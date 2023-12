Donosimo odgovore na pitanja o seksu koja vas je sram pitati

Britanska seks stručnjakinja Tracey Cox odgovara na neka seksualna pitanja koja svi imaju. Nije uvijek lako pronaći točan, neosuđujući savjet na internetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Spavala je s tatinim prijateljem | Video: 24sata Video

Evo nekoliko iskrenih odgovora, koje su iznijeli stručnjaci ili seksualni terapeuti, na čudna pitanja koja sve muče.

1. Postoji li previše podmazivanja?

Da. Puno se govori o suhoći rodnice, jer je to češći problem, ali s druge strane kod previše podmazivanja, nema trenja. Bez trenja, nema osjeta, što znači da oboje ne osjećate previše tijekom odnosa. Neki muškarci to što ste pretjerano mokri shvaćaju kao kompliment, misleći da to znači da ste iznimno uzbuđeni. Što bi mogao biti slučaj. Ali podmazivanje i uzbuđenje ne idu uvijek ruku pod ruku. Možete biti jako uzbuđeni, a još uvijek nemati vlažnost, a možete biti i žena koja se vrlo lako navlaži, ali niste posebno uzbuđena. Uvijek je dobra ideja provjeriti ovakve stvari, a uzrok može biti genetski ili hormonski - što je više estrogena, to ćete biti vlažniji, objašnjavaju stručnjaci.

Foto: Dreamstime

2. Hoće li rođenje djeteta učiniti vaginu osjetno većom?

Beba uzima svoj danak. Dobra vijest je da je vagina 'građena' za porođaj i ne samo da ima elastičnost za širenje, već ima i sposobnost uvlačenja. Neposredno nakon poroda može izgledati prostranije, natečeno ili otvorenije nego prije, ali u roku od nekoliko dana, oteklina će nestati i u roku od nekoliko tjedana vagina će se stegnuti i povratiti veći dio tonusa mišića. Što ste više beba imali i što su bile veće, to ćete primijetiti veću razliku. S vremenom i vježbama za dno zdjelice može se stanje vratiti na vrlo blisku verziju kakva je bila prije trudnoće.

Kegelove vježbe su presudne za oporavak. Stisnite i držite isti mišić koji koristite za zaustavljanje protoka mokraće, a zatim otpustite. Ponovite u serijama od 10 pet minuta dnevno, tri puta dnevno. Ako osjećate da se vagina nije skupila nakon dva ili tri mjeseca, posjetite liječnika. Možda trebate nekoliko posjeta fizioterapeutu.

3. Orgazam možete doživjeti samo kada ste sami

Ovo je prilično uobičajeno. Žene često ne dožive orgazam tijekom partnerskog seksa jer je fokus na snošaju. Klitoris je izvan vagine, a ne unutra, a snošaj kod većine žena ne pruža dovoljnu stimulaciju da izazove orgazam. Bez dodatne stimulacije klitorisa, orgazam se ne događa za 80 posto žena. Još jedan razlog zašto žene ne dožive orgazam s partnerom je anksioznost zbog izvedbe. Osjećaju pritisak za orgazam, a osjećaj stresa nije pogodan za uzbuđenje. Ako imate problema sa slikom o vlastitom tijelu ili se ne osjećate dovoljno ugodno s partnerom da biste se stvarno prepustili, također je malo vjerojatno da ćete doživjeti vrhunac. Kada masturbirate, obično vas nitko ne požuruje, ne osuđuje i ne gleda vas.

Foto: Canva

4. Zašto gledate čudnu pornografiju koja prikazuje stvari koje vas ne zanimaju u stvarnom životu?

Neke od najpopularnijih pornografija odražavaju seks koji nema mnogo veze sa stvarnim seksualnim životom gledatelja. Seks u stvarnom životu i gledanje pornografije postoje na različitim razinama. Na osnovnoj razini, prilagođavate se 'čudnim stvarima' jednostavno zato što one postoje. Pornografija nudi beskrajnu raznolikost i ljudi se vrlo lako desenzibiliziraju. Žude za novostima i raznolikošću, a budući da većina gleda pornografiju nasamo, nema osude kada kliknu na tabu kategorije. Uzbuđenje također dolazi iz činjenice da je ono što gledate 'pogrešno' ili 'zabranjeno'. Uvjerenje da tajne seksualne fantazije odaju vaše 'prave' osobnosti je uobičajeno, ali pogrešno. 'Pornografija s maćehom i očuhom' iznimno je popularna, ali vrlo malo ljudi želi imati seks s istima u stvarnom životu. Često mnoge uzbuđuje nešto što je protiv svega u što vjeruju. Gledanje nečega što je dijametralno suprotno onome što jesu je upravo razlog zašto ih to pokreće.

