvi snovi ponavljaju, javite se stručnjaku, koji može preporučiti kognitivno-bihevioralni tretman namijenjen smanjenju broja i intenziteta noćnih mora.</p>