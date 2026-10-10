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Kako nas brendovi 'navlače' i obmanjuju da jedemo što više procesirane hrane

Piše Goran Ivanović,
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Kako nas brendovi 'navlače' i obmanjuju da jedemo što više procesirane hrane
Foto: SYSTEM
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Ultraprerađena hrana osmišljena je da potiče prejedanje kombinacijom šećera, soli i masti koja aktivira centre za nagradu u mozgu, dok izostaje osjećaj sitosti. Dizajn teksture, arome i marketinške taktike navode nas da jedemo više nego što mislimo

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Sveprisutna i praktična, ultraprerađena hrana (UPH) postala je neizbježan dio suvremenog života. No, njena neodoljiva privlačnost nije slučajnost ili samo naš nedostatak samokontrole. Riječ je o pomno osmišljenoj strategiji industrije koja koristi znanost kako bi nas navela da jedemo više, čak i kada nismo gladni.

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James Webb 01:17
James Webb | Video: KanalRi

Prehrambeni divovi koriste znanost da hakiraju kemiju našeg mozga. Ključni alat je "točka blaženstva" (bliss point) – precizna kombinacija šećera, soli i masti koja maksimizira užitak i potiče oslobađanje dopamina, neurotransmitera zadovoljstva. Poput nikotina, ovaj osjećaj stvara snažnu žudnju.

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Istovremeno, takve namirnice siromašne su proteinima i vlaknima koji daju osjećaj sitosti, što nas uvlači u začarani krug prejedanja. Ironično, mnoge od ovih strategija potječu od duhanskih korporacija koje su znanja o ovisnosti s cigareta primijenile na hranu.

Iluzija koja se topi u ustima

Jedan od trikova je "nestajuća kalorijska gustoća". Proizvodi poput pjenastih grickalica dizajnirani su da se brzo tope u ustima, šaljući mozgu lažni signal da sadrže zanemarivo kalorija. Budući da mozak ne registrira unos energije, osjećaj sitosti izostaje i ne dolazi do zasićenja okusom.

Mix of snacks
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

To nam omogućuje da jedemo bez prestanka. Čuveni primjer su Cheetosi, opisani kao "čudesno konstruirano jelo" upravo zbog te varljive lakoće.

Osim okusa, ključan je i "osjećaj u ustima" (mouthfeel). Posebno je privlačan "dinamički kontrast" – kombinacija suprotnih tekstura poput hrskave glazure i kremastog punjenja, što nas potiče da nastavimo jesti.

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Ni zvuk nije zanemaren; hrskavost čipsa mozak povezuje sa svježinom, a glasniji zvuk pojačava doživljaj okusa. Na kraju, umjetne arome dodane u proizvod, pa čak i ambalažu, potiču apetit i prije prvog zalogaja te stvaraju snažnu emocionalnu vezu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Psihološke igre i marketinške varke

Nakon inženjeringa okusa, slijedi marketing. Jedna od taktika je "zdravstveni halo", gdje se proizvodi lažno predstavljaju kao zdravi ("malo masnoće", "izvor vlakana"). Potrošači zbog toga osjećaju manje krivnje i jedu više, ne primjećujući da npr. "low-fat" jogurt sadrži goleme količine šećera.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Druga varka je manipulacija veličinom porcija: proizvođači smanjuju preporučenu porciju kako bi broj kalorija na pakiranju izgledao manji, iako većina ljudi pojede cijelo pakiranje. Sve zaokružuju praktičnost, niska cijena i strateško pozicioniranje u trgovinama koje potiče impulzivnu kupnju.

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