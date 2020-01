Evo zašto nikako ne možemo zaspati kad smo već premoreni

Događa li vam se kad da cijeli dan razmišljate samo o tome kako biste se rado vratili natrag u krevet, a onda kad napokon to možete napraviti, nikako ne uspijevate zaspati? Liječnici koji se bave s problemima spavanja podsjećaju da postoji bitna razlika između osjećaja umora i pospanosti, koju je bitno znati.

- Možete svakako osjećati oboje, i umor i pospanost, ali ti se pojmovi često brkaju - kaže stručnjakinja za spavanje i autorica Ženskog vodiča za prevladavanje nesanice, dr. Shelby Harris.

Evo što ona kaže o jednom i drugom:

1. Pospanost se lako rješava

Pospanost se ne odnosi na osjećaj općeg pada energije u organizmu, kaže dr. Harris, već na osjećaj kad nam je samo potreban san, pa ćemo se odmah i osjećati bolje ako makar na kratko odspavamo.

No ako nismo umorni, san ne dolazi lako - jer nam tijelo, um i psiha pokušavaju raditi sa energijom koju imamo i 'nikako da prijeđu u stanje mirovanja'.

Umor je s druge strane, kaže dr. Harris, osjećaj 'da za sobom vučemo hrpu cigli, a nemamo za to uopće energije', objasnila je.

2. Umor i nesanica često idu zajedno

Postoji začarani krug koji dolazi s osjećajem velikog umora: kad smo toliko umorni da ne možemo zaspati pa 'zaglavimo' u tom obrascu potpune iscrpljenosti.

- Mnogi koji pate od nesanice, bez da ju uzrokuju drugi medicinski ili psihijatrijski problemi, osjećaju umor, ali ne i pospanost. Pa i kad se trude, ne mogu lako zaspati - kaže dr. Harris.

3. Pospanost obično upućuje na specifični problem

Često znamo da smo pospani jer smo npr. usred tjedna dvije večeri zaredom ostali budni do 2 ujutro, no ako ponekad osjećamo pospanost unatoč osmodnevnom spavanju, dr. Harris predlaže da razgovor sa liječnikom o tome što može utjecati na kvalitetu sna.

4. Umor može biti teže odrediti

Ako imate osjećaj 'dugotrajnog iscrpljivanja i gubitka energije', dr. Harris predlaže da poradite na svojoj večernjoj i noćnoj rutini - i to tako da maknete sve čimbenike koji remete san - smanjite stres, ograničite kofein, svaki dan legnete u isto vrijeme, klonite se TV-a i drugih ekrana sat vremena prije spavanja i ograničite unos teške hranu tri sata prije spavanja.

- Radite i na povećanju tjelesne aktivnosti vježbanjem ili šetnjom - rekla je dr. Harris za Well And Good, jer vježba pomaže poboljšati san i smanjiti umor - no ako nakon dva tjedna ne vidite utjecaj na razinu energije, najbolje je posjetiti liječnika.

Harris kaže da je 'iscrpljenost više općenita ideja koja je po prirodi dugoročnija od umora' - a ako radimo na smanjenju stresa i poboljšanju kvalitete i količine spavanja - a i dalje se osjećamo iscrpljeno i nemamo energije ni za svakodnevne aktivnosti - treba se posavjetovati sa liječnikom u vezi s mogućim uzrocima.

