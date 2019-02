'Gyros i musaka kod mene se pripremaju baš kao u Grčkoj'

U restoranu El Greco u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu nude grčki 'fast food' poput gyrosa, no u ponudi se periodično može naći i musaka, također tipično grčko jelo koje se dugo priprema.

- Iako smo 'fast food', musaku smo uveli jer nas ljudi znaju tražiti budući da je to jedno od najpopularnijih grčkih jela. Čak 70 posto gostiju su nam turisti, i oni često dolaze iz gradova gdje nema grčkih restorana pa žele probati takvu hranu. Često se radi i o ljudima koji su jeli u Grčkoj i žele vidjeti je li to doista to. Većinom su zadovoljni jer vide da se radi o autentičnoj kuhinji - kaže Kristian Šimunović, vlasnik restorana El Greco, koji je dijelom Hrvat, a dijelom Grk. Otac mu je Hrvat, a majka Grkinja. Kao dijete je živio u bivšoj Jugoslaviji, no malo prije rata se preselio u Grčku. Živio je tamo 25 godina, najviše u Solunu, a dvije godine u Ateni, da bi se ponovno vratio u Hrvatsku 2014., najviše zbog krize.

Kad je došao u Zagreb, nastavlja, začudila ga je činjenica da nema grčkog restorana.

- Smatrao sam da takav posao ima potencijala i stupio u kontakt s Grcima koji imaju više iskustva od mene u ugostiteljstvu i s njima pokrenuo cijelu priču. Glavni kuhar nam je Grk, a htio sam i neku super lokaciju, jer je već rizik bio to što otvaram nešto novo. Trebalo mi je godinu dana da nađem lokaciju u centru Zagreba i restoran je otvoren 2017. godine. Grčka kuhinja je slična hrvatskoj budući da se radi o Mediteranu, no u Grčkoj se koristi više začina, poput origana i čilija. U restoranu primjerice od začina koristimo najviše čili i crvenu papriku – priča Kristian.

- Većinu namirnica, poput maslina i maslinovog ulja, uvozimo iz Grčke, osim sezonskog povrća. U restoranu težimo originalnosti. Bilo je prijedloga da radimo nešto slično grčkoj hrani da bi uštedjeli, no mi inzistiramo na tome da jela budu autentična i zbog toga ljudi nastavljaju dolaziti – smatra vlasnik.

- Hrvatima je najpoznatiji gyros. Iako u Grčkoj nešto više od 80 posto ljudi preferira svinjski, a manje od 20 posto pileći, u Hrvatskoj će oko 65 posto ljudi odabrati pileći, a tek 35 posto ljudi svinjski. Prve narudžbe smo radili prema grčkim normama, i shvatili da nam je ponestalo piletine. Po tome se vide drugačije prehrambene navike. Grci su, naime, kroz povijest više jeli svinjetinu jer su bili 500 godina pod vlašću Turaka. Kako Turci nisu jeli svinjetinu, imali su je u izobilju i tako su se navikli - objašnjava Kristian.

- Hrvati su upoznati s tim tipom roštilja preko kebaba, iako se radi o drugom tipu mesa. U gyrosu se radi o mesu, dok je kebab nešto tipa 'paštete', no vizualno sliče. Uskoro ćemo u ponudu ubaciti i grčke ražnjiće imena souvlaki, jer nas je puno ljudi to tražilo – priča Kristian.

- U Grčkoj se dosta jede i janjetina. Za svoj Uskrs kolju janjad i ispred kuća imaju ražnjeve na kojima okreću janjad. To im je u tradiciji, strogo se drže toga. 25. ožujka imaju državni praznik i tada pak obavezno jedu bakalar s pire krumpirom od češnjaka. U Grčkoj se puno jede riba, a kao i sve namirnice, vole da je dobro pečena. U restoranu ipak ne nudimo ribu, hranu baziramo na mesu i povrću. Grci jako puno koriste i umake, poput tzatzikija, koji je najpoznatiji. Radi se od jogurta, svježeg krastavca i češnjaka. Za dobar tzatziki bitna je kvaliteta jogurta. Najbolje je koristiti originalan grčki jogurt – objašnjava Kristian.

Dodaje da ljudi u Grčkoj većinom naruče raznovrsna jela i kombiniraju. Jedan čovjek naručuje za sve, svatko ima prazan tanjur ispred sebe i uzimaju od svega pomalo.

- Iako volim Grčku, u Hrvatskoj mi je više nego dobro. Iako i dalje putujem tamo dvaput godišnje, bilo na godišnji ili poslovno, nemam u planu vratiti se – zaključuje Kristian.

Domaći gyros

Sastojci: 1 kg carskog mesa narezanog na komadiće, 1 šalica luka, 2 češnja češnjaka, pola šalice soka od limuna, 1 žlica senfa, 1 žličica origana, 1 žličica kima, 1 šalica grčkog jogurta, sol, papar

Priprema: Mesu dodajte ribani luk, češnjak, limunov sok, senf, origano, kim, jogurt, sol i papar. Dobro promiješajte, posudu pokrijte plastičnom folijom i ostavite u hladnjaku najmanje sat vremena. Gyros stavite u pleh, prekrijte alu-folijom i pecite na 180°C 40 minuta. Uklonite foliju i nastavite peći još 15-20 minuta ili dok se meso ne zarumeni. Servirajte s kruhom ili uz prženi krumpir, rajčicu, luk, zelenu salatu, jogurt ili tzatziki umak.

