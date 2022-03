I Kourtney Kardashian isprobala je ovu metodu: Vratite iskru u vašu vezu seksualnim postom

Ideja o seksualnom postu, odnosno odricanju od seksa može se činiti kontraproduktivnom, ali mnogi tvrde da može biti od velike koristi za vašu ljubavnu vezu. A tu metodu isprobala je i Kourtney Kardashian.

Naime, 42-godišnjakinja je rekla da su ona i njezin zaručnik Travis Barker sudjelovali u ajurvedskom čišćenju i da je jedna od komponenti čišćenja bila takozvani seksualni post. To je suzdržavanje od seksa s partnerom dulje vrijeme.

Kardashian je ispričala da, iako je bilo ludo, to iskustvo joj je zapravo sve poboljšalo.

Iako je taj koncept nekima nepoznat, seksualni post je nešto što savjetnici za odnose prepisuju parovima koji imaju problema s intimnošću.

- Seksualni post može biti jedan od načina da parovi ponovno zapale strast jedno prema drugome - kaže psihologinja dr. Madeleine Mason Roantree.

- To može biti od posebne pomoći parovima čiji seksualni život ne postoji. Trik je u tome da obje strane budu suočene s apstinencijom - dodaje ona.

Svojevrstan seksualni post pomogao je i jednom muškarcu koji je htio ostati anoniman, a koji je ispričao da su on i njegova supruga u braku tri godine te da redovito prakticiraju apstinenciju.

- To je potpuno transformiralo naš odnos - rekao je i dodao da tijekom tjedna spavaju u odvojenim spavaćim sobama, a vikendima su ponovno u zajedničkom krevetu.

- Na ovaj način se dobro naspavate kada imate užurbane dane (ili kada je vani vruće ili netko radi do kasno) i osjećate se dobro sljedeći dan. Onda, kada imate više energije, se možete u potpunosti posvetiti jedan drugome u zajedničkim noćima. Također, jako je uzbudljivo ponovno dijeliti krevet s nekim, osjetiti kako netko leži u krevetu pored vas - objasnio je.

Opisao je ovaj post kao dijetu 5:2 i dodao da može biti posebno korisna za parove koji rade zajedno od kuće.

- Kada oboje radite kod kuće osuđeni ste na jedno drugo i jednostavno se izgubi to uzbuđenje. No, kad ne dijelite krevet svake večeri, to vraća strast u vaš odnos - ispričao je.

Iza ovoga stoji psihološko objašnjenje, kaže psihologinja Mason.

- Prekidač se okreće kada je ovako nešto zabranjeno. Nakon nekog vremena, parovi će otkriti da žele više onoga što im nije dopušteno - objašnjava ona.

Mason dodaje da postoje dodatne vježbe koje parovi mogu raditi ako žele maksimalno iskoristiti prednosti svog posta.

- Preporučila bih vježbu pod nazivom 'fokus na osjet', a parovi bi trebali odvojiti neko vrijeme u tjednu, oko sat vremena, naizmjence da budu senzualni jedno prema drugome - savjetovala je.

- Prvo, pokušajte dodirivati ​​neerogene zone bez ljubljenja ili snošaja, a zatim postupno tijekom tjedana se širite na erogene zone i na kraju vodite ljubav. Ova vježba je podijeljena na razine i tijekom nekoliko tjedana parovi kroz te razine i prolaze, a sve kako bi povećali komunikaciju među sobom. Oni uče o tome koji dodir oni i njihovi partneri preferiraju i što im odgovara - objašnjava.

To ne samo da poboljšava intimnost para, kaže Mason, već može pomoći i kod brojnih seksualnih poteškoća, od erektilne disfunkcije i vaginizma do niskog libida i lošeg raspoloženja. Također je dobro i za visok seksualni nagon.

- Mislim da je dobra stvar da svaki par isproba ovu metodu. Fokus na osjećaj je izvrstan način da parovi nauče više jedno o drugome i izgrade širi seksualni repertoar - zaključila je, piše Independent.