Znanost je dokazala da kad ste seksualno uzbuđeni, stvari koje biste inače smatrali odvratnima magično tada to nisu.

5. Zašto neki vole da ih se 'guši' tijekom seksa?

Jedna anketa u kojoj je sudjelovalo 1500 žena pokazala je da se 57 posto jako protivi praksi gušenja tijekom seksa, 32 posto ih je probalo i većina su obožavateljice. Imati muške ruke oko grla igra ulogu fantazije da ste uzeti. Radi se o zanosu - osoba vas toliko želi da će učiniti sve da vas ima. Nad njima osjećate erotsku moć, a ne obrnuto. To je također igra moći. Ova dinamika nekima daje sloj seksualnog uzbuđenja. Postoji i fiziološki razlog zašto ljudi to rade. Nalet daha koji dolazi od gušenja oslobađa endorfine koji stvaraju osjećaj pojačanog uzbuđenja koji pojačava seksualne osjećaje.

Foto: 123RF

6. Zašto je seks bolji s leđa?

Radi se o 'animalističkim' porivima - on je u dominantnoj poziciji jer ima potpunu kontrolu. To je stil seksualnog pećinskog čovjeka, primitivan i sirov. To je također najbolji položaj za stimulaciju prednjeg zida vagine, gdje se nalazi 'G-točka'. Njegov penis ima izravan udarac u ovo malo područje koje je vrlo osjetljivo i proizvodi intenzivne, nevjerojatne orgazme. Ako imate problema sa slikom o vlastitom tijelu, seks straga također znači da ne možete vidjeti da vas ljubavnik gleda. Uklanja tjeskobu zbog osjećaja nesigurnosti u vezi s fizičkim izgledom. Uklanjanje kontakta očima znači da se oboje možete prepustiti maštanju bez grižnje savjesti. Ako ste tjeskobni da vaše 'orgazamsko lice' nije poput onoga što vidite na televiziji, možete se prepustiti. Također mu je puno ugodnije nego misionarski, kada mora lebdjeti iznad vas, podržavajući težinu svog tijela. Bilo tko od vas može lako posegnuti za dodavanjem stimulacije klitorisa, a muškarac može posegnuti okolo i obuhvatiti vaše grudi.

7. Što je 'squirting' i je li isto što i ženska ejakulacija?

Mogu li sve žene to učiniti? Squirting se odnosi na, obično brzo, izbacivanje tekućine iz vagine tijekom orgazma, što je obično urin. Ženska ejakulacija je kada žena ejakulira tekućinu putem seksualne stimulacije koja je mješavina urina i drugih tvari. Ejakulacija je obično malo ispuštanje mliječno bijele tekućine koja ne 'izbija' van. Squirting je jačeg volumena.

Foto: 123RF

Velika studija objavljena nedavno otkrila je da su četiri od 10 žena ejakulirale u životu, i da je za mnoge i squirting i ejakulacija čest i normalan dio seksa. Obično je pratio orgazam, a 86 posto žena smatralo je to iskustvo ugodnim. Čini se da je ženski ejakulat mješavina vaginalnog lubrikanta, tekućine iz Skeneove žlijezde, urina i bistre vodenaste tekućine. Mogu li sve žene ejakulirati - vjerojatno. Ali tri četvrtine žena u ovoj studiji koristile su se specifičnim tehnikama kako bi to ostvarile. Manje je vjerojatno da će se dogoditi spontano i neočekivano, iako apsolutno može. Mnogo žena koje su ovo osjetile, bilo je to obično tijekom intenzivnog, vrlo erotskog seksa - i od tada nisu.

9. Je li analni odnos opasan?

Može biti ako se ne pripremite kako treba. Postoji 'ispravan' i 'pogrešan' način za analni seks. Morate se pripremiti za penetraciju. To uključuje analnu igru tijekom seksa, korištenje seksualnih igračaka i prstiju i malih vibratora kako bi se anus naviknuo na udobnu penetraciju. Ako to ne učinite, analni seks će boljeti i postojati će veći rizik od nezgoda.

Činiti to bez korištenja lubrikanta također povećava faktor rizika. Nezgoda znači da se infekcija može lako dogoditi, a budući da je veća vjerojatnost da će koža puknuti tijekom analnog seksa nego vaginalnog seksa, postoji veći rizik od spolno prenosivih bolesti, poput klamidije, gonoreje, hepatitisa, HIV-a i herpesa, piše Daily Mail.