Kruh se često proglašava krivcem za debljanje, premda on u većini slučajeva to i nije, osobito ako jedete tek par šnita na dan. Kao najgori među kruhom poznat je 'bijeli kruh', ujedno i najprodavanija vrsta.

Od priloga uz jelo, sendviča pa do deserta, kruh je temelj prehrane u zapadnom društvu, no u posljednje vrijeme smatra se kako šteti zdravlju. Tome u prilog ide i podatak da se prodaja kruha u posljednjih 30 godina smanjila za oko 40 posto, otkriva talijanska studija.

Mnogi savjetuju da izbjegavamo kruh zbog visokog glikemijskog indeksa ili zbog velikog broja koji pokazuje intenzitet lučenja inzulina nakon uzimanja hrane.

Trik koji smanjuje rizik debljanja

Nakon što kupite - il pak napravite domaći kruh i ispečete ga, stavite ga u zamrzivač. Zašto? Jer baš kao i kuhanje i hlađenje, smrzavanje pretvara škrob u otporni škrob. Nevjerojatno, to znači da vaše tijelo dobiva puno manje kalorija od kruha. Zapravo, otporni škrob hrani vaše crijevne bakterije umjesto da deblja vas, piše BBC.

Kruh je najbolje jesti za doručak

Najveći problem s bijelim kruhom je to što on zbog visokog glikemijskog indeksa prebrzo otpušta energiju, tako da povisuje razinu šećera u krvi. To može pridonijeti nastanku dijabetesa tipa 2, pa čak i ubrzati razvoj malignih oboljenja.

Ipak, oni koji nemaju obiteljsku povijest dijabetesa, ne trebaju izbjegavati bijeli kruh, kojeg je idealno jesti za doručak, jer tada ubrzava rad metabolizma, kažu znanstvenici.