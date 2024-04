Devet koraka do učinkovitijeg roditeljstva i djeteta koje ima više samopouzdanja

Odgoj djece jedan je od najtežih zadataka na svijetu koji svakog roditelja zasigurno najviše ispunjava, iako je to vjerojatno i jedan od rijetkih zadataka za koji se često osjećamo posve nespremnima.

Portal Nemours Kids Health, Dječje bolnice u Delawareu, kojom upravlja Zaklada Nemours, ističe 9 savjeta za odgoj djece koji mogu pomoći da se roditelji osjećaju ispunjenije u svojoj ulozi.

1. Stalno gradite djetetovo samopouzdanje

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djeca počinju razvijati osjećaj samosvijesti još od kad su bebe, gledajući se u - očima roditelja. Vaše dijete upija ton vašeg glasa dok mu se obraćate, čita govor vašeg tijela i upija svaki vaš izraz lica. Način na koji s njima postupate i razgovarate već u toj dobi utječe na njihovo samopouzdanje, često više nego bilo što drugo.

Hvalite djetetova postignuća koliko god mala bila. Pustite ih da rade što više stvari samostalno, jer to doprinosi da se osjećaju samostalnima i jakima te da razvijaju vjeru u svoje sposobnosti. Posve suprotno, omalovažavanje zbog neuspjeha, uspoređivanje djeteta s drugom djecom koja vam se čine bolja, i stalno prigovaranje, učinit će da se dijete osjeća bezvrijedno.

Izbjegavajte riječi i komentare koji djeluju kao 'oružje'. Vaša rečenica: 'kakva glupost!' ili tvrdnja: "Ponašaš se kao veća beba nego tvoj mali brat", nanijet će više štete na dječju psihu nego što bi to možda mogli učiniti fizički udarci. Pažljivo birajte riječi i budite suosjećajni. Neka dijete nauči od vas da svatko može pogriješiti, ali da ga volite jednako čak i onda kad vam se ne sviđa njegovo ponašanje.

2. Hvalite djecu kad naprave što treba, zanemarite kritike

Jeste li ikad zastali i razmislili o tome koliko ste puta negativno reagirali na nešto što vaše dijete napravi tijekom dana? Kako biste se vi osobno osjećali da vas netko tretira tako da promatra svaki vaš korak i upozorava vas samo na negativne stvari, čak i kad bi to netko radio iz dobre namjere?

Učinkovitiji pristup je pronaći trenutak kad možete pohvaliti dijete za nešto što je učinilo kako treba. Rečenica: "Namjestio si krevet, a nismo to tražili od tebe, pa to je sjajno!", ili "Vidjela sam kako se igraš sa sestrom, bio si jako strpljiv, to je lijepo", dugoročno će imati puno efektniji učinak od stalnih prigovora. Svaki dan pronađite nešto zbog čega ćete pohvaliti dijete i to više puta u danu. Budite velikodušni s pohvalama i nagradama: vaša ljubav, zagrljaji i komplimenti mogu učiniti čuda. Uskoro ćete uvidjeti da dijete "raste" i mijenja se u pozitivnom smislu, jer ono prirodno teži tome da vas čini sretnima.

3. Postavite granice i budite dosljedni u disciplini

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Disciplina je neophodna jer djecu moramo učiti da biraju prihvatljiva ponašanja i nauče se samokontroli. Oni će, naravno, povremeno testirati granice koje im postavljate, no one im trebaju da bi lakše izrasli u odgovornu osobu. Uspostavljanje kućnog reda pomaže djeci da razumiju vaša očekivanja i razviju samokontrolu. Na primjer, pravilo prema kojem nema gledanja TV-a dok se ne završi zadaća, ili ono da kad ste na nekog ljuti nije dopušteno udaranje, vrijeđanje ili pogrdno zadirkivanje, učinit će ih odgovornijima.

No, imajte na umu da je jako važno biti dosljedan. Ne možete ništa postići ako svako malo popuštate radi mira u kući i dopuštate da dijete ignorira pravila. Oni kroz vašu dosljednost uče kako prihvaćati pravila i kako ih poštivati u životu.

4. Nađite vremena za svoju djecu

Roditelji i djeca danas se rijetko viđaju za obiteljskim ručkom, tijekom radnog tjedna često se i ne vide dovoljno, a vikendom zbog drugih obaveza možda ne stignu ni sjesti u miru. S druge strane, vjerojatno ne postoji ništa toliko vrijedno za dijete kao vrijeme koje provede s roditeljima. Zato ujutro ustanite 10 minuta ranije kako biste imali vremena za razgovor uz doručak, ili ostavite posuđe u sudoperu nakon večere i sjednite na pod s djetetom koje žudi da vam nešto ispriča.

Djeca koja ne dobivaju pažnju koju žele od svojih roditelja često glume ili se loše ponašaju jer će na taj način sigurno biti primijećena. Zato planirajte zajedničko vrijeme, osmislite "posebnu noć" ili sat za obitelj svaki tjedan i dopustit djetetu da izabere što ćete raditi. Nastojte pronaći i druge načine za povezivanje: Ostavite mu doručak na stolu i napišite poruku koja kaže: puno te volim!, ili ponekad kad dođete kući s vrata viknite: "Našla sam sladoled koji voliš, dođi da uživamo".

