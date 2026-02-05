Dvije trećine građana provodi svoj zimski odmor u Hrvatskoj

Prema istraživanju, najčešći zimski sport kojim su se Hrvati bavili u posljednjih pet godina je klizanje (37 %). Slijede turno skijanje (14 %), alpsko skijanje (13 %), snowboarding (8 %) i hokej na ledu (6 %).

Kada je riječ o aktivnostima koje bi željeli isprobati tijekom zimskog odmora, gotovo polovica ispitanika (46 %) želi skijati, dok drugi biraju vožnju psećim saonicama (35 %) ili klizanje (34 %).



Što se tiče destinacija, blizu dvije trećine građana planira provesti zimski odmor u Hrvatskoj (62 %), dok 38 % namjerava putovati u inozemstvo, najčešće u Austriju (8 %) ili Sloveniju (8 %).

Tijekom protekle godine većina Hrvata kupila je neku vrstu opreme za zimske sportove (69 %). Gotovo polovica ispitanika nabavila je zimsku sportsku odjeću (46 %). Odjeća (37 %) i obuća (22 %) najčešće su kategorije opreme koje se kupuju redovito. S druge strane, gotovo polovica građana radije posuđuje opremu (48 %), a gotovo svaki treći Hrvat posudio je skije ili snowboard (29 %).

Umjetna inteligencija mijenja način kupovine opreme za zimske sportove

Umjetna inteligencija sve je prisutnija u Hrvatskoj – 15 % ispitanika već ju je koristilo za kupnju ili najam zimske opreme, a gotovo polovica (47 %) razmatra takvu mogućnost u budućnosti.

Način plaćanja oblikuje ponašanje potrošača na skijalištima

Hrvati destinacije za zimski odmor najčešće biraju prema ponudi – od wellness i spa sadržaja, lokalne gastronomije do aktivnosti na snijegu. Kada je riječ o plaćanju na skijalištima, jednostavnost je ključna: devet od deset ispitanika preferira kartično plaćanje ili mobilne novčanike (85 %).





Trgovci koji ne prihvaćaju digitalna plaćanja riskiraju gubitak prihoda, jer skijaši i snowboarderi mijenjaju ponašanje kad digitalne opcije nisu dostupne. Polovica ispitanika kaže da bi bez digitalnog plaćanja potrošila manje (12 %), odabrala drugog trgovca (18 %) ili se više ne bi vratila (10 %).

- Ove promjene u navikama pokazuju kako tehnologija utječe ne samo na načine plaćanja, već i na odluke o putovanjima. Tehnološki napredak promijenio je način na koji trošimo, upravljamo novcem i organiziramo svakodnevicu. To je jasno vidljivo i pri planiranju zimskih odmora. Prošle godine polovica onih koji su planirali zimski odmor birala je putovanja u inozemstvo (50 %), dok je ove godine taj udio 38 %. Odabir inozemnih destinacija najčešće se temelji na kvaliteti skijališta i praktičnosti, dok domaći odmor privlači udobnošću, blizinom i jednostavnošću prijevoza - istaknula je Renata Vujasinović, direktorica Visa Croatia.

