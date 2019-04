Idealna kilaža nema veze sa onime što vam vaga pokazuje

Idealna kilaža je individualna stvar i svatko bi sam trebao obratiti pažnju uz koju težinu njegovo lice izgleda najljepše i tome prilagoditi prehranu i vježbanje - ili se udebljati ili smršavjeti. Na primjer, ako se samo gleda na obujam struka, može se dogoditi da lice ne bude onako lijepo kako bi moglo biti.

Također, ljudi prvo primjećuju nečije lice, a struk tek kasnije, tvrde stručnjaci. Neki ljudi trebat će izgubiti više kilograma da bi im lice zablistalo, a neki manje, a znanstvenici tvrde kako je upravo to savršen pokazatelj zdravlja i idealnog indeksa tjelesne mase.

Foto: Dreamstime

Kako bi žene bile privlačnije suprotnom spolu trebale bi prosječno izgubiti 6,3 kilograma, a muškarci 8,2 prema podacima o prosječnoj težini ljudi u zapadnim dijelovima svijeta. Tada dolazi do promjene u licu što će svi primijetiti, tvrde znanstvenici Sveučilišta u Torontu.

Umjesto mukotrpnih dijeta i vježbanja, više pažnje trebalo bi posvetiti obliku lica, odnosno izgubiti toliko kilograma koliko je potrebno da lice izgleda najljepše. Gubitak prevelikog broja kilograma, kao i dobivanja na težini, može 'deformirati' lice, odnosno poružnjeti ga.

Istraživači su došli do zaključka da bi žene trebale imati indeks tjelesne mase 23,8 da bi bile atraktivnije, a muškarci 25,9. Uz to, napomenuli su kako su ženska lica puno osjetljivija na promjene od muških te bi one trebale više od muškaraca paziti da ne smršave previše.