Najezda smrdljivih buba: Traže tople prostore da negdje prezime

Mirisne stjenice, u koje spadaju zelena stjenica, smrdljivi martin i greta te smeđa mramorasta stjenica navalili su ovih dana u stanove tako da se teško obraniti, a veliku štetu rade i u vrtovima

<p>Ponašanje buba i kukaca u ovo doba prvenstveno ovisi o temperaturama. Kako postaje hladnije, njihova aktivnost prestaje i pomalo počinju tražiti neka toplija mjesta na koja se mogu skloniti da bi prezimili, pa ne čudi što su ovoliko navalili na stanove i kuće, kaže doc. dr. sc. Ankica Sarajlić, znanstvena suradnica na osječkom Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, komentirajući ogromnu najezdu tzv. mirisnih stjenica (Pentonomida), u koje spadaju smrdljivi martini i neke slične vrste.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Smrdljivi martini uskoro će se sakriti na toplo</strong></p><p>Na njihovu najezdu u stanovima, kućama, te posebno u vrtovima, gdje su napravili ogromnu štetu, ovih se dana pojačano žale građani Osijeka i okolnih naselja.</p><p> </p><p>Ankica Sarajlić dodaje kako su iz te porodice na našem području najčešće zelena stjenica (Nezara viridula), nešto manje smrdljivi martin (Rhaphigaster nebulosa), dok se puno rjeđe javlja smrdljiva greta (Dolycoris baccarum). Dok se zelena stjenica, smrdljivi martin i smrdljiva greta smatraju 'domaćim' kukcima, u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj su posebno učestale najezde smeđe mramoraste stjenice (Halyomorpha halys), koja spada u invazivne vrste, odnosno one koje se uvoze iz drugih zemalja.</p><p>- Postoje pretpostavke da je uvezena u Hrvatsku 2017. godine iz Mađarske, no to se ne može utvrditi sa sigurnošću. Dvije godine prije najezdu tih buba zabilježili su i u Srbiji, gdje su pretpostavili da je riječ o uvozu iz Rumunjske, no također bez sigurnih dokaza. Naime, riječ je o bubama koje mogu letjeti daleko i preletjeti granice, pa se porijeklo doista teško može tvrditi - kaže dr. Sarajlić.</p><p>No, relativno je čest unos u zemlju preko uvoza roba, pa na to treba paziti na granicama, ističe.</p><p>Sve spomenute bube imaju ista obilježja: Izgledaju kao da na leđima imaju štit, zelene su ili smeđe bolje, kad se osjećaju ugroženo mogu otpustiti neugodan miris i inače nisu štetne za čovjeka, odnosno ne grizu i ne prenose bolesti.</p><h2>Rade veliku štetu na lješnjacima, ali i na rajčici i paprici</h2><p>- Za sve njih je karakteristično to da se hrane biljnim sokovima, pa mogu napraviti veliku štetu u poljoprivredi. Na primjer, za zelenu stjenicu je karakteristično da može napraviti veliku štetu na lješnjacima i nekim kukuruznim vrstama – kaže sugovornica.</p><p>No, mogu napasti baš sve biljne vrste, tako da i šteta u vrtovima koje ljudi sade za vlastite potrebe – s rajčicom, paprikom i drugim vrstama povrća – može biti velika. </p><p>- Na žalost, nema učinkovitih mjera za njihovo suzbijanje u ovom stadiju kad je šteta većih razmjera već nastala, osim onih uobičajenih, za suzbijanje svih vrsta štetnika. Naime, ljudi koji se bave poljoprivredom znaju da već od proljeća treba pratiti nasade i voditi računa o pojavi kukaca, te kada se utvrdi da raste njihov broj i dosegnut je ekonomski prag štetnosti, treba ih tretirati prvo nekemijskim, a onda i kemijskim mjerama, ako je to potrebno – kaže sugovornica.</p><p>Dodaje kako su poljoprivrednici koji se tim poslom bave dugo sigurno to i učinili na vrijeme, dok je moguće da su ljudi koji sade vrtove za vlastitu potrebu to propustili i sada mogu pretrpjeti štetu.