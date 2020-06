Godišnji odmor: Kako se skroz isključiti i stvarno se odmoriti?

Za svakih deset sati odmora koje su si zaposlenici priuštili njihov učinak na kraju godine bio je za osam posto poboljšan. Ova 2020. je stres sama po sebi, zato na godišnjem - probajte se 'odlijepiti' od svih problema

<p>Danas se mnogima - kad napokon odu na zasluženi odmor - teško 'isključiti' i prestati misliti o poslu. Stručnjaci ipak upozoravaju kako to je jako bitno, a više istraživanja pokazuje da vrijeme provedeno van posla zapravo povećava našu produktivnost i popravlja mentalno stanje.</p><p>- Odmor nije važan samo zbog sprječavanja 'izgaranja', već i zato što nam vrijeme koje provedemo razmišljajući o drugim stvarima omogućuje kreativnije razmišljanje - kaže psiholog Sveučilišta Kellogg School of Management <strong>Adam Waytz.</strong></p><p>Isto tako, dodaj Waytz, slobodno nam vrijeme može potaknuti osjećaj neovisnosti o drugima, zbog čega nam raste motivacija i povećava se zadovoljstvo životom i poslom.</p><p>Novinarka <strong>Ali Pattillo</strong> koja za portal <a href="https://www.inverse.com/innovation/how-to-vacation-better-according-to-a-psychologist" target="_blank">Inverse</a> piše o istraživanjima usmjerenim na što kvalitetnije iskorištavanje života, karijere i financija, kaže:</p><p>- Stres modernog života može ugroziti mentalno i fizičko zdravlje jer potiče anksioznost, depresiju i razvoj kroničnih bolesti poput srčanih bolesti i raznih karcinoma. Kronični stres može čak restrukturirati neke stanice u mozgu i postarati nas na staničnoj razini - kaže ona i dodaje da današnje društvo prečesto povezuje rad i identitet.</p><p>- Kad se ljudi pretjerano poistovjećuju sa svojim poslom misle da bi i slobodno vrijeme uvijek trebalo biti produktivno - objašnjava dr. Waytz, što dovodi do uobičajenih praksi poput odgovaranja na mailove nakon radnog vremena ili na godišnjem odmoru ili npr. slušanja podcasta i čitanja knjiga vezanih za posao.</p><h2>Tehnologija - mač s dvije oštrice</h2><p>- Tehnologija može pomoći jer nam omogućuje da uvijek budemo online, i kad smo van ureda, ali istovremeno nudi i mnoge sadržaje za udaljiti se od posla: poput igrica, raznih aplikacija ili jednostavnog 'surfanja' po Internetu - objašnjava Waytz.</p><p>- Uzimanje slobodnog vremena: slobodnog dan, dugog vikenda ili tjedna odmora presudno je za sprječavanje kroničnog stresa - napominje Waytz, no, kaže, mnogi to zaboravljaju.</p><p>Studija Ernst & Young iz 2006. pokazala je da je za svakih deset sati odmora koje su si zaposlenici priuštili njihov učinak na kraju godine bio za osam posto poboljšan. </p><h2>Što raditi u slobodno vrijeme?</h2><p>Ništa! Istraživanja naime pokazuju da naizgled besmislene aktivnosti mogu poboljšati kreativnost i sposobnost rješavanja problema.</p><p>Isto tako, studije su pokazale da bavljenje sportom može umanjiti nervozu i 'smiriti mozak'. Zato oni koji putuju i istražuju nova mjesta, uče nove jezike i doživljavaju nove stvari s godinama manje kognitivno propadaju - zaključuje Waytz.</p>