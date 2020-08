Evo zbog kojih razloga se mačke vole skrivati u raznim kutijama

Većina vlasnika mačaka dobro zna da je obična kartonska kutija najbolje skrovište, igračka i zabava za njihovu ljubimicu, a znanstvenici su dokučili koji su razlozi tolikoj privlačnosti kutija

<p>Najčešće ih više interesiraju kutije u kojima su zapakirane njihove nove igračke od samih igračaka. Ni najskuplje interaktivne igračke ne mogu se usporediti s običnom kartonskom kutijom. No zašto ih mačke toliko vole? Na to su pitanje pokušali odgovoriti američki znanstvenici, piše MSN.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovi ljubimci su nadživjeli pripadnike svoje vrste</p><p>- Mačke uživaju u kutijama iz više razloga. Prije svega, riječ je o nečem novom što žele istražiti - kaže <strong>Mikel Delgado</strong>, doktorica znanosti i znanstvenica koji se bavi proučavanjem ponašanja mačaka na Veterinarskom fakultetu Davis Sveučilišta u Kaliforniji.</p><p>Njihova urođena znatiželja navodi ih da pokušaju dokučiti svrhu nekog predmeta. Zanimljivi mirisi i šuštav zvuk zgužvanog papira još više potiču njihovu znatiželju, kaže Delgado.</p><p>Drugi je razlog taj što je u kutiji toplo. Mačke vole da je sobna temperatura viša od one koja odgovara većini ljudi, a s obzirom na to da je karton odličan izolator, mačke se često uvlače u kartonske kutije da bi očuvale svoju tjelesnu toplinu.</p><h2>Osjećaj sigurnosti</h2><p>Veterinar i vlasnik klinike za životinje 'Juniper Valley' u njujorškoj gradskoj četvrti Middle Village, <strong>Matthew McCarthy</strong> pojašnjava da kutije mačkama pružaju osjećaj sigurnosti.</p><p>- Mačke su i grabežljivci i plijen, no zbog ovog potonjeg mnoge su sklone samozaštiti. Kutije im nude svojevrsnu sigurnu zonu jer ih čuvaju od opasnosti koje vrebaju na otvorenim prostorima i omogućuju lakši bijeg kad uoče potencijalnu prijetnju - objasnio je McCarthy.</p><p>Sigurnost zatvorenog i zaštićenog prostora, u ovom slučaju kutije, u mačaka pridonosi smanjenju stresa. Dr. McCarthy kaže i da mačkama odgovara tekstura kartona.</p><p><br/> - Ona je za njih jedan od najpodatnijih materijala za grebanje. To im omogućuje da vidljivim oznakama i svojim mirisom označe vlastiti teritorij, da naoštre kandže, uklone zadebljane kandže i istegnu mišiće - pojasnio je.</p><p>Da biste svojoj kućnoj ljubimici zajamčili sigurnost u njezinim aktivnostima istraživanja kartonske kutije, Delgado preporučuje uklanjanje svih materijala koji se koriste pri pakiranju, poput spajalica ili ljepljive trake. Predlaže da u kutiju stavite mekanu deku ili ručnik kako bi mački bila još primamljivije i ugodnije sklonište. McCarthy ističe da je važno ne ometati mačku dok se odmara u svojoj kutiji, jer ona postaje njezin siguran prostor. Podizanje kutije ili njezino udaranje taj siguran prostor mogu pretvoriti u nešto sasvim suprotno. Dopuštenim smatra fotografiranje sklupčanog ljubimca u njegovu sigurnom prostoru jer ga to neće smetati.</p>