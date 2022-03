Fini recepti bez glutena: Sastav pšenice koju su ljudi jeli prije 40 godina nije isti kao danas

Jedne od najatraktivnijih i visoko konzumiranih namirnica jesu žitarice koje sadrže gluten, osobito pšenicu. Osnova ljudske prehrane oduvijek je bio "kruh naš svagdašnji", a uz njega i ostali proizvodi od pšenice, no danas je njegova kvaliteta postala upitna, pa moramo paziti što i kako jedemo. Pitamo se što se to promijenilo, a odgovor je zapravo gotovo sve, i način na koji ga uzgajamo, obrađujemo i način na koji ga jedemo.

Pšenica koju danas trošimo ima sasvim drukčiji sastav od pšenice koja se konzumirala prije 40 godina jer su sjemenke mutantne, uzgojene u sintetskom tlu i "okupane" kemikalijama.

Dr. David Perlmuter u svojoj knjizi Inteligentna prehrana navodi: "Otkad je Gregor Mendel u 19. stoljeću opisao svoja slavna istraživanja križanja različitih biljaka radi dobivanja novih varijeteta stekli smo sposobnost kombiniranja i uparivanja sojeva te stvaranja nevjerojatnih potomaka u području žitarica. Naš genski ustroj nije se mnogo mijenjao od vremena naših predaka, ali je zato naš prehrambeni lanac u zadnjih 50 godina doživio brzu transformaciju gdje nam je suvremena proizvodnja hrane omogućila uzgajati modificirane žitarice s glutenom koje se razlikuju od žitarica prije samo nekoliko desetljeća".

Suvremena pšenica tako je interno i strukturno promijenjena. Znanstvenici opisuju da djeluje kao opijat tako da se proteini pšenice apsorbiraju u krvotok, kreću prema mozgu gdje nam šalju pogrešne signale što dovodi do žudnje za hranom i prejedanja pogrešnom hranom. Trenutak užitka nakon nekog vremena postaje prolazan i dolazi do komplikacija. U pšenici nalazimo i lektine - spojeve koji djeluju iritacijski te povećavaju mogućnost upalne reakcije u bilo kojem organu.

Dr. Allesio Fassano, vodeći svjetski znanstvenik na području istraživanja osjetljivosti na gluten, otkrio je da gluten izaziva propusnost crijeva jer potiče proizvodnju zonulina - regulatora funkcije crijevne flore koji razara čvrste spojeve u crijevima. Kada se ti spojevi olabave dolazi do stvaranja "rupa" kroz koje crijeva propuštaju u krvotok sve nepoželjne tvari (toksine, bakterije, viruse i gljivice). Putujući krvotokom ove tvari mogu prouzročiti veliku štetu i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Namakanje i klijanje

Današnja pšenica sadrži i drukčiju vrstu glutenskih bjelančevina te tako stvara poveću količinu glutena što može dovesti do preosjetljivosti na gluten, alergije na pšenicu i u najtežem slučaju - celijakije. No najveći problem ljudske prehrane je pšenica koja je glavni prehrambeni izvor glutena. Ostale namirnice u koje uključujemo glutenske žitarice poput pira, ječma i raži te bezglutenske žitarice poput heljde, prosa, riže i quinoe mogu biti dio prehrane kod osoba koje ih toleriraju i nemaju nikakvih zdravstvenih problema. Kako bi se žitarice lakše probavile preporučuje se stara i vrlo dobro poznata metoda namakanja, klijanja i fermentiranja.

Ne jedemo hranu nego proizvode...

Ne preporučuje se samostalno izbacivanje glutena iz prehrane pogotovo ako postoji sumnja na celijakiju. Ipak, danas mnogi ljudi izbjegavaju gluten u prehrani te kupuju i jedu hranu bez glutena. Prehrana se većinom temelji na komercijalnim bezglutenskim zamjenskim namirnicama u koje ubrajamo bezglutenski kruh, peciva, tjestenine i pizze.

