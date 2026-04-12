Je li sigurno jesti isključivo voće? Ovo su rizici i prednosti

Voćna dijeta se uglavnom sastoji od sirovog voća. Osoba koja se pridržava ove dijete naziva se frutarijancem. Riječ je o podvrsti veganske prehrane koja se uglavnom sastoji od sirovog voća. Ljudi koji se pridržavaju ove dijete mogu jesti i nešto povrća, sjemenki i orašastih plodova, ali obično jedu samo sirovu hranu i izbjegavaju žitarice.

Neki jedu isključivo voće, bez povrća, neki beru voćke sa stabla, a postoje i oni koji konzumiraju isključivo voćke koje same padnu kako ne bi narušavali prirodni tijek. Iako ne postoji stroga definicija voćne dijete, ljudi koji je se pridržavaju obično konzumiraju 70-80% svojih dnevnih kalorija iz voća. Kao i svaka vrsta ovako specifične vrste prehrane, ona nosi sa sobom različite vrste potencijalnih koristi i rizika.

Rizici i nedostaci

Frutarijanska prehrana je vrlo restriktivna i isključuje mnoge skupine namirnica. Ne uključuje niz hranjivih tvari koje su tijelu potrebne za optimalno zdravlje. Voćna prehrana također je bogata šećerom, što može dovesti do niza zdravstvenih problema, ako se osoba bazira pretežno na jednoj vrsti voća koja ima više šećera ili visok glikemijski indeks.

Voće prirodno sadrži šećer, fruktozu, a neko ima više šećera od drugog. Voće s višim GI vrijednostima uključuje banane, grožđe i tropsko voće, dok niže GI vrijednosti sadrže jabuke, naranče, kruške i bobičasto voće. Bez obzira na njihove GI vrijednosti, svo voće povisuje šećer u krvi jer sadrži ugljikohidrate. Zato prehrana na bazi voća vjerojatno nije dobar izbor za osobe s nestabilnom razinom šećera u krvi.

Tijelo ne može apsorbirati hranjive tvari koje su mu potrebne samo iz voća. Svatko tko slijedi voćnu prehranu može propustiti vitalne hranjive tvari, uključujući željezo, kalcij, vitamin D, cink, omega-3 masne kiseline, vitamine B skupine. Sve ove hranjive tvari igraju ključnu ulogu u funkcioniranju tijela, a njihov nedostatak može dovesti do zdravstvenih problema.

Ako niste oprezni možete iskusiti suhu kožu, lomljivu kosu, umor, loše raspoloženje, slabije kosti i imunitet. Nedostatak proteina jedan je od glavnih rizika frutarijanske prehrane. Iako osoba koja slijedi dijetu može jesti neke orašaste plodove i sjemenke, oni možda neće donijeti dovoljne količine proteina za održavanje zdravlja.

Voće sadrži kiseline, a ako osoba nema dobru rutinu oralne higijene, neko voće može oštetiti zubnu caklinu, što s vremenom dovodi do karijesa. Ispiranje usta vodom nakon konzumiranja kiselog voća može pomoći u sprječavanju erozije zuba. Međutim, općenito, prehrana na bazi voća vjerojatno izlaže zube većoj količini kiseline nego što bi to učinila inkluzivnija prehrana.

Potencijalne koristi

Osoba se može pridržavati voćne dijete iz raznih razloga. Dok neki privremeno pribjegavaju ovoj vrsti prehrane kako bi kontrolirali kilograme, drugima je to životni izbor iz moralnih razloga.

Voće je izvrstan izvor antioksidansa i vitamina - uključujući vitamine koji nedostaju u standardnoj prehrani. Mnogo voće sadrži visoke razine vitamina C, koji pomaže u obnavljanju tkiva i održavanju zdravih desni i zubi, kalija, koji je ključan za održavanje zdravog krvnog tlaka, folata, koji pomaže tijelu u stvaranju crvenih krvnih stanica.

Voće je prirodno niskokalorično i također je izvrstan izvor dijetalnih vlakana. Unos dovoljne količine vlakana može pak smanjiti rizik od srčanih bolesti, sniziti razinu kolesterola u krvi, poboljšati rad crijeva i smanjiti zatvor, stvoriti osjećaj sitosti. Međutim, nemojte se zavarati voćnim sokovima jer oni sadrže malo ili nimalo vlakana.

Zagovornici frutarijanstva

Oni koji žive na ovakvoj vrsti prehrane svjedoče promjenama u organizmu u početku kada se tijelo čisti od metala, toksina i ostalih otrova. Nuspojave mogu biti glavobolja, slabost i vrtoglavica, no one kratko traju, a kada prođu, frutarijanci tvrde da se nikada nisu osjećali bolje.

Najpoznatiji frutarijanac bio je indijski političar Gandhi, no nakon nekoliko godina morao je prekinuti zbog bolesti te se prebacio na strogu vegetarijansku ishranu koja je uključivala kozje mlijeko. Neko vrijeme s ovom vrstom prehrane koketirao je i Steve Jobs, suosnivač Applea, koji je tvrdio da mu podiže kreativnost. Pokušao je i Ashton Kutcher, koji se strogo pridržavao frutarijanske dijete kako bi se pripremio za svoju ulogu u biografskom filmu Jobs iz 2013. godine. Prehrana, koja se sastojala samo od voća, orašastih plodova i sjemenki, rezultirala je time da je dva puta hospitaliziran zbog pankreatitisa zbog opasno visokih razina gušterače.

Ipak, zagovornici frutarijanstva smatraju kako proteini nisu bitni za pravilno funkcioniranje tijela jer su nam potrebne aminokiseline koje izgrađuju i bjelančevine, a bjelančevina se sastoji od već izgrađenih aminokiselina. Pojašnjenje nedostatka vitamina B12 pronalaze u objašnjenju da on ne dolazi isključivo iz namirnica životinjskog podrijetla, već iz koenzima koji se nalazi u slini i stoga ne postoji opasnost od nedostatka ovog vitamina.

Svakako, odlučite li se ona ovu vrstu prehrane, trebate biti oprezni i pratiti signale svog organizma.