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Obratite pažnju! Četiri navike mogu ubrzati starenje tijela

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Obratite pažnju! Četiri navike mogu ubrzati starenje tijela
Foto: Dreamstime
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Prehrana, tjelesna aktivnost i društveni život igraju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja tijekom starenja, a zanemarivanje ovih aspekata može donijeti negativne posljedice

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Starenje je prirodan i neizbježan proces, no način na koji ćemo starjeti ne ovisi samo o genetici. Svakodnevne navike, prehrana, tjelesna aktivnost i društveni život mogu imati velik utjecaj na zdravlje u kasnijim godinama. Gerijatar dr. Mason Pimsler upozorio je na nekoliko čestih pogrešaka koje ljudi rade misleći da vode zdrav život.

Jedna studija objavljena u časopisu Nature Medicine pokazala je da okolišni čimbenici i životne okolnosti mogu imati znatno veći utjecaj na rizik od prerane smrti od same genetike. U istraživanju su okolišni čimbenici objašnjavali oko 17 posto razlika u riziku od smrti, dok su genetske predispozicije objašnjavale manje od dva posto. 

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1. Oslanjanje samo na pilates

Pilates može pomoći u jačanju trupa, boljem držanju i pokretljivosti zglobova, no liječnik upozorava da sam po sebi nije dovoljan za očuvanje mišićne mase i gustoće kostiju tijekom starenja. Ako se osoba oslanja isključivo na vježbe s vlastitom težinom ili malim otporom, možda neće dobiti dovoljno podražaja za očuvanje snage u kasnijim godinama.

Gubitak mišićne mase s godinama može otežati svakodnevno funkcioniranje i povećati rizik od ozljeda. Zbog toga se preporučuje postupno uključivanje treninga s opterećenjem, odnosno vježbi u kojima se težina s vremenom povećava. Takav trening potiče izgradnju mišića, ali i očuvanje koštanog tkiva. 

Foto: Dreamstime

2. Proteinski napitak umjesto pravog obroka

Proteini su važni za oporavak i očuvanje tkiva, ali proteinski shake nije potpuna zamjena za uravnotežen obrok. Jaja, riba, meso, mliječni proizvodi i mahunarke, osim proteina, organizmu daju vitamine, minerale, zdrave masti i vlakna. 

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Proteinski dodaci mogu biti praktični kada nema dovoljno vremena za obrok ili nakon intenzivnog treninga, no ne bi trebali predstavljati temelj svakodnevne prehrane. Prednost cjelovitih namirnica upravo je u tome što tijelo iz njih dobiva niz različitih hranjivih tvari, a ne samo proteine. 

Foto: 123RF

3. Zanemarivanje društvenog života

Zdravo starenje ne odnosi se samo na prehranu i vježbanje. Društvena izolacija i dugotrajna usamljenost povezane su s depresijom, anksioznošću i nizom kroničnih bolesti, pa je održavanje odnosa s drugim ljudima također važan dio brige o zdravlju. 

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Foto: QUNICA_STUDIO

Razgovori i druženje dodatno aktiviraju mozak jer zahtijevaju slušanje, pamćenje informacija i prilagođavanje sugovorniku. Upravo zbog toga kvalitetna društvena interakcija mozgu može pružiti složeniji podražaj od nekih aktivnosti koje tradicionalno povezujemo s održavanjem mentalne forme. 

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4. Zanemarivanje ravnoteže i pokretljivosti

Tai chi pritom razvija propriocepciju, odnosno sposobnost tijela da osjeti svoj položaj u prostoru, te može ojačati donji dio tijela. Kombinacija laganog kretanja, dubokog disanja i koncentracije djeluje i na živčani sustav, a stručnjaci spominju uključivanje barem dviju kraćih seansi tjedno uz osnovni trening snage. 

Tai chi pritom razvija propriocepciju, odnosno sposobnost tijela da osjeti svoj položaj u prostoru, te može ojačati donji dio tijela. Kombinacija laganog kretanja, dubokog disanja i koncentracije djeluje i na živčani sustav, a stručnjaci spominju uključivanje barem dviju kraćih seansi tjedno uz osnovni trening snage. 

Važnu ulogu može imati i odnos prema samom starenju. Istraživanje Sveučilišta Yale, navedeno u tekstu, pokazalo je povezanost pozitivnijeg stava prema starenju i duljeg životnog vijeka, uz razliku od čak 7,5 godina. 

Zaključak nije da postoji jedna navika ili jedan trening koji može zaustaviti starenje. Kombinacija uravnotežene prehrane, treninga snage, održavanja društvenih kontakata i aktivnosti koje čuvaju ravnotežu i pokretljivost može pomoći da tijelo što dulje zadrži snagu i funkcionalnost.

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