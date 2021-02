Ovan

Na dijetu krećete u punom naponu. Presretni ste što krećete na zdravu prehranu, ali ako vaga brzo ne pokaže manjak kila - ogorčeni ste. Odmah želite odustati i gubite volju. Ovnovi vole zapeti pa mršave tako da se izgladnjuju, umjesto da promijene prehranu. No tako dolazi do jo-jo efekta. Baš zbog toga biste trebali u prehranu uključiti više obroka i manjih međuobroka jer tome nisu skloni. Vole jesti i prejesti se ili ne jesti ništa. No treba pronaći zlatnu sredinu. Pomoći će im i zeleni čaj, ali i grejp.

Bik

Jedan od najvećih hedonista u zodijaku je Bik. Treba vam jako puno vremena da se odlučite otići na dijetu jer se ne želite odricati užitaka. No kad ste napokon donijeli odluku, mršavite polako, pametno i sigurno.

Metabolizam im je usporen pa bi zato u prehranu trebali uvrstiti jače začine poput curryja i čilija. Tako će se metabolizam pokrenuti. Idealno voće je jabuka, a žitarice i zob odličan su izbor za doručak. Uz to, možete pojesti i jogurt, ali slatkiše treba izbjegavati u širokom luku.

Blizanci

Slični ste Ovnovima jer nemate redovitu prehranu. U stanju ste cijeli dan ne jesti ništa, a kad počnete s jelom, lako se pretrpate. Osobito kad dođete kući - onda biste najradije pojeli sve što imate u hladnjaku. Poput Ovnova, savjetuje vam se da smanjite kavu i zamijenite je čajem te da uvedete međuobroke.

Počnite odvajati vrijeme za jelo i onda nemojte raditi ništa drugo osim toga. Posvetite se hrani. Kako biste uspjeli, trebate uživati u pripremi jela, ali i u kušanju kad je jelo gotovo. Odgovaraju vam variva i uz njih možete lakše skinuti kilograme.

Rak

Uživate u pripremi jela i osmišljavanju novih recepata pa vam je teško krenuti na dijetu. Isto tako, ljubitelji ste hamburgera, pizze i ćevapa koje nikako ne biste smjeli jesti. Zbog takvog stila života često imate manjak vitamina pa se okrenite voću. Najbolje za vas su mandarine, naranče i jabuke. Isto tako, pokušajte izbaciti bijeli kruh. Kad krenete na dijetu, najgore vam je izdržati prvih dana. No kad to pregrmite, sve je lakše. I onda nemojte posustati.

Lav

Iako pazite na težinu, volite uživati u dobroj hrani i piću. Rijetko imate problema s debljinom jer, iako se na vas ‘sve prima’, trudite se kontrolirati. Kako biste se doveli u red, trebate što češće vježbati. To je ključ vašeg uspješnog mršavljenja, a što se tiče preporučenih namirnica, trebali biste izbaciti slatkiše, a umjesto njih grickati orašaste plodove.

Djevica

Vrlo ste disciplinirani pa nemate problema s dijetama. Ako vas netko izazove da smršavite, mogao bi se iznenaditi jer će to biti i bolje od očekivanog. Jer ako treba, vi ćete za to i gladovati. Imate osjetljiv želudac pa vam je ponekad teško odabrati prave namirnice.

No ako želite smršavjeti, trebate izbaciti mesne prerađevine i masnu hranu koju inače obožavate. Lešo je za vas spas. Ako ne volite vježbati, bilo bi dobro da što češće šetate.

Vaga

Vi vječito vodite borbu s dijetama jer ne volite da vas se ograničava. Za vas je to pravi pakao, a niste ni skloni gladovanju, koliko god velika želja za boljim izgledom bila. Jednostavno, za vas to nije žrtva koju želite podnijeti.

Nerijetko se događa da na dijeti pokleknete već prvi dan, ali postoje načini da to savladate. Naime, koristit će vam ako neki prijatelj upiše teretanu ili krene na neki sport, jer tad ćete i vi poželjeti vježbati s njim kako biste se družili. Isto tako, on će vas često prisiliti ili nagovoriti kad vam se neće dati vježbati. Kile skidate ako jedete više ribe, smeđe riže, juha, špinata i jogurta.

Škorpion

Vi se vrlo rijetko odlučujete na dijetu, ali kad to učinite, čvrsto se pridržavate zadanog. Jako ste predani poslu, a tako se ponašate i tijekom dijete. Ne preskačete ni jedan obrok, a često ih razlomite u više manjih tijekom dana. Pomoći će vam ako svaki dan imate obilniji doručak i ako jedete više povrća poput kelja, brokule i celera. Za međuobrok pojedite posni sir.

Strijelac

Nažalost, jedan ste od znakova koji se mora dobro pomučiti kako biste smršavjeli. Veliki ste obožavatelj finih narezaka, ali i keksića te grickalica. Ako vas netko ponudi, gotovo nikad nećete dati negativan odgovor.

Upravo zato vam je teško biti na dijeti. No kako biste ipak uspjeli u tome trebate jesti više salate. Ako se ne bavite tjelovježbom, mršavljenje će biti vrlo sporo jer je ona za vaš gubitak kilograma ključna.

Jarac

Uz Djevicu, vi ste jedan od najdiscipliniranijih znakova u zodijaku. Zato si možete odrediti periode opuštanja, ali i razdoblje u kojem ćete gubiti kilograme. Kilaža vas ne brine zbog izgleda, nego radi zdravlja. Povrtne juhe, tuna i svježe povrće pomoći će vam da smršavite. Poigrajte se sa sastojcima i smislite ukusne salate. Što se tiče slatkog, za to si dopustite jedan dan u tjednu. Najviše volite tjestenine pa ih se teško odričete.

Vodenjak

Ne volite rutinu dijete, a ona vam općenito ne predstavlja nikakav problem. Kako ne volite planirati unaprijed i kupovati namirnice u većim količinama, može vam biti zamorno ići na dijetu. Najveći poroci su vam alkohol i čipsevi. No u napast dolazite kad sjedite za televizorom, što kod vas nije česti scenarij - jer ste rijetko kod kuće. Ako se počnete debljati, onda znate da jedete pogrešne namirnice.

Vježbanje je za vas savršen način da se lakše prihvatite novog režima prehrane.

Ribe

Najbolji način da započnete dijetu je da umjesto sokova počnete piti čajeve. Oni vam mogu pomoći u detoksikaciji, a uz to uvijek kod kuće imajte svježe voće, povrće i posno meso. Nakon što to obavite, krenite na pravu dijetu. Uvodite nove dijetne obroke postupno i u manjim količinama te polako izbacujte ugljikohidrate. Vrlo lako se udebljate od krivih namirnica.

Najbolji način da krenete na novi režim prehrane je da uz vas krene i vaš partner ili prijatelj koji će vas voditi i bodriti.