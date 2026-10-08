Ivana Mišerić pred kamerama samo s vrpcom preko grudiju: Poslala je važnu poruku ženama

Povodom listopada, mjeseca borbe protiv raka dojke, Mišerić je sudjelovala u kampanji posvećenoj podizanju svijesti o važnosti ranog otkrivanja bolesti. Tom je prilikom otkrila da nosi mutaciju gena BRCA1, koja je povezana s povećanim rizikom od razvoja raka dojke i jajnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Osvjetljavanje pročelja Glavnog kolodvora u znak borbe protiv raka dojke

Pokretanje videa... VIDEO Osvjetljavanje pročelja Glavnog kolodvora u znak borbe protiv raka dojke | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell

Zbog obiteljske zdravstvene povijesti odlučila se podvrgnuti genetskom testiranju, nakon kojeg je doznala da ima nasljednu predispoziciju za razvoj bolesti. Svoje iskustvo odlučila je javno podijeliti kako bi potaknula druge žene da ozbiljnije shvate važnost brige o vlastitom zdravlju.

U sklopu kampanje podijeljena je i priča slušateljice koja je zbog raka dojke izgubila najbolju prijateljicu u 41. godini života. Prema njezinu svjedočanstvu, prijateljica je odlazak na pregled više puta odgađala zbog poslovnih i privatnih obveza.

Upravo zato Mišerić je pozvala žene da ne zanemaruju svoje zdravlje te da na važnost pregleda podsjete i svoje majke, sestre i prijateljice.

Što znači mutacija gena BRCA1?

BRCA1 je gen koji sudjeluje u popravljanju oštećenja DNK i pomaže u sprječavanju nekontroliranog rasta stanica. Određene nasljedne mutacije tog gena povezane su sa znatno povećanim rizikom od razvoja raka dojke i jajnika.

Ipak, prisutnost mutacije ne znači da će osoba sigurno oboljeti. Ženama kod kojih je potvrđena patogena mutacija preporučuju se genetsko savjetovanje i individualizirani preventivni pregledi, ovisno o dobi, obiteljskoj anamnezi i preporukama liječnika.

Redoviti pregledi posebno su važni jer rano otkrivanje raka dojke povećava mogućnosti uspješnog liječenja. Na promjene poput kvržica, promjena oblika dojke, iscjetka iz bradavice ili promjena na koži potrebno je pravodobno reagirati i obratiti se liječniku.

Ružičasta vrpca kojom je Mišerić prekrila grudi simbol je borbe protiv raka dojke, a njezino pojavljivanje pred kamerama dio je nastojanja da se ženama skrene pozornost na važnost pravodobnih pregleda i brige o vlastitom zdravlju.