Možda vam se čini da tinejdžerima treba manje nepodijeljene pažnje nego mlađoj djeci, ili da ju često ne žele, no nastojte biti dostupni onda kad oni pokažu da bi rado bili s vama. Uključite ih u svakodnevne aktivnosti i iskoristite to kao priliku za razgovor o temama koje njih zanimaju. Otiđite s njima na neki koncert, kazališnu predstavu ili u kino da biste radili ono što vole i usput saznali što se događa s vašim djetetom.

5. Budite svjesni da dijete uči od vas

Dreamstime | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mala djeca uče gledajući roditelje. Što su mlađi, to više uče od vas, zato prije nego što si dopustite neki ispad bijesa pred njima, razmislite kako će to utjecati na njih. Zapitajte se: Želite li da se vaše dijete tako ponaša kada je ljuto? Budite svjesni da vas promatra. Istraživanja su pokazala da djeca koja se tuku u školi obično imaju uzor za agresiju kod kuće.

Modelirajte svoje osobine prema onome što želite vidjeti kod svoje djece. Pokažite im poštovanje, naučite ih kako njegovati prijateljstvo, učite ih poštenju, ljubaznosti i toleranciji. Pokažite im nesebično ponašanje. Izrazite zahvalnost i dajte komplimente. Iznad svega, ponašajte se prema svojoj djeci onako kako očekujete da se drugi ljudi ponašaju prema vama.

6. Neka komunikacija bude prioritet

Ne možete očekivati od djece da rade sve samo zato što vi, kao roditelj, "tako kažete". Oni žele i zaslužuju objašnjenja jednako kao i odrasli. Ako ne odvojimo vrijeme za objašnjenje, djeca će se pitati o našim vrijednostima i motivima i mnoge stvari možda krivo zaključiti. .

Jasno izrazite svoja očekivanja. Ako postoji problem, opišite ga, izrazite svoje osjećaje i pozovite dijete da s vama radi na rješenju problema. Obavezno uključite posljedice. Dajte prijedloge i ponudite izbore. Budite otvoreni i za prijedloge vašeg djeteta. Pregovarajte s njime tako da se ni jedna strana ne osjeti pobijeđenom. Djeca koja sudjeluju u donošenju odluka više su motivirana da ih provedu.

7. Budite fleksibilni i voljni prilagoditi svoj stil roditeljstva

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako se često osjećate "iznevjereno" djetetovim ponašanjem, možda imate nerealna očekivanja. Roditelji koji razmišljaju o tome da bi nešto trebalo biti ovako ili onako (na primjer: "Naš mali je dosad trebao naučiti tražiti tutu"), trebaju biti svjesni da se djeca razvijaju različito i da nema pravila. Potražite savjet stručnjaka i popričajte s drugim roditeljima, bit će ih još mnogo u vašoj situaciji.

Mijenjajte stvari koje nisu prilagođene djetetu. Ako stalno u stanu zbog nečega govorite "ne" svom dvogodišnjaku, potražite načine da promijenite okruženje tako da manje stvari bude zabranjeno. To će uzrokovati manje frustracija kod oboje.

I mijenjajte stil roditeljstva u skladu s promjenama u odrastanju kod vašeg djeteta, jer su velike šanse da nešto što mu odgovara u dobi s dvije ili tri godine, s osam neće biti efikasno. Tinejdžeri manje traže uzore u roditeljima, a više u vršnjacima. No nastavite pružati smjernice, ohrabrenje i disciplinu, iako mu možete pružiti i nešto više neovisnosti.

8. Pokažite da je vaša ljubav bezuvjetna

Kao roditelj, odgovorni ste za usmjeravanje svoje djece, no jako je važno kako to činite. Ne krivite ga, ne kritizirajte i ne tražite mu mane, jer to nagriza samopouzdanje. Umjesto toga, pokušajte ih ohrabrivati čak i kada ih disciplinirate. Pobrinite se da znaju da idući put od njih očekujete da budu bolji, ali im dajte do znanja da ih bez obzira na greške i dalje jednako volite.

Dijete kojem u zagrljaju kažete: U redu je, pogriješio si, to se i meni nekad dogodi. To nije zato što ne znaš, nego si bio okupiran drugim stvarima, no sutra se moramo potruditi da se to ne dogodi", osjećat će se voljeno i podržano i bit će motivirano da se drugi dan potrudi oko svog ponašanja.

9. Upoznajte svoje potrebe i ograničenja kao roditelja

Suočite se s time da ćete cijeli život biti nesavršeni roditelj. Svi imamo neke prednosti i manje. Pokušajte prepoznati svoje dobre strane i budite ih svjesni. Također, nastojte prepoznati kad niste na visini zadatka i truditi se da to prevladate. No najvažnije je imati realna očekivanja od sebe, svog partnera i svoje djece i biti spreman - oprostiti. Sebi, partneru i djeci.

Usredotočite se na područja koja trebaju najviše vaše pozornosti umjesto da pokušavate riješiti sve probleme odjednom. Priznajte kad doživite 'bourn out' i kad više ne možete i pronađite način da se odmorite kako biste napunili baterije. I nastojte pronaći vrijeme za stvari koje vas vesele. Fokusiranje na vlastite potrebe ne čini vas sebičnim, već pokazuje da vam je stalo do toga kakvu osobu u vama vidi vaše dijete, odnosno - kakav će uzor imati. Mama koja je vesela jer jednom tjednom izdvoji vrijeme za odlazak na sat plesa, ili tata koji jednom tjedno uživa u nogometu s dečkima, pokazuju kako čovjek i sa sitnicama može učiniti život lijepim.