Njihovu osnovu čine sastojci poput kukuruznog škroba, rižinog brašna, proteina lupine obogaćeni raznim aditivima, konzervansima, lošim masnoćama i rafiniranim šećerima. Dugoročno, takva prehrana može dovesti do pomanjkanja nutrijenata i razvoja drugih bolesti. Ne postoji optimalan način prehrane jer je svaki organizam individualan i ovisi o više faktora. Naš najveći problem je što ne jedemo hranu, nego jedemo proizvode. Zato je važno osluškivati svoje tijelo i prema tome prilagoditi prehranu.

Je li hrana bez glutena opasna?

Mnogi stručnjaci upozoravaju da bezglutenska hrana može biti opasna zahvaljujući marketingu prehrambene industrije koji neprestano financira studije za velike izdavače u kojima se takva prehrana smatra ozbiljno opasnom za zdravlje. No, studije i članci ne upozoravaju svoje čitatelje da se analizira klasična industrijska bezvrijedna i osiromašena bezglutenska hrana. Naš zdrav razum će sam zaključiti da je našem tijelu potrebna prava, izvorna i nutritivna hrana koje ne zahtijeva nikakvu posebnu oznaku ili "fancy" ambalažu.

Zašto sam se počela hraniti bez glutena?

Do 17. godine bila sam zdrava i vesela djevojka koja je živjela punim plućima i uživala u mladenačkim danima. A onda se moj život preokrenuo, kao što se okreće kolo sreće, za nekoga u pozitivnom smjeru, a za nekoga u negativnom smjeru. Punih sedam godina proživljavala sam tešku životnu krizu, dok se moj zdravstveni karton punio raznim dijagnozama, čak njih 23 (aspirinska astma, hipertenzija, tahikardija, alergije na hranu i lijekove, neutrofilna anemija, osteoartroza, osteoartritis, hipogonadotropni gonadizam, hipopituarizam, limfedem, mali dobroćudni tumor na hipofizi...).

Na preporuku liječnika koristila sam razne suplemente i po 30 tableta dnevno od kojih mi je bilo sve lošije. Naposljetku sam saznala da je temeljni uzrok svih mojih zdravstvenih tegoba bila celijakija - podmukla autoimuna bolest s tisuću lica i godinama neprepoznata i neliječena infekcija lajmskom boreliozom.

Kada sam uvidjela da se većina mojih zdravstvenih problema odnosi na probavne probleme, usredotočila sam se na liječenje crijeva. Prihvatila sam pravu hranu kao lijek i iz dana u dan počela sam se osjećati bolje, no prehrana bez glutena nije riješila sve moje tegobe jer pored glutena nisam smjela konzumirati preko 80 posto drugih namirnica. Zbog samog tijeka svih mojih dijagnoza kroz sve ove godine razvila sam alergije i preosjetljivost na brojne druge namirnice uključujući jaja, mliječne proizvode, rižu, kukuruz, kvasac i mnoge druge. S obzirom da sam za nutricioniste bila prekompliciran slučaj i da mi nisu uspjeli sastaviti jelovnik s mnogobrojnim ograničenjima, počelo je moje traganje za receptima kako bi osmislila način prehrane za sebe, ali i za mnoge druge kojima je puno toga zabranjeno. Otvorila sam blog Zdravo i slasno, dijeleći tim putem svoje recepte i iskustva. Blog je privukao mnoge čitatelje i zajednica je iz dana u dan rasla. To me je izuzetno ispunjavalo i davalo novu energiju na daljnjoj putanji. Iz dana u dan osjećala sam sve bolje, uspjela sam se skinuti sa puno konvencionalnih lijekova, a moji nalazi nikada nisu bili bolji. Paralelno s time otvorila sam i grupu Bezglutenski recepti koja trenutno broji 34 000 članova.

U međuvremenu sam otkrila strast za fotografijom te sam to odlučila prenijeti i u svojoj knjizi. 2016. godine izlazi moja prva Kuharica Zdravo i slasno bez glutena koja sadrži stotinu zdravih i slasnih recepata bez glutena, jaja i mliječnih proizvoda.

