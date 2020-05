Imate prezrele banane? S ovih 9 recepata neće vam propasti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Princ Charles otkrio je omiljeni recept za doručak - pečena jaja

Naravno, od viška prezrelih banana uvijek možete napraviti kruh ali možete ih iskušati u receptima koji koriste njihovu prirodnu slatkoću ili svojstva nalik jajima za slasne kolače ili veganske recepte, piše Mindbodygreen.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako zadržati svježinu banana

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Proteinske palačinke s tri sastojka

Foto: Unsplash/Epic Game

Lakše nego kruh, palačinke s bananom su bez žitarica i sastoje se samo od proteina zahvaljujući drugom sastojku, jajima. Dodatak praška za pecivo omogućuje im strukturu kakvu poznajete kod klasičnih palačinki, a u skladu s sa smjernica keto dijete.

Sastojci:

1 zrela banana

2 velika jaja

1/2 žličice praška za pecivo

Zgnječite bananu, umutite jaja i pomiješajte sastojke. Na vrućem ulju pržite smjesu kao palačinke i oprezno ih okrenite kad su pečene s jedne strane. Poslužite uz kriške banane.

2. Muffini s borovnicama iz šalice

Još jedan brzi recept koji vam omogućuje korištenje prezrelih bana je kolač iz šalice uz dodatak borovnica. Kolači iz šalice su odlična slastica, osobito za one koji cijene brzinu pripreme.

Sastojci:

1 čajna žličica (15 ml) kokosovog ulja

1/3 (40 gr) šalice brašna

1/2 čajne žličice praška za pecivo

1/8 čajne žličice sode bikarbone

prstohvat soli

prstohvat muškatnog oraščića

1/2 čajne žličice cimeta

1/3 šalice (120 gr) zgnječene banane

1/3 šalice (80 ml) bademovog mlijeka

1/2 čajne žličice ekstrakta vanilije

2 čajne žličice (20 gr) sjeckanih oraha i po želji za posipanje

2 čajne žličice (20 gr) sušenih ili svježih borovnica i po želji za posipanje

Dvije šalice koje možete staviti u mikrovalnu premažite kokosovim uljem. U zdjeli izmiješajte sve sastojke i tijesto ulijte u šalice te pospite borovnica i orasima. Svaku šalicu stavite na minutu i pol u mikrovalnu na 900 w. Ako je previše mekan, kolačić vratite u mikrovalnu na još 5 do 10 sekundi. Ako nemate mikrovalnu, tijesto možete staviti i u pećnicu na 180 stupnjeva na 20 minuta.

3. Granola s bananom i kokosom

Banane su odlične za doručak, a njihov prirodni šećer daje poseban okus ovom jelu. Uz kombinaciju zobenih pahuljica i sjemenki te kokosa, možete dodati cimet, jogurt ili zobeno mlijeko.

Sastojci:

2 šalice zobenih pahuljica

1 šalica nezaslađenih kokosovih pahuljica

1/2 šalice sjemenki bundeve

1/2 čajne žličice cimeta

1/4 čajne žličice soli

1 zgnječena banana

2 čajne žličice kokosovog ulja

Foto: Dreamstime

Pomiješajte sastojke i ravnomjerno rasporedite smjesu po kalupu koji ste premazali kokosovim uljem. Pecite na 150 stupnjeva 45 do 55 minuta i po potrebi razlomite na manje komade. Kad se ohladi, granolu možete spremiti do tjedan dana na sobnoj temperaturi i do nekoliko mjeseci u hladnjaku.

4. Sladoled od banane

Jedini sastojak ovog sladoleda su smrznute banane. Iako to znači da ćete na svoju poslasticu morati čekati nekoliko sati dok se potpuno zamrzne, desert ćete ipak doživjeti kao nagradu zbog sloja s čokoladom i orasima.

Foto: Dreamstime

Sastojci:

2 srednje banane

2 čajne žličice bademova mlijeka

1 čajna žličica maslaca od lješnjaka

1 čajna žličica kakao praha

1/4 čajne žličice mljevene mahune vanilije

sjemenke, kokos, tamna čokolada ili drugi sastojci za posipanje

Banane narežite na kolutove, stavite u vrećicu i stavite na dva sata u zamrzivač. Potom ih izvadite i u blenderu pomiješajte s mlijekom dok ne dobijete kremastu teksturu. Odvojite pola smjese, a u drugu polovicu dodajte orahe, čokoladu i druge sastojke te dobro izmiksajte. U čašu ulijte najprije prvi sloj, pa ovaj s čokoladom i tako naizmjenično dok ne potrošite smjesu.

5. Zalogajčići od banane

Ovaj recept nije za prezrele banane, no ako izgledaju kao da idu u tom smjeru ili ste se samo zaželjeli slastice, onda je savršen za vas. Čak su i manje zrele banane slatke, pa ne morate čekati da posebno dozru. Recept navodi da vam trebaju orasi i čokolada za posipanje, no ljepota je u fleksibilnosti pa zalogajčiće možete posipati čime god želite.

