Kakav zalogaj: Doma napravio burger od čak 13,5 kilograma!

Više od 6 kilograma goveđeg mesa, gotovo 5 kilograma tijesta te 3 kilograma sira našli su se u ovom gigantskom burgeru koji je čak oko 56 puta veći od onog koji se standardno prodaje, a priprema nije laka

<p>Producent emisije Tasty odlučio se okušati u nekoliko zanimljivih izazova, a posljednji među njima je priprema ogromnog burgera nakon što ga je prijatelj to zatražio za svoj rođendan.</p><p>Pripremao se usavršavanjem burgera normalne veličine i iskušavajući recepte, no izrada burgera teškog 13,15 kilograma, uključujući i peciva za njega, je doista bilo zahtjevno i zanimljivo iskustvo.</p><p><strong>Pogledajte kako se snašao u videu:</strong></p><h2>Tajna kako da se burger ne raspadne</h2><p>Meso će kliziti ako je na njemu cijeli list salate - zato povrće sjeckajte na komadiće, a umak mažite samo na pecivo i neće biti kaosa na tanjuru, trikovi su najvećih profesionalaca za izradu slasnih burgera. </p><p>Što je burger veći i sočniji, bitka s neredom je žešća. Situacija je u većini slučajeva ovakva: umak curi po rukama, salate ima svugdje samo ne tamo gdje treba biti i pitanje je trenutka kad će meso ispasti iz peciva. Da se to ne bi dogodilo, umak isključivo mažite na pecivo, a ne na meso ili priloge. Također, nikad ne vadite čačkalicu iz burgera jer ona drži stvar na 'okupu'.<br/> </p>