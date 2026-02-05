Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NE ČUDI NAS...

Dvije trećine građana provodi svoj zimski odmor u Hrvatskoj

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Dvije trećine građana provodi svoj zimski odmor u Hrvatskoj
Foto: Visa

Na početku sezone zimskih odmora, novo istraživanje koje je provela Visa, pokazuje da su zimski sportovi i dalje među najpopularnijim načinima rekreacije u Hrvatskoj. Više od polovine ispitanika (53 %) zanima se za zimske aktivnosti, a najizraženiji entuzijazam zabilježen je među odraslima u dobi od 30 do 39 godina (55 %)

Admiral

Prema istraživanju, najčešći zimski sport kojim su se Hrvati bavili u posljednjih pet godina je klizanje (37 %). Slijede turno skijanje (14 %), alpsko skijanje (13 %), snowboarding (8 %) i hokej na ledu (6 %).

Kada je riječ o aktivnostima koje bi željeli isprobati tijekom zimskog odmora, gotovo polovica ispitanika (46 %) želi skijati, dok drugi biraju vožnju psećim saonicama (35 %) ili klizanje (34 %).

POGLEDAJ VIDEO: Sretan rođendan, Janice! Prije 20 godina nas je nevjerojatnim laufom bez štapa bacila u trans

Pokretanje videa...

Sretan rođendan, Janice! Prije 20 godina nas je nevjerojatnim laufom bez štapa bacila u trans 00:57
Sretan rođendan, Janice! Prije 20 godina nas je nevjerojatnim laufom bez štapa bacila u trans | Video: 24sata/pixsell

Što se tiče destinacija, blizu dvije trećine građana planira provesti zimski odmor u Hrvatskoj (62 %), dok 38 % namjerava putovati u inozemstvo, najčešće u Austriju (8 %) ili Sloveniju (8 %).

Tijekom protekle godine većina Hrvata kupila je neku vrstu opreme za zimske sportove (69 %). Gotovo polovica ispitanika nabavila je zimsku sportsku odjeću (46 %). Odjeća (37 %) i obuća (22 %) najčešće su kategorije opreme koje se kupuju redovito. S druge strane, gotovo polovica građana radije posuđuje opremu (48 %), a gotovo svaki treći Hrvat posudio je skije ili snowboard (29 %).

Umjetna inteligencija mijenja način kupovine opreme za zimske sportove

Umjetna inteligencija sve je prisutnija u Hrvatskoj – 15 % ispitanika već ju je koristilo za kupnju ili najam zimske opreme, a gotovo polovica (47 %) razmatra takvu mogućnost u budućnosti.

ZANIMLJIVI REZULTATI Žene su najsretnije prije ulaska u brak, a onda sve ode 'nizbrdo'
Žene su najsretnije prije ulaska u brak, a onda sve ode 'nizbrdo'

Način plaćanja oblikuje ponašanje potrošača na skijalištima

Hrvati destinacije za zimski odmor najčešće biraju prema ponudi – od wellness i spa sadržaja, lokalne gastronomije do aktivnosti na snijegu. Kada je riječ o plaćanju na skijalištima, jednostavnost je ključna: devet od deset ispitanika preferira kartično plaćanje ili mobilne novčanike (85 %).

Couple enjoying a bath with champagne
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Trgovci koji ne prihvaćaju digitalna plaćanja riskiraju gubitak prihoda, jer skijaši i snowboarderi mijenjaju ponašanje kad digitalne opcije nisu dostupne. Polovica ispitanika kaže da bi bez digitalnog plaćanja potrošila manje (12 %), odabrala drugog trgovca (18 %) ili se više ne bi vratila (10 %).

SJEĆATE LI SE? FOTO Ovako je Zagreb prije 24 godine dočekao Janicu Kostelić nakon četiri medalje na Igrama
FOTO Ovako je Zagreb prije 24 godine dočekao Janicu Kostelić nakon četiri medalje na Igrama

- Ove promjene u navikama pokazuju kako tehnologija utječe ne samo na načine plaćanja, već i na odluke o putovanjima. Tehnološki napredak promijenio je način na koji trošimo, upravljamo novcem i organiziramo svakodnevicu. To je jasno vidljivo i pri planiranju zimskih odmora. Prošle godine polovica onih koji su planirali zimski odmor birala je putovanja u inozemstvo (50 %), dok je ove godine taj udio 38 %. Odabir inozemnih destinacija najčešće se temelji na kvaliteti skijališta i praktičnosti, dok domaći odmor privlači udobnošću, blizinom i jednostavnošću prijevoza - istaknula je Renata Vujasinović, direktorica Visa Croatia.

Foto: Visa
FOTO: LINDSEY VONN Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Klasični stil: 33 najbolje frizure za žene u zrelim godinama
VRLO PRAKTIČNE I LIJEPE

Klasični stil: 33 najbolje frizure za žene u zrelim godinama

S godinama kosa gubi sjaj i gustoću, stoga su najbolje one frizure koje ipak kosi daju neku dinamiku, uglavnom stepenasto šišane i u repovima raznih dužina
Dnevni horoskop za četvrtak 5. veljače: Djevica je osjećajna, Rakovi djelujte kratkoročno....
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 5. veljače: Djevica je osjećajna, Rakovi djelujte kratkoročno....

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 5. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Ukrajinsku ljepoticu grudi su proslavile, a sada ih želi smanjiti: 'Svi bulje u mene'
NOSI TEŽAK TERET

FOTO Ukrajinsku ljepoticu grudi su proslavile, a sada ih želi smanjiti: 'Svi bulje u mene'

Ukrajinska influencerica Louisa Khovanski, poznata po svojim impresivnim 30HH grudima, otkrila je da planira smanjiti svoju prirodnu bujnu figuru jer joj zapravo ugrožava život. Iako joj upravo taj atribut donosi lijepu zaradu na internetu, Louisa tvrdi da su njezine grudi izvor stalne boli i nelagode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026