Grčka salata

Sastojci: 5 žlica maslinovog ulja, 2 žlice octa, pola luka, 3 rajčice, 2 krastavca 1 papri - ka, masline kalamon, 200 g feta-sira, 1 žlica isušenih kapara, pola žličice origana i soli

Priprema: Stavite 4 žlice maslinovog ulja u posudu, dodajte ocat i sol i miješate. Zatim dodate narezani luk, rajčice, krastavce, papriku i masline i promiješajte. Stavite feta-sir na salatu, pospite je 1 žlicom maslinovog ulja, pa origanom i dodajte kapare.

Tzatziki:

Sastojci: 1 krastavac, 2 češnjaka, 1/4 šalice maslinovog ulja, 500 g grčkog jogurta,1-2 žlice crvenog octa, malo soli i papra

Priprema: Ogulite krastavac, uklonite sjemenke iz centra i naribajte u veliku zdjelu. Dodajte sol i papar i ostavite 10 minuta. Stavite naribani krastavac u ručnik i dobro ga stegnite kako biste što bolje izbacili vlagu iz njega. U veliku zdjelu dodajte krastavac, sjeckani češnjak, maslinovo ulje, jogurt, ocat, pola male žlice soli i dobro promiješajte žlicom dok se sastojci ne spoje.

Držite tzatziki u hladnjaku i uvijek poslužite hladan.

Tradicionalna grčka musaka

Sastoji se od tri sloja: baze od povrća, sloja od mljevenog mesa te završnog sloja od bechamel umaka

Sastojci: Za bazu: 3-4 patlidžana, 3-4 krumpira, ulje za prženje; Za mljeveno meso: 750 g govedine, 2 sitno sjeckana luka, 2 sitno sjeckana češnjaka,1 konzervirana rajčica, 2 žlice umaka od rajčice, 1 žličica šećera, 1 čaša crnog vina, sol i svježe mljeveni papar, 1 lovorov list, pola male žlice cimeta ili 1 štapić cimeta, karanfil, četvrt šalice maslinovog ulja; Za bechamel umak: 900 ml mlijeka, 120 g maslaca,120 g brašna, pola male žlice muškatnog oraščića, 2 žumanjka, 100 g parmezana

Priprema: Započnite s pripremom patlidžana i krumpira. Ogulite i izrežite krumpir i patlidžane u komade debljine od 1 cm. Posolite patlidžane i ostavite u cjedilu 30 minuta. Dobro isperite patlidžane i iscijedite rukama da odstranite višak vode. Obrišite ih i pržite s dosta ulja dok ne dobiju lijepu boju. Stavite patlidžane na upijajući papir. Pospite patlidžane i krumpir uljem i solju i pecite u zagrijanoj pećnici na 200°C dok malo ne omekšaju.

Nastavite s umakom za mesni sloj. Zagrijte lonac na srednjoj / visokoj temperaturi i dodajte maslinovo ulje. Dodajte sjeckani luk i pirjajte dok ne omekša. Dodajte i promiješajte češnjak, konzerviranu rajčicu i mljeveno meso te miješajte drvenom žlicom. "Gasite" crnim vinom i pričekajte da ishlapi. Dodajte umak od rajčice, šećer, cimet, karanfil, lovorov list, sol i papar. Prokuhajte, zatim smanjite temperaturu i kuhajte s poklopcem oko 30 minuta sve dok se sokovi ne ispare. Nakon što je mljeveno meso spremno, uklonite lovor, karanfil i cimet.

Pripremite bechamel za musaku. Koristite veliki lonac da rastopite maslac na niskoj/srednjoj temperaturi. Dodajte brašno stalno miješajući kako biste stvorili masu. Mlijeko dodajite pomalo dok miješate. Ako bechamel nije dovoljno gust, prokuhajte na laganoj vatri i nastavite miješati. Skinite lonac s vatre i dodajte žumanjke, sol, papar, muškatni oraščić, parmezan i dobro promiješajte.

Za ovaj recept za musaku s krumpirom i patlidžanom trebat će vam veliki pleh, oko 25×35. Namastite dno i strane pleha te stavite sloj krumpira na dno, tako da ne ostane praznina. Na to stavite sloj patlidžana i malo naribanog parmezana. Zatim dodajte mesni sloj i poravnajte. Na to prelijte bechamel i pospite naribanim parmezanom. (Musaku možete napraviti samo s patlidžanom bez krumpira. U tom slučaju upotrijebite 6 patlidžana i stavite prvi sloj patlidžana, mljeveno meso, drugi sloj patlidžana pa bechamel). Pecite musaku u zagrijanoj pećnici oko 60 minuta dok se ne formira rumena korica. Prije nego što ju narežete, ostavite da se hladi pola sata do sat vremena.