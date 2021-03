Možda ste đumbir nekad povezivali samo s blagdanima i kolačima, no uspio se probiti u glavne trendove pa danas nije rijetkost koristiti ga za niz namjena. U kuhinji će pomoći kod različitih pečenih jela, slastica i napitaka, piše Runnersworld.

POGLEDAJTE VIDEO: Đumbir kao supernamirnica

- Đumbir je u osnovi biljka, a začin koji koristimo za kuhanje dolazi od korijena te biljke - pojašnjava nutricionistica Amber Pankonim dodajući kako nije riječ samo o začinu koji je ukusan, nego donosi i niz zdravstvenih koristi.

- Đumbir je tradicionalno poznat kao karminativ, odnosno tvar koja ublažava probavne tegobe, a odnedavno znamo i da ima protuupalna svojstva - istaknula je nutricionistica Sonya Angelone, glasnogovornica Academy of Nutrition and Dietetics.

Usto, đumbir je bogat izvor fitonutrijenata, tvari koje se prirodno proizvode u biljkama.

- Đumbir sam po sebi nije izvor nekog posebnog nutrijenta, ali sadrži fitokemikalije koje ostaju prisutne u svježim i sušenim verzijama - kaže Pankonim.

1. Pomaže kod bolova u koljenima

Sudionici studije koji su imali osteoartritis dokazali su kako svježi đumbir može umanjiti i ublažiti bolove te nepokretnost izazvanu artritisom.

- Budući da i trkači mogu trpjeti bolove u koljenima zbog trčanja, đumbir će im pomoći ublažiti tegobe i sigurniji je za uporabu od nesteroidnih protuupalnih lijekova - ističe Angelone.

2. Potiče probavu

Ljudi koji se bave trčanjem često imaju probavne smetnje koje variraju od proljeva do zatvora, a to može utjecati na kvalitetu treninga.



- No đumbir dokazano pomaže pokretljivosti crijeva, a to znači da pomaže u bržem protoku hrane od usta do debelog crijeva - kaže Pankonim ističući kako je trkačima to važno jer im zdrav probavni sustav omogućuje bolji rad.

3. Pomaže kod migrena

Đumbir ublažava bol migrene gotovo jednako učinkovito kao lijekovi. Tvrde to autori studije koju je 2014. godine objavio časopis Phytotherapy Research. Glavobolja može utjecati na kvalitetu života, a Angelone savjetuje da joj doskočite malom količinom đumbira u prahu.

4. Smanjuje mučninu

Đumbir pomaže u bržem protoku hrane iz želuca do crijeva.

- Općenito on poboljšava zdravlje probavnog sustava, a to može pomoći u suzbijanju mučnine - kaže Pankonim.

5. Ublažava menstrualne grčeve

Ako imate problema s menstrualnim grčevima, đumbir bi vam mogao pomoći.

- Prema nekim istraživanjima, učinkovito smanjuje bol tijekom prva tri do četiri dana menstrualnog ciklusa - ističe Pankonim.

6. Smanjuje upalu

Gingeroli i druge protuupalne tvari iz đumbira pomoći će u oporavku nakon različitih upalnih procesa.

Koliko đumbira konzumirati

Kako biste iskoristili najbolje sastavnice đumbira, ne treba vam velika količina.

- Općenita je preporuka da za ublažavanje mučnine uzmete jedan gram svježeg đumbira, no to ne uključuje onaj koji se nalazi u kolačima ili pićima - savjetuje Pankonim.

Na tržištu se mogu kupiti i kapsule sa đumbirom, no prije konzumacije bilo kakvih dodataka prehrani svakako se konzultirajte s liječnikom jer bi to moglo smetati drugim terapijama ako ih koristite.

Kad je riječ o kuhanju, đumbir se koristi u raznim oblicima ovisno o recepturama, a to utječe i na količinu.

- Kad god umjesto svježeg koristite sušeni začin, imajte na umu da je omjer 3:1. Dakle, ako u receptu stoji da vam trebaju tri žličice svježeg đumbira, treba vam samo jedna žličica sušenog - savjetovala je Pankonim.