'Iscrpljena sam od modernog roditeljstva pa sam djeci odlučila priuštiti ljeto iz 80-ih'

Razlike u odrastanju su velike, svaka generacija prolazi kroz drugačije stvari, vremena se mijenjaju, ali i tehnologija koju koristimo. Današnji klinci ne odvajaju se od mobitela i tableta, a njihove majke nisu to imale. Razlika je drastična, stoga je jedna mama, Amerikanka, Krystal Sieben, odlučila kako će svoje troje djece 'teleportirati' u vlastito odrastanje, u osamdesete.

Foto: Dreamstime_

- Dok sam razmišljala o razlikama u modernom majčinstvu, osjećala sam se ponukanom podijeliti priču. Kad je moja baka bila majka male djece, moja mama je pričala priče kako je sama hodala kilometrima sa šest ili sedam godina i išla autobusom u grad s prijateljima sa 10. O čuvanju svoje mlađe braće i sestara sa 8 godina dok su moji baka i djed išli na ples. Moj ujak je s 5 godina “nestao” na cijeli dan, samo da bi ga našli kako spava ispod susjedovog stola u blagovaonici - ispričala je Sieben, piše Motherly.

Danas je, naravno, skroz drugačije, njezin 10-godišnji sin ostaje doma sam tek povremeno - oko sat vremena, no stalno joj šalje poruke. Kad se igraju sami u dvorištu škicne ih preko kamere da vidi jesu li sigurni.

- Osjećam da je roditeljstvo danas stalan tok planiranja aktivnosti, biti vođa zabave, pokušavati kontrolirati vrijeme ispred ekrana i biti marljiv u promatranju svih cijelo vrijeme. Mi smo čuvari bezglutenskih grickalica, izvršni direktori rasporeda i upravitelji svih emocija i sukoba. Ja sam. Iscrpljena - priznala je.

Foto: Dreamstime

Što može učiniti da bude manje iscrpljene te je li ova moderna metoda uopće dobra za njezinu djecu, pitala se. Smatra da je djetinjstvo njezine bake ipak malo pretjerano te odlučila klincima priuštiti njezino vlastito odrastanje.

- Moja ljeta kao dijete bila su u znaku Brucea Springsteena koji je treštao iz boomboxa dok je moj tata kosio travu. U spavaćici, s mokrom kosom i prljavim nogama, žicala sam samo još 5 minuta da se njišem na drvenoj ljuljačci pred kućom. Jedva se sjećam ikakvih dnevnih kampova ili sportova, osim možda tjedne utakmice u lokalnom parku. Moj najbolji prijatelj nije bio netko koga sam upoznala zbog unaprijed dogovorenih aktivnosti. Moja najbolja prijateljica bila je kćer mamine najbolje prijateljice. Bilo je to prijateljstvo koje je odgovaralo našim mamama. Ostavljale bi nas same kod kuće da se igramo barbika i gledamo Pee-Wee’s Playhouse dok bi one igrale badminton. Plesale smo na spotove s MTV-a i oblačile se kao Madonna - prisjetila se Krystal.

Njihovi su se roditelji družili u dnevnom, a one su bile na vodenom krevetu i premotavale kazete u kazetofonu.

Foto: Dreamstime

- Ušuljale bismo se u sobu njenog starijeg brata da pronjuškamo po njegovim stvarima kad nam je dosadno. Pili smo iz crijeva dok smo naganjali njezine pse po dvorištu. Prodali smo dovoljno limunade na našem štandu da kupimo pakiranje Garbage Pail Kids. Bili smo slobodni. Ovaj odnos proizašao je iz onoga što je bilo najbolje za naše mame, ali još uvijek smo bliski 40 godina kasnije, rekla bih da je i za nas to bilo prilično dobro. Zapravo mijenja život. Neki od najsretnijih trenutaka mog života bili su ti jednostavni, nenadzirani, neplanirani ljetni dani - komentirala je mama.

Priznaje da joj je danas teško dati toliko slobode vlastitoj djeci. Nekako joj se čini pogrešnim - usred beskrajnog niza loših vijesti, gotovo je paralizirajuće pokušavati biti roditelj u toj tjeskobnoj kulturi sigurnosti, komentira.

Foto: Dreamstime

Zato je zaključila da je najbolja stvar koju može učiniti za svoju djecu je priuštiti im ljeto iz osamdesetih. S daškom 2023. godine.

- Teško mi je vlastitoj djeci dati ovu razinu slobode. Nekako se čini pogrešnim, između epizoda Dateline i beskrajnog niza loših vijesti, gotovo je paralizirajuće pokušavati biti roditelj u ovoj tjeskobnoj kulturi sigurnosti. Ali pitam se je li najljubaznija stvar koju mogu učiniti za svoju djecu pružiti im ljeto 80-ih. Tu razinu slobode i dosade uz samo crticu 2023 - kaže.

- Za početak, izvadila sam svoju kolekciju Garbage Pail Kids, mojoj djeci su se jako svidjeli. Razvrstavali smo, smijali se i pronašli kartice s našim imenima. Pola sata kasnije, vidjela sam sina kako škica na svoj tablet - rekla sam ti, nema gadgeta. No, njega je zanimalo koliko su vrijedni, a jesu - komentirala je mama.

Iako je svaka generacija drugačija, nešto iz svake vrijedi, a ova je mama pokušala napraviti dobro za klince, kako bi im približila vlastitu mladost i odrastanje.