</p><h2>Veći broj martina povezan je i s onečišćenjem okoliša</h2><p>Jedan od razloga zbog kojih su se slične bube toliko namnožile da ih ima baš posvuda i u ogromnom broju ulijeću u tople domove povezan je s onečišćenjem okoliša, kaže doc. dr. Sarajlić. </p><p>- Onečišćenje okoliša značajno utječe na opstanak nekih vrsta koje mogu biti korisne u njihovom suzbijanju, poput ptica ili drugih kukaca. Određeni udio u tome ima i činjenica da sve više tretiramo biljne vrste kemijskim pripravcima, da bismo ih zaštitili, što utječe na mnoge ekosustave. Neke vrste izumiru, koje su bile korisne za kontrolu broja ovih kukaca, dovode do toga da njihov broj neograničeno raste - pojašnjava. Teško je reći kako si možemo pomoći kod njihove navale, dodaje. </p><h2>Vole žutu boju - tako ih možete odvući od kuće</h2><p>- Postoje dokazi da kukci vole žutu boju, pa se savjetuje da se ispred ulaza – primjerice na terasu – postavi papir žute boje, na koji će se bube skupljati umjesto da ulaze u kuću. Postoje pretpostavke da im smeta miris mente ili češnjaka, no nema čvrstih dokaza. Slično je i s nekim pretpostavkama da im može smetati sprej koji bismo napravili od chili papričice ili sjemena gorušice. Nema dokaza, no postoje iskustva ljudi koji kažu da dijelom možda i može pomoći – komentira dr. Sarajlić razne 'metode' za suzbijanje smrdljivih buba do kojih smo došli pretragom Interneta. </p><h2>Nježno ih izbacite ili - usisajte usisavačem</h2><p>- Jedino što sigurno pomaže, ako pronađete jednu ili dvije bube u stanu, jest da ih pažljivo rukom ili papirom uhvatite i izbacite kroz prozor. Ako budete pažljivi i ne stisnete ih jako, neće pustiti onaj svoj karakterističan miris. Druga mogućnost, ako je doista riječ o najezdi većeg broja kukaca, jest usisavanje usisavačem – savjetuje. </p><p>U vrtovima, pak, na vrijeme za iduću godinu, razmislite o nekemijskim mjerama zaštite, pa i o zaštiti kemijskim sredstvima. Uz savjetovanje sa stručnjacima možete doći do toga da upotrebom relativno blagih sredstava koja nisu štetna za zdravlje čovjeka dođete do toga da zaštitite svoje usjeve i nasade.</p><p>Dobra je vijest da će se s prvim hladnijim danima i te bube zavući u zemlju, ili rupe na kojima je toplo, pa više neće upadati u domove. </p><h2>Boja jedina razlika, ali ne uvijek</h2><p>- Ljudima u čije su domove bube navalile svejedno je je li u pitanju smrdljivi martin, smrdljiva greta ili zelena buba i teško će ih, osim po boji, moći razlikovati. No, čak i njihova boja se u određenim uvjetima može mijenjati, pa ni to nije sigurno mjerilo – kaže dr. Milan Pernek, vodeći hrvatski stručnjak za potkornjake. Kaže kako i sam često teško razlikuje te bube, iako je dobro upoznat i s nekim njihovim specifičnostima. Riječ je o različitim vrstama koje se ne miješaju među sobom. Nema neke osobite razlike u njihovom ponašanju, odnosno sve su jednako bezopasne za ljude i štetne za biljne nasade, tako da samo razlikovanje i nije presudno, kaže. </p><h2>3 prirodna pripravka koji možda mogu pomoći protiv smrdljivih martina:</h2><p><strong>Pripravak od ljuski luka</strong></p><p>Uzeti 20 grama ljuski luka, preliti sa 1 litru vruće vode i ostaviti tijekom 5 dana. Nakon toga procijediti i dobivenu tekućinu koristiti za tretiranje biljaka. Kod povećane količine smrdljivih martina biljke se trebaju sprejati svaki dan (do 3 puta dnevno) u periodu od 5 dana.</p><p><strong>Pripravak od čili paprika</strong></p><p>Za pripremu ovog pripravka uzeti 100 grama čili papričica i usitniti ih. Usitnjenu papriku preliti sa 1 litru vode i kuhati sat vremena na laganoj vatri u poklopljenoj posudi. Ovako prokuhana tekućinu ostavi tijekom 2 dana, a nakon toga procijediti. Za tretiranje uzeti 100 mililitara dobivene tekućine i razrijediti sa 10 litara vode.</p><p><strong>Pripravak od sjemena gorušice</strong></p><p>Sjeme gorušice samljeti u prah. Potrebno je 0,5 kilograma praha gorušice preliti sa 0,0,5 litre vrele vode, dobro izmiješati i ostaviti da se ohladi. Tekućinu procijediti i doliti 9,5 litara vode, tako da ukupno imate 10 litara tekućine kojom se sprejaju napadnute biljke, savjeti su koje smo pronašli na stranicama AgroKluba.<br/> </p>