Jedite bez brige za liniju: Noćni zalogaji ne moraju biti nezdravi

Teško je odoljeti navali gladi u kasne noćne sate, a u tim je trenucima naš najčešći odabir nezdrava hrana. Umjesto da se odupirete gladi, radije odaberite zdrave alternative za noćni obrok

<p>Mnogi misle kako noćna navala gladi zapravo signalizira koji nutrijenti nedostaju vašem tijelu, prenosi <a href="https://www.msn.com/en-us/entertainment/comics/nutritionist-approved-healthy-midnight-snacks-to-satisfy-your-late-night-cravings/ar-BB17yGtB">Msn</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje jačaju organizam</p><h2>Zašto jedemo noću</h2><p>- Ljudi mi često kažu da u večernjim satima žude za slanim ili slatkim jer im tijelo to traži. No osim ako imate problema sa šećerom ili poremećaj krvnog tlaka, to jednostavno nije točno. Želje u sitne sate zapravo daju bolji uvid u vaše prehrambene navike, pojašnjava dijetetičarka <strong>Ashley Shaw</strong>.</p><p>- Kad je riječ o soli i šećeru, imamo toleranciju koju gradimo temeljem dnevnih prehrambenih navika. Što ih više jedemo, više za njima žudimo. Jedini način da prestanemo žudjeti za nezdravom hranom jest je manje jedemo tijekom dana - istaknula je ona.</p><p>Svi smo različiti, pa se tako od pojedinca do pojedinca razlikuje vrijeme koliko kasno možete jesti da vam to ne naruši san zbog previše kofeina i šećera, da se ne nagomila višak kilograma zbog nepotrošenih kalorija ili da patite od žgaravice i probavnih tegoba. Kako biste izbjegli takve komplikacije, Shaw savjetuje da zadnji obrok pojedete barem dva sata prije spavanja. No za čim posegnuti? Nutricionistica dr. Brooke Scheller ponudila je nekoliko zdravih alternativa.</p><h2>Ako žudite za čokoladom</h2><p>Umjesto kocke čokolade, uzmite kakao prah. Čokolada sadrži puno šećera, bez obzira je li riječ o tabli čokolade, sladoledu ili drugoj poslastici. Ukoliko žudite upravo za čokoladom, to može biti pokazatelj da vam nedostaje magnezija, važnog minerala kojeg sadržava i čokolada.</p><p>- Magnezij je umirujući mineral kojeg često dodaju različitim dodacima prehrani namijenjenima za bolji san, a pomaže opustiti živčani sustav i potiče relaksaciju čitavog tijela, objasnila je Scheller.</p><p>Kaže da je odlična alternativa u nezaslađeno bademovo mlijeko dodati žličicu kakao praha. Možete dodati par kapi javorovog sirupa ili malo cimeta kako biste pripremili zdravu verziju vrućeg kakaa.</p><h2>Ako žudite za slanim</h2><p>Posegnite za povrćem ili hummusom. Mnogi Amerikanci unose previše soli u svojoj prehrani, pa Scheller preporučuje oprez kod odabira slanih namirnica.</p><p>- Umjesto grickalica, potražite prirodne načine da konzumirate male količine soli kako biste zadovoljili želju i na taj način popunili prazninu koju osjećate. Povrće kombinirajte s izvorom proteina poput hummusa ili maslaca od kikirikija kako biste povećali osjećaj sitosti - savjetovala je dodajući kako ipak valja izbjegavati umake koji sadrže visoke količine šećera.</p><h2>Ako žudite za slatkim</h2><p>Odaberite voće. Svježe voće odličan je nadomjestak kojim ćete utažiti želju za slatkim. No previše voća može prouzročiti povećanje razine šećera u krvi zbog čega ćete još više žudjeti za slatkim, pa Scheller preporučuje da voćni obrok kombinirate s proteinima ili zdravim masnoćama. Uz krišku voća uzmite malo oraha ili žlicu maslaca od badema.</p><h2>Ako vam se jede sladoled</h2><p>Umjesto kupovnog sladoleda, pripremite domaći zdravi sladoled. Izblendajte malu količinu smrznutih banana, dodajte proteinski prah i žličicu kakao praha.</p><p>- Taj sladoled od banane neće samo zadovoljiti želju za slatkim, nego vas opskrbiti proteinima koji će regulirati razinu šećera u krvi. Osobno volim dodati i žličicu maslaca od kikirikija te malo kakao praha, savjetovala je.</p><p> </p>