Sastojci:

1/2 šalice pekan oraha

1 žlica kokosovog ulja

1/2 čajne žličice krupne sole

170 grama tamne čokolade, sitno sjeckane

2 banane

Izmiješajte orahe, kokosovo ulje i sol te rasprostrite u tankom sloju na papiru za pečenje. Pecite na 160 stupnjeva oko 15 minuta. Potom izvadite i ohladite, a zatim nasjeckajte na sitne komadiće. Otopite čokoladu. Banane narežite na kolutiće debljine oko jednog centimetra. Kolutiće umočite u čokoladu, uvaljajte u orahe i slažite na pladanj, a zatim sve stavite u zamrzivač na 15 minuta kako bi se čokolada dobro stvrdnula.

6. Keksići za doručak

Foto: Dreamstime

Iako ne zvuči tako, i keksi mogu biti vrlo zdrav doručak, a bonus je što ga možete ponijeti sa sobom i grickati u automobilu ili na poslu. Također, ostavlja prostora za maštu jer možete koristiti sastojke koje želite ili imate kod kuće.

Sastojci:

1/2 šalice sjeckanih lješnjaka

1 šalica zobenih pahuljica

2 čajne žličice kakao mrvica

1/4 žličice kajenskog papra

2 čajne žličice kakao praha

3 žlice javorovog sirupa

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

1/2 šalice sušenih šljiva, nasjeckanih

1/2 šalice tamne čokolade, sjeckane

Sastojke izmiješati, oblikovati keksiće i peći 25 do 30 minuta na 180 stupnjeva.

7. Energetski muffini

Ako tražite jutarnji obrok koji će vas napuniti energijom, ovo je izvrstan recept za vas, a ujedno je u skladu i sa smjernica paleo dijete jer ne sadrži gluten ni rafinirane šećere.

Sastojci:

3 jaja

1 šalica kokosovog mlijeka

1/2 šalice kokosovog ulja

2 srednje banane

3 žlice zaslađivača po izboru

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

Foto: Brent Hofacker

1 žlica matcha praha

1 i 1/4 kokosovog ili bademovog brašna

2 čajne žličice praška za pecivo

prstohvat soli

1/3 otopljenog kokosovog ulja

3 žlice javorovog sirupa

2 žlice kakao praha

2 - 3 žlice kakao mrvica

Istucite jaja, mlijeko, otopljeno kokosovo ulje, banane, zaslađivač, vaniliju i matcha prah u blenderu dok se svi sastojci ne prožmu. Brašno, prašak za pecivo i sol pomiješajte u manjoj zdjelici te dodajte u tekuću smjesu u blenderu te miksajte. Smjesa treba biti tekuća i glatka. Lagano uljem premažite kalupe za muffine i rasporedite smjesu ravnomjerno u košarice te pecite 20 do 25 minuta na 180 stupnjeva. Kad su gotovi, muffine stavite da se hlade. Za to vrijeme u tavi otopite kokosovo ulje te umiješajte kakao prah i javorov sirup. Otopinu ravnomjerno rasporedite po ohlađenim muffinima.

8. Veganska Banoffee pita

Banoffee pita je klasični engleski desert sa bananama, no u ovoj veganskoj verziji doživjet ćete raskoš okusa bez dodanih šećera i mliječnih proizvoda. Savršen desert za večeru s društvom ili vikend poslastica samo za vas.

Sastojci:

2 velike zrele banane

16 datulja

120 gr sjeckanih pekan oraha

1 avokado

500 ml kokosovog mlijeka

4 čajne žličice kakao praha

4 čajne žličice maslaca od indijskog oraščića

4 kockice leda

Od jedne banane odvojite četiri kriške, jednu datulju nasjeckajte na sitne komadiće i odvojite sa strane s nekoliko pekan oraha. Ostatak sastojaka izmiješajte u blenderu do kremaste teksture. U četiri šalice ili zdjelice razdijelite smjesu i stavite u zamrzivač na 10 minuta, a potom ukrasite kriškom banane uz malo oraha i sjeckanih datulja.

9. Savršeni zeleni smoothie

Banana je odličan temelj za svaki smoothie, a uz ovaj jednostavni recept i nekoliko sastojaka koje možete mijenjati ovisno o vlastitom ukusu, možete stvoriti hranjiv i ukusan obrok.

Foto: Konstantin Postumitenko

Sastojci:

1 šalica špinata, kelja, blitve ili drugog lisnatog povrća. Može i kombinacija više listova različitog povrća

1 banana

1/2 avokada - umjesto toga može i žlica maslaca od kikirikija, žličica kokosovog ulja ili žličica sjemenki lana

prstohvat himalajske soli

začini (cimet, đumbir, kajenski papar i ostali po želji)

Sastojke izmiješati i začiniti te poslužiti u čaši.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hobotnicu će omekšati vinski ocat dodan u vodu gdje se kuha

POGLEDAJTE VIDEO Robert Knjaz: #ZAJEDNO24SATA: