Dnevni horoskop za srijedu 24. travnja: Lav uživa u romantici, a Blizanci su pod 'povećalom'...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Vaša će volja ili ovlasti biti ograničene. Mnogo toga ovisit će o drugima pa će vam ruke biti na neki način svezane. Ne preuzimajte na sebe zadatke i obaveze koje će vas izložiti dodatnom pritisku, a zatreba li, poslužite se i malim lukavstvima. Kupujete li, prodajete ili preuređujete stan, ne donosite odluke brzopleto.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete dekoncentrirani i zaboravljivi pa pripazite ako radite sa strankama. Netko će jedva čekati da u nečemu pogriješite kako bi se mogao iskaliti. Ne zatvarajte se u svoj svijet, društvo i prijatelji bit će vam dragocjen oslonac. Više pozornosti posvetite svom načinu života, neka u njemu bude više sporta, zabave i druženja.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Sve što budete činili bit će izloženo očima drugih. Mnogi će se osjećati pozvanima da prosuđuju rezultate vašeg rada, a bit će i onih kojima će cilj biti uočiti vaše pogreške. U ljubavi je situacija dobra, ali trebate na vrijeme reagirati kad nešto krene nizbrdo. Mirno s partnerom riješite dvojbe jer možda ste se samo pogrešno razumjeli.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Steći ćete povjerenje utjecajnih pojedinaca pa će vaši prijedlozi zaživjeti i biti prihvaćeni. Smireno i ljubazno ćete komunicirati pa će svakome biti ugodno u vašem društvu. Ljubavne i prijateljske veze pokazat će se bitnima u postizanju poslovnih ciljeva. Uživat ćete nečiju potporu ili dobiti koristan savjet.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Sve ste zaljubljeniji i romantičniji. Vezanima se vraća osjećaj romantike, ali i dalje mučite partnera nepredvidljivim ponašanjem. Neka vas ne brine razvoj poslovne situacije, jer će ishod biti drukčiji negoli se sad čini. U dobrom ste razdoblju pa današnje manje neugodnosti ili rasprave nemojte uzimati ka srcu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Imat ćete više energije nego prošlih dana pa ćete se uspješno suočiti s teškoćama i nadići ih. Vaš praktični pristup problemima omogućit će vam pronalaženje brzih rješenja za sve situacije. Nesebično ćete pomagati i time pobuditi nečiju zahvalnost. Poradite na svom izgledu, promijenite stil odijevanja, budite drukčiji sebi i drugima.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Preustrojit ćete svoje kriterije - ono što vam je do jučer bilo bitno, izgubit će svoj značaj. Manje ćete trošiti, podmiriti dugovanja ili dodatno zaraditi. Nećete zapostaviti ni svoju intimu, osobito ako imate uza sebe imate voljenu osobu. Doživi li vaš partner neku neugodnost, otkazat ćete planove ne biste li mu pomogli ili dali potporu.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Za rukom će vam polaziti poslovi u kojima dolazi do izražaja vaša sposobnost organizacije. Uspješno ćete se oporavljati od zdravstvenih tegoba i osjetiti porast optimizma i samopouzdanja. Ostvarit ćete kontakt s osobom koja vas je osvojila svojom spontanošću i smislom za humor. Iznenadit će vas vijest iz inozemstva.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Krivi potezi i ishitrene odluke koje ste poduzimali sada će doći na naplatu. Osluhnite sebe, uđite u svoju nutrinu kako biste spoznali što je to što želite. Jednom kada shvatite što je najbolje za vas, okolnosti će se same posložiti i otkriti vam putove kojima ćete stići do cilja. Na poslu se od vas očekuje mnogo, možda čak i previše.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Timski rad bit će zaslužan za odlične poslovne rezultate. Intuicija vas usmjerava na pravi put i upućuje na prilike kojima možete poboljšati životni standard. Pojedinci će uspješno naplatiti svoje znanje ili minuli rad. Analiziranje ljubavnih problema oduzet će vam dragocjeno vrijeme, a prilično će vas i psihički iscrpiti.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partner će biti zaokupljen svojim problemima, osobito onima poslovne prirode. Njegov pomalo dominantni pristup i neosjetljivost za vaša raspoloženja i očekivanja neće vam lako padati. Svaki vaš korak neka bude promišljen. Čuvajte se iluzija i opuštanja prije nego dođete do cilja. Rasprava s ukućanima mogla bi završiti kao nadmetanje.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pružit će vam se prilika da poboljšate svoj ugled u poslovnom okruženju. Neki će početi bolje zarađivati. Prijatelji će vam pomoći riješiti poslovni problem, no trebat ćete još neko vrijeme biti strpljivi. Granice između prijateljstva i ljubavi bit će tanke. U osobi s kojom se družite i koju dugo poznajete, otkrit ćete kvalitete koje su vam promicale.