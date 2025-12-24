Istraživači iz EU otkrivaju kako klimatske promjene oblikuju odluke o preseljenju ili ostanku

Klimatske promjene već sada mijenjaju mjesta i načine života, od poljoprivrednih sela do obalnih gradova. Profesor François Gemenne, jedan od najistaknutijih europskih stručnjaka za klimatske migracije, posljednjih 20 godina proučava načine na koje promjene u okolišu utječu na ljudske odluke o preseljenju.

Foto: Canva/ilustracija

Kad je počeo s radom, migracija uzrokovana klimatskim promjenama još je bila nišna tema. „Ljudi bi me često pitali o migracijama ptica i lososa. Morao sam objašnjavati da se ja fokusiram na ljude”, rekao je.

Gemenne, profesor na Sveučilištu u Liègeu u Belgiji, bio je među prvima koji su povezali migraciju ljudi s porastom temperatura i razine mora. Dva desetljeća kasnije o toj se temi često raspravlja u javnosti.

Pokretanje videa... 01:13 Alarm s Islanda: Atlantska struja je pred kolapsom, prijeti nam ledeno doba i kaos | Video: 24sata/reuters

On je sad jedan od voditelja sveučilišnog opservatorija Hugo Observatory, istraživačkog centra posvećenog razumijevanju načina na koji promjene u okolišu utječu na kretanje populacija – i načina na koje društva reagiraju.

Izvan okvira klimatskog modela

Uz podršku EU-a Gemenne je proveo četverogodišnju međunarodnu istraživačku inicijativu HABITABLE koja je ispitivala stvarne okolnosti klimatske migracije u današnje doba.

Projekt, koji je završen krajem 2024., okupio je vodeće istraživače klimatske migracije iz Europe, Afrike i Tajlanda. Kombinirali su ispitivanja kućanstava, intervjue i fokus-skupine s raspravama stručnjaka s ciljem razumijevanja načina na koji ljudi percipiraju klimatske rizike i reagiraju na njih.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Njihovi rezultati pokazuju da osviještenost o migraciji povezanoj s klimatskim promjenama raste te da ju mnogi Europljani sad vide kao problem s kojim bi i sami mogli biti suočeni.

„Dok se klimatska migracija prije smatrala problemom koji pogađa male otoke ili Aljasku, mnogi Europljani sad smatraju da su i sami u opasnosti”, rekao je Gemenne.

Ispitivanje Obs'COP – godišnje međunarodno istraživanje o mišljenju o klimi koje provodi EDF, francuska nacionalna energetska tvrtka, i Ipsos – odražava tu promjenu. Ispitivanje, koje se provodi u 30 zemalja diljem svijeta, prati kako se zabrinutost, percepcije i stavovi javnosti povezani s klimatskim promjenama razvijaju na globalnoj razini.

Ispitivanjem je otkriveno da više od jedne od pet osoba u Francuskoj misli da će u sljedećem desetljeću možda morati napustiti svoj dom zbog klimatskih promjena. No odluke o preseljenju ili ostanku često su kompleksnije nego što sugeriraju sami klimatski modeli.

Društvene prekretnice

Većina modela klimatske migracije usredotočena je na fizičke pragove poput porasta temperature i razine mora kako bi se predvidjela iseljavanja. Istraživači inicijative HABITABLE uveli su novi koncept koji nazivaju društvenim prekretnicama – trenucima kad odluke određenih kućanstava potaknu kretanja šire zajednice.

Foto: DREAMSTIME

Primjerice, kad se zaredaju propali usjevi ili poplave, nekoliko obitelji može odlučiti otići. Njihov bi odlazak mogao potaknuti njihove susjede da ih slijede, što bi potencijalno moglo cijelo selo usmjeriti prema većem broju migracija.

„Postoje značajna odstupanja između javne rasprave i empirijske stvarnosti klimatskih izbjeglica”, tvrdi Gemenne.

Naglasio je da ljudi vrlo različito reagiraju na klimatske pritiske ovisno o njihovoj ekonomskoj, društvenoj, pa čak i psihološkoj otpornosti.

