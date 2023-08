Izbjeljivač nije najbolje rješenje za čišćenje fugi, ovo sredstvo je puno učinkovitije i zdravije

S vremenom, zbog vlage i drugih čimbenika, fuge u kupaonici mogu promijeniti boju, što može biti vrlo teško očistiti. Postoji i rizik od pojave plijesni. Iako mnogi preporučuju izbjeljivač za čišćenje fuga, soda bikarbona je bolje rješenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Korisnik Reddita je rekao da što više koristite izbjeljivač na pločicama i fugama, to će vam on općenito više trebati, a s njime se slažu i stručnjaci sa Sirgrout.com. Dodali su i da korištenje izbjeljivača za čišćenje obojenih fuga može izazvati izbljeđivanje boje, čineći je neujednačenom, a može čak i ukloniti pokrov, ako se izbjeljivačem ne rukuje pravilno. No izbjeljivač može i oslabiti fugu, uzrokujući njeno pucanje.

Međutim, soda bikarbona je odlično sredstvo protiv prljavih fuga i plijesni. Sve što trebate napraviti je nanijeti gustu pastu od sode bikarbone i vode na fuge, ili područja koja imaju plijesan, i ostaviti dva do tri sata. Nakon toga samo dobro isperite i provjetrite prostoriju, piše Express.