Od 2016. kada mi se stanje ponovno počelo pogoršavati, pa do otkrivenja infekcije lajmskom boreliozom, prolazila sam agoniju, a jedna mi je zdravstvena djelatnica rekla: "Vas su samo zdrava prehrana i aktivan način života spasili od najcrnjeg scenarija".

Protuupalna juha s hokaido tikvom i kurkumom

Ako se ponekad osjećate iscrpljeno, skloniji ste upalama i želite ojačati svoj imunološki sustav, onda je ova protuupalna i okrepljujuća juha pravo rješenje za vas. Kada dođu hladni mjeseci, iznimno je važno hraniti naše tijelo pravilnim odabirom namirnica, a ova juha sadrži obilje nutrijenata zahvaljujući bundevi, cejlonskom cimetu, kurkumi i đumbiru. Za mene su juhe vrhunska ljekovita hrana, ne samo zašto što su fine, već su zaista pravi melem za naša crijeva. Prilično sam opsjednuta hokaido tikvom i ova verzija je jedna od apsolutnih favorita mojih ukućana, ali i klijenata kojima sam izrađivala individualne jelovnike.

Iako upala može biti neophodna, pa čak i korisna za vaše tijelo, može biti i štetna. Upala djeluje i kao prijatelj i kao neprijatelj u tijelu, ovisno o vrsti upale. Prijatelj je akutna upala. Neprijatelj je kronična, sistemska upala. Kronična upala je sistemska i može trajati mjesecima ili godinama. Ovo upalno stanje povezano je s širokim rasponom zdravstvenih stanja.

Sastojci:

Priprema: Zagrijte pećnicu na 200 C. Pladanj za pečenje obložite papirom za pečenje. Bundevu prepolovite, a polovice s kožom okrenite prema dolje. Pecite oko 15-25 minuta dok bundeva ne omekša. Za to vrijeme stavite kokosovo ulje u lonac za kuhanje i zagrijte te dodajte nasjeckani češnjak i luk. Pirjajte oko 2 -5 minute. Zatim dodajte kurkumu, temeljac i ostale sastojke osim gustog kokosovog mlijeka i pečene bundeve. Neka se krčka na laganoj vatri desetak minuta. Nakon 10 minuta dodajte bundevu i nastavite kuhati još 5 minuta. Maknite s vatre, dodajte kokosovo gusto mlijeko te smiksajte štapnim mikserom i po želji dodajte malo kokosove kreme i promiješajte. U slast!

Sirove bombastične medenjak kuglice (Zdravo i slasno bez glutena III- Blagdanske delicije)

Sočne, neodoljive i mirisne energetske kuglice su neizostavan dio našeg blagdanskog jelovnika i to zahvaljujući okusima i mirisima začina poput cejlonskog cimeta i vanilije. Kuglice su napravljene od orašastih plodova bez dodataka rafiniranih šećera. Bazu ovog recepta sačinjavaju orašasti plodovi koji su puni nutritivnih sastojaka- antioksidansa i vitamina , a notu slatkastog okusa smo dobili zahvaljujući svježim datuljama koje su prava multivitaminska bomba.

Odličan su izvor energije, minerala željeza i folne kiseline. Iako imaju vrlo visoki glikemijski indeks, one sadrže prirodne šećere koji vrlo brzo ulaze u krvotok te se lako probavljuju. Napravljene su samo od nekoliko sastojaka i gotove su za 10-ak minuta. Ovaj snack je bogat izvor proteina, vitamina i minerala kao i zdravih masnoća poput kokosovog ulja koji je odličan izvor energije.

Sastojci:

Priprema: U blenderu sameljite orašaste plodove do finog brašna. Nakon toga dodajte ostale sastojke i miješajte do fine ljepljive smjese koja se drži zajedno. Smjesu stavite na kratko vrijeme u zamrzivač da se stisne. Kada se smjesa stisnula, izvadite je i oblikujte kuglice koje po želji uvaljajte u kokosov šećer. U slast!