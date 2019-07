Izgubila je 194 kg, ali kada su se kamere ugasile, udebljala se

Pauline Potter iz SAD-a u ranim je pedesetim godinama života, a 2011. godine proglašena je najdebljom živom ženom na svijetu. Ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kada je imala 292 kilograma, no tada nije bila najteža, najveća kilaža koju je ikada imala bila je nevjerojatnih 307 kilograma. Mnogi su se čudili što je živa.

Uspjela je smršavjeti nakon ugradnje premosnice na želudac, izgubila je 194 kilograma. Za nju su ljudi saznali kada se pojavila u TLC-ovoj emisiji 'My 600lb Life'. Gledatelji su pratili njezinu borbu i to kako je kilažu smanjila na 112 kilograma. Bio je to veliki uspjeh, ali kada su se kamere ugasile, Pauline se počela polako vraćati starim navikama.

Kada su na TLC-u napravili novi serijal 'My 600lb Life: Where Are They Now?', u kojemu su obilazili morbidno pretile ljude koji su gostovali kod njih i uspjeli smršavjeti, došli su i do Pauline. No više nije imala 112 kilograma, već 132.

Kad je težila oko 300 kilograma, samostalno je mogla jedino jesti i obrisati se. Jedva se kretala, a sin Dillon morao joj je kuhati i čistiti. Govorila je tada kako je zarobljena u tijelu i pitala se hoće li ikada voditi normalan život. U to vrijeme hranu je doživljavala vrhuncem dana. Priznala je da se prejedati počela još dok je bila dijete, nakon što su joj se roditelji rastali. Pričala je da su ona i majka oskudno živjele i jedva si mogle priuštiti hranu.

Međutim, roditelji su se pomirili i ponovno živjeli zajedno, a novac više nije predstavljao problem, no navika prejedanja je ostala. Kaže da je u dobi od 17 godina težila 136 kilograma, a kada je je sa 29 dobila sina, imala je već 226 kilograma.

Tijekom prvog gostovanja na TLC-u prije tri godine stavili su je u poseban program mršavljenja pod vodstvom dr. Younana Nowzaradana. Liječnik je s njom imao veliki problema jer se nakon operacije ugradnje premosnice na želudac nije željela ustati iz kreveta. Upozoravao ju je da riskira stvaranje ugrušaka u krvi, no ona se pravdala da je pokušala no da je sve boli.

Liječnik je 'poludio'.

- Samo smišljaš izgovore i opravdanja koja nisu prihvatljiva. Želim te vidjeti kako izlaziš iz ove sobe - ljutito joj je rekao pred kamerama.

U prvoj godini nakon zahvata izgubila je 67 kilograma. Bila je zadovoljna no stalno se žalila na bolove u koljenima i inzistirala na lijekovima. Izgubila je još 22 kilograma, a stvari su se dramatično pogoršale kada je završila u bolnici zbog sepse. Liječnici su joj rekli da je njezina ovisnost o lijekovima protiv bolova uzrokovalo prskanje čira i ulazak bakterija u krvotok.

Oporavila se i nastavila sa programom mršavljenja, a bila je i na zahvatu uklanjanja viška kože. Tada joj je kilaža pala na 112 kilograma. Ali, dva mjeseca kasnije, kada je ponovno došla u posjet dr. Nowzaradana njezina težina bila je veća, 132 kilograma.

- Ta debela djevojka je još uvijek u meni. Liječnik mi je popravio želudac, ali um nije - rekla je tada i tvrdila da se nije udebljala već napuhnula te da pati od nakupljanja tekućine u udovima.

Dr. Nowzaradan je kasnije rekao da je preskočila nekoliko fizikalnih terapija. Dosadilo mu je slušati njezine izgovore i izbacio ju je iz programa.

- Njezino samodestruktivno ponašanje i dalje je problem. Ona za sada nema namjeru mijenjati se. Samo se nadam da Dillon neće uskoro sahraniti svoju majku - rekao je liječnik nakon što je 'digao ruke od nje'.

Pauline se sa sinom preselila u rodni Sacramento, a njezina sadašnja težina je nepoznata, prenosi Daily Mail. Ipak, sudeći po fotografijama koje objavljuje na Facebooku, čini se da je prilično smršavila, prosudite sami.