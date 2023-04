Jezičarke iz Splita od joge grade posao: 'Mi polazimo od toga da je tjelovježba kao pranje zubi'

Obe smo prevoditeljice i to nas spaja, ali surađujući smo shvatile da smo 'joga đir'. Ideja je došla spontano, Branka je jedan dan nazvala i rekla 'amo otvoriti studio', kaže nam Marija Perica koja je zajedno s kolegicom Brankom Šegvić otvorila Yoga Corner u centru Splita.

- Krenuli smo dosta ambiciozno te otvorili u siječnju ove godine. Obično to kreće u rujnu, ali evo napunile smo cijeli raspored od 12 grupa s maksimalno deset ljudi – kaže nam Branka. Ističu kako je naglasak na manjim grupama te se s njima može kvalitetnije raditi.

Svi još uvijek traže informacije, raspituju se o terminima, telefon ne prestaje zvoniti.

- Pokrili smo sve dobne skupine i želimo da se svi ovdje mogu osjećati dobrodošlo, bili mlađi stariji, muški ili ženski – kaže nam Marija i dodaje kako imaju grupu 'golden years'.

- Jednu grupu smo baš namijenili starijima. Polazim od svojih roditelja i teta, ako prođeš neku godinu nemaš se baviti s čime, što je užasno i porazno. U tim godinama je to jako bitno! Užasno puno ljudi zove, ali vidimo da imaju zadršku da se pojave i naprave taj veliki korak – nastavlja Marija te dodaje kako uz njih dvije još četiri žene drže satove.

Posebnost kod ovog studija je u tome što se za razliku od ostalih mjesta za trening u gradu nalazi u samom centru na vidljivom mjestu, a ne u nekom podrumu, bunkeru ili atomskom skloništu.

- Bilo je jako teško naći adekvatan prostor, ali evo uspjele smo. Imale smo dosta sreće jer turizam je ovdje nezgodan faktor, Jako nam je drago da je u centru jer on malo zamire, svi kažu 'ajme samo turisti', ali evo ima i nešto drugo - kaže Marija.

Marija je s jogom počela 'linijom manjeg otpora' kroz studiranje, dok je Branka s tim počela zbog bolova u leđima.

- Otišla sam studirati u Zagreb na Filozofski fakultet i tamo smo imali jednu godinu tjelesni. To je bilo neko penjanje na Sljeme vikendom, nakon izlazaka to mi se baš nije dopalo. Većinom bih prespavala kako je bilo užasno rano. Onda sam gledala što još ima, a da nije tako rano. Bio je neki stolni tenis i joga. Ona mi je bila zanimljiva i bila sam 'pa ajde mogla bih to probati umjesto tjelesnog i penjanja na Sljeme' – priča nam Marija o svojim početcima.

- Kako prevodim dosta i sjedim, počela su me boljeti leđa. I tako sam dobila preporuku za jogu! Meni je to u startu bilo grozno, statično i dosadno. Imala sam puste predrasude kao što svi vjerojatno sad imaju još uvijek. Malo nakon skroz sam se navukla i pozavršavala sve silne edukacije i najvažnije riješila problem s leđima – kaže nam Branka koja je prije joge držala satove plesa, aerobika i pilatesa.

Ljeto je pred vratima, teretane, fitness studija sve je puno, traži se mjesto više. No, Branka i Marija slažu se u jednom: 'linija se gradi kroz cijelu godinu'.

- To je totalno kriva postavka, mi polazimo od toga da je tjelovježba kao pranje zubi, sastavni dio života i nešto što je neka navika. To je jednostavno stil života, fit za ljeto je samo jedan mit – kaže nam Marija.

- Fit za ljeto ćete biti, ako želite biti fit za cijelu godinu – kaže nam Branka kroz smijeh.

Osim žena 'zaluta' tu i koji muškarac otkrivaju nam, ali dodaju da oni 'mogu stati na prste jedne ruke'.

- Trebaju se još malo ohrabriti, ali i ovo je početak - kažu nam.

