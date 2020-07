Masno\u0107a je izvor esencijalnih masnih kiselina koje na\u0161e tijelo ne mo\u017ee napraviti samo. Poma\u017ee tijelu da apsorbira vitamin A, vitamin D i vitamin E. Ti se vitamini mogu apsorbirati samo unutar masti.

'Lo\u0161e' masti, poput umjetnih masti i zasi\u0107enih masti, dovode do pove\u0107anja kilograma, za\u010depljenih arterija i pove\u0107avaju rizik od sr\u010danih bolesti, ali njih ne treba mije\u0161ati s 'dobrim' mastima poput nezasi\u0107enih masti i omega- 3, koje imaju suprotan u\u010dinak.

Josef je objasnio da jedenje masti ne uzrokuje masno\u0107u. Me\u0111utim, va\u017eno je napomenuti da je masno\u0107a najkalori\u010dniji gusti makronutrijent s devet kalorija po gramu, dok bjelan\u010devine i ugljikohidrati imaju samo \u010detiri kalorije u jednom gramu.

Josef vodi online treninge pod nazivom 'Josef Rakich Fitness' te je radio i radi sa 100.000 klijenata \u0161irom svijeta. On im\u00a0\u0161alje mjese\u010dne planove prehrane i treninga koje sla\u017ee na temelju njihove tjelesne te\u017eine, navika i ciljeva, u svrhu gubitka tjelesne te\u017eine i pove\u0107anja mi\u0161i\u0107ne mase.

- Savjetujem da jedete najmanje 0,4 grama masti po kilogramu ukupne tjelesne te\u017eine umanjene za postotak tjelesne masti - rekao je Josef.

Tako, na primjer, netko tko te\u017ei 90 kilograma na 22 posto tjelesne masti, treba konzumirati najmanje 62 g masti dnevno.

Upozorio je sve one koji se poku\u0161avaju dovesti u formu ili odr\u017eavati kondiciju da svakodnevno konzumiraju dovoljno masti.

Masline, maslac od kikirikija, masna riba, sojino mlijeko, tofu i zeleno povr\u0107e poput kelja i \u0161pinata pove\u0107at \u0107e koli\u010dinu 'dobrih' mononezasi\u0107enih masti, polinezasi\u0107enih masti i omega-3 u va\u0161oj prehrani.

Najbolje je izbjegavati pr\u017eenu hranu, pe\u010dena peciva, margarin i ograni\u010diti unos zasi\u0107enih masti iz crvenog mesa, pile\u0107e ko\u017ee, integralnih mlije\u010dnih proizvoda i masti.

Josefova zaru\u010dnica Maryam Matti unosi i do 1650 kalorija dnevno, a na tanjuru joj se nalazi puno zdravih 'masti'. Za doru\u010dak bi tako Maryam pojela dva cijela jaja, 50 grama zobenih pahuljica i dvije \u010dajne \u017eli\u010dice kikirikijevog maslaca.

Ru\u010dak bi bio 200 grama pile\u0107ih prsa, 100 grama sme\u0111e ri\u017ee i 100 grama mije\u0161anog zelenog povr\u0107a. Ve\u010dera bi bila 200 grama gove\u0111eg odreska, 150 grama slatkog krumpira i 165 grama mije\u0161anog zelenog povr\u0107a.

Me\u0111uobrok su joj bile grickalice, \u010desto bi jela oko 30 grama ora\u0161astih plodova i 100 grama gr\u010dkog jogurta sa mije\u0161anim bobicama.

- Trenirala sam \u0161est puta tjedno s utezima i bez kardija, na po\u010detku tjelesne transformacije - rekla je Josefova zaru\u010dnica.

Osim treninga s utezima, znala je raditi i HIIT, intenzivne treninge, pi\u0161e Daily Mail.

Fitness trener: Za kondiciju i gubitak kila jedite zdrave masti

Dijetalne masti su vrlo važne za ljudsko tijelo te nam trebaju kako bi naše tijelo i mozak pravilno funkcionirali. Svi koji žele održavati kondiciju ili se dovesti u formu bi trebali konzumirati dnevno dovoljno masti