„Razumijevanje tih čimbenika može razjasniti zašto slični događaji uzrokuju različite migracijske ishode na različitim mjestima”, rekao je.

Lokalni glasovi iz Gane i Mekonga

U Gani su se projektom ispitale odluke o klimatskoj migraciji u sjevernim regijama u kojima prevladavaju savane. Pod vodstvom profesora Mumunija Abua sa Sveučilišta u Gani, tim je istraživao kako uzročnici stresa povezani s okolišem tjeraju ljude na migraciju te kako migracija mijenja lokalne zajednice.

REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

„Istražili smo kako klimatske posljedice i odluke o migraciji variraju ovisno o spolu, dobi i društvenoj klasi”, rekao je Abu. Rezultati njegovog tima pomogli su lokalnim nadležnim tijelima i nevladinim organizacijama da osmisle politike koje su uključivije, osobito za žene i mlade. Također su podigli svijest javnosti o tim izazovima pomoću kazališta i projekata pričanja priča u školama.

U jugoistočnoj Aziji tim inicijative HABITABLE proučavao je zajednice uz rijeku Mekong u Tajlandu, na granici s Laosom. Sara Vigil, viša znanstvena suradnica na institutu Stockholm Environment Institute u Bangkoku, vodila je dio istraživanja povezan s rodnom i društvenom jednakošću.

Istraživanje zajednica uz granicu pokazalo je kako klimatski uzročnici stresa i smanjenje prirodnih resursa mijenjaju način života i mobilnost. Također je istaknulo odgovore lokalne zajednice, uključujući praćenje voda koje provodi zajednica i mobilizaciju građana.

Vigilin je tim otkrio da širi pritisci, poput dugova, smanjenja ribljih fondova i ograničenih izvora prihoda, osobito za žene, često utječu na odluke o migraciji snažnije nego isključivo klimatski čimbenici.

Mijenjanje razgovora o klimatskoj migraciji

Sve u svemu, kaže Vigil, rad inicijative HABITABLE pomogao je proširiti razgovor od samog identificiranja ranjivih skupina do postavljanja pitanja o tome zašto određeni ljudi i mjesta postaju ranjiviji.

„Učinke klimatskih promjena na migraciju oblikuju dublje strukturne nejednakosti, uključujući rodne uloge, nejednak pristup resursima i ukorijenjene društvene hijerarhije”, rekla je.

Oslanjajući se na te nalaze, Gemenne poziva na oprez pri raspravljanju o budućnosti mjesta koja se sve više opisuju kao „nenastanjiva” zbog klimatskih promjena.

Foto: DREAMSTIME

„Dok učinci klimatskih promjena postaju sve stvarniji, vidio sam i mjesta gdje ljudi svoj dom smatraju nenastanjivim ne zbog vlastitog izravnog iskustva, nego zato što im je tako rečeno. Treba nam detaljnija rasprava”, rekao je.

Za Gemennea istraživanje inicijative HABITABLE naglašava tri ključne lekcije za razmišljanje o budućoj klimatsko-migracijskoj dinamici i načinima da se na nju odgovori.

„Prvo, ljudska percepcija je važna. Drugo, društvene prekretnice pružaju puno bogatiji okvir nego tradicionalni modeli. I treće, pravedna istraživačka partnerstva između Europe, Afrike i Azije osiguravaju da se globalne odluke temelje na lokalnom znanju.”

Od istraživanja do utjecaja na politike

Rezultati tima HABITABLE sad su predstavljeni na globalnoj izložbi naslova Migration and Climate, koja se održava do 5. travnja 2026. u Nacionalnom muzeju povijesti imigracije u Parizu u Francuskoj. Na izložbi se istraživanje pokazuje široj publici i naglašava se njegova relevantnost za odluke u stvarnom životu.

Gemenne je izrazio nadu da će takav detaljniji pristup klimatskoj migraciji imati trajan učinak i podržati lokalna nadležna tijela u osmišljavanju politika o prilagodbi i migraciji.

„Nadam se da HABITABLE može postati živo istraživanje koje će mnogi lokalni partneri nastaviti dalje razvijati i pomoću kojeg će se oblikovati buduće odluke”, rekao je.

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

​Autor Andrew Dunne

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.

