Još jedan bizaran TikTok trend: Neki vjeruju da ljepljiva traka na čelu može izgladiti bore

Trik je postao viralan nakon što je jedna korisnica TikToka dokumentirala rezultate lijepljenja trake preko svog čela, tvrdeći da je nakon samo tjedan dana njezino lice bilo zaglađenije i gotovo potpuno bez bora.

Tehnika 'zaglađivanja ljepljivom trakom' poznata je, zapravo, već godinama (mnoge holivudske zvijezde koriste selotejp kako bi podigle svoje crte lica prije nego što prošetaju crvenim tepihom), no može li doista zauvijek izbrisati bore?

POGLEDAJTE VIDEO: Jasmin Stavros o tome kako već više od 30 godina brine o svom licu

Plastični kirurg dr. Anthony Youn kaže da stavljanje trake na čelo općenito neće utjecati na smanjenje bora, piše MindBodyGreen.

- To je samo dobar način da se podsjetite da trebate ograničiti pomicanje obrva. Naime, bore na čelu, kao i sve ostale, nastaju kad aktivirate mišiće lica oko njih. Budući da se vitalne komponente kože poput kolagena smanjuju tijekom vremena, koža se s vremenom nije sposobna oporaviti se od tih pokreta. No, ako pazite na to da manje pomičete neke mišiće, to može pomoći u sprječavanju da se te bore na licu prodube – pojašnjava on.

To, naravno, ne znači da nikada više ne biste trebali podizati obrve, samo vodite računa o tome da to ne radite nesvjesno i da se vaše lice odmara kad niste aktivni.

- Ako trebate zalijepiti traku na čelo kako biste potaknuli te mišiće na odmor, to je u redu; traka čak može spriječiti da vam se čelo nesvjesno nabora dok spavate, zbog čega ju neki lijepe i preko noći. Dakle, još jednom: To ne smanjuje bore, samo vas podsjeća da ih ne produbljujete – kaže dr. Youn.

Dodaje kako ima i drugih metoda koje će pomoći da usporite produbljivanje bora

Prvo: Koristite sredstva za njegu koja pomažu obnoviti kolagen, poput retinoida i AHA (kao što je glikolna kiselina ili mliječna kiselina). To potiče obnovu stanica, pa može obnoviti glatku teksturu kože.

Osim toga, nastojte držati lice hidratiziranim. Naime, dr. Youn kaže da oni koji u 20-ima ili 30-ima imaju fine bore na čelu, ispod očiju ili oko usana, to trebaju zahvaliti manjku hidratacije kože. Razlog više da potražite kvalitetni serum hijaluronske kiseline.

Razmislite i o preparatima koji sadrže biljne bioaktivne sastojke koji podupiru lipidni sloj kože i razinu unutarnje vlažnosti, poput fitoceramida, za koje je klinički pokazano da poboljšavaju razinu vlage.

Prednost možete dati i preparatima koji sadrže astaksantin, snažan karotenoid za koji se također pokazalo da poboljšava hidrataciju, povećava elastičnost i poboljšava teksturu kože. Tu su i Ubiquinol CoQ10 i ekstrakt ploda nara, koji imaju antioksidativnu snagu te štite kožu od starenja.



