Netko tko vas je izdao nije stranac nego blizak prijatelj ili član obitelji za kojeg nikad ne biste pretpostavili da bi mogao učiniti nešto takvo. Poslije takvog iskustva teško je ponovo nekome pokloniti povjerenje, pa iako proces koji proživljavate djeluje sasvim logično, svejedno je bolan i teško je živjeti s tim, piše MindBodyGreen.

Iako se možda čini da je prebolijevanje izdaje cjeloživotni zadatak, no možete si pomoći na niz načina. Psihologinja Remi Coker i terapeutkinja Jessica Conquest objašnjavaju što je točno trauma zbog izdaje i kada nastaje te kako je povezana sa drugim vrstama trauma i kako se od nje oporaviti.

Psihologija traume izdaje

Tijekom 1990. godine psihologinja Jennifer Freyd osmislila je koncept traume izdaje kako bi opisala ono što nastaje kada ljudi ili institucije o kojima pojedinac ovisi značajno naruše njegovo povjerenje i dobrobit.

- Nevjera, zlostavljanje ili zastrašivanje partnera samo su neki primjeri situacija koje vode do razvoja traume zbog izdaje te narušavaju povjerenje u intimnoj vezi. Trauma zbog izdaje može nastati i ako institucija poput vlade ili policije našteti pojedincu kojem bi trebala služiti - pojasnila je.

- Općenito, trauma zbog izdaje nastaje kada pojedinac ili institucija na koju se oslanjamo i računamo na njihovu podršku zbog hrane, skloništa, sigurnosti, emocionalnih potreba ili posla prekorači granice. Raspon traume je od ranog djetinjstva kad nisu zadovoljene naše osnovne potrebe, ili kasnije u vezi kad je partner nevjeran, pa sve do šutnje institucija koje se bave socijalnim pravima - kaže Coker.

Učinak traume često je povezan sa činjenicom da netko mora ostati u vezi sa zlostavljačem jer inače ne bi preživio, a kad je riječ o zlostavljanju djece, govorimo o izdaji institucija.

- U tom slučaju ne ide nam u prilog normalno ponašanje u kojem napuštamo vezu ili instituciju, nego moramo ignorirati izdaju kako bi naše potrebe bile zadovoljene - kaže Coker.

U slučajevima traume izdaje, navodi 2008 Encyclopedia of Psychological Trauma, žrtva možda nije svjesna traumatskog događaja ili ga se ne može sjetiti jer bi to nužno vodilo do sukoba sa onim tko o njoj brine, a to utječe na preživljavanje žrtve. Znaci izdaje teško se razlučuju u pojedinim situacijama ako nisu izravni - dodala je Coker.

Iz toga proizlazi teorija da ljudi razvijaju nezdrave veze ako nisu na ispravan način zaliječili traumu.

Znakovi i simptomi traume izdaje

Trauma izdaje često uključuje poteškoće prepoznavanja situacije i imenovanja osjećaja koje ona donosi. Samodijagnoza je teška jer druge složene traume, poput posttraumatskog stresa, mogu generirati slične reakcije na traumu izdaje.

Simptomi traume izdaje uključuju teški nedostatak povjerenja u druge i u sebe, napade tjeskobe i panike, bijes, stalno podsjećanje na incident, represiju, zaborav, depresiju, emocionalne teškoće, hipervigilanciju kao i probleme s apetitom ili spavanjem te nemir, sumnju u sebe ili čak samoozljeđivanje.

Kako biste razlikovali traumatičnu izdaju od ostalih reakcija na traumu, poput posttraumatskog stresa, Conquest nudi ilustrativan primjer.

- Zamislite da vas u podzemnoj željeznici napadne neznanac. A zamislite sada da vas neznanac opljačka u podzemnoj željeznici, a onda doznate da ga je angažirao vaš partner kako biste dobili novac od osiguranja. Pljačka je udarac, no što je sa sudioništvom nekoga zbog koga ste se osjećali sigurno? To je dvostruki udarac koji stvara mješovite emocije koje mogu potrajati dugi niz godina, a zapravo je riječ o traumi izdaje - kaže Conquest.

Kako biste prepoznali jeste li vezi u kojoj proživljavate takvu traumu, Conquest savjetuje da se zapitate nekoliko važnih pitanja kao što su:

Kako zacijeliti i krenuti dalje

Oporavak od traume započinje prepoznavanjem da su štetne situacije zaista teške. Mnogi ljudi pokušavaju potisnuti ili ignorirati ono što su prošli, tražeći pomoć samo kad njihovi odgovori na traume već značajno narušavaju kvalitetu života. Ako vam je to poznato, imajte na umu da postoje mnogi resursi za snalaženje i liječenje.

- Oporavak podrazumijeva svijest o traumi, pa pristup savjetovanju i terapijskoj podršci može biti presudan korak u slučaju oporavka - kaže Conquest. Predlaže razne terapijske tehnike, uključujući kognitivno-bihevioralnu terapiju (CBT) i desenzibilizaciju. Kada se žrtva osjeća sigurno i voljno, preporučuje grupnu ili obiteljsku terapiju. Ponekad to može podrazumijevati relacijsko ozdravljenje s osobom koja je pokrenula traumu, ali ponekad jednostavno omogućuje žrtvi da podijeli svoju priču s ljudima u svom životu koji igraju vitalnu ulogu u njihovom socijalnom krugu ili sustavu potpore.

Iako terapija može biti važan korak ka izlječenju, Coker napominje da nisu svi spremni za stručnu pomoć. Postoje i opcije telezdravstva koje će žrtvi olakšati komunikaciju ako takav pristup preferira više od komunikacije licem u lice.

U međuvremenu, oslonite se na prijatelje i članove obitelji koji vam mogu pružiti podršku. Vaš sustav podrške je presudan kako biste ustanovili mislite li proživljavate traumu ili ste stvarno žrtva.

- Možete li računati na podršku drugih koja bi vam pomogla u ispunjavanju potreba? Imate li sjajnu mrežu prijatelja za podršku koja vam može pomoći dok tražite drugi posao, nekoga tko će se pred institucijama boriti za vaša prava, novu ljubav i podršku roditelja? Ponekad obraćanje drugima za pomoć može pokazati da nismo sami i to može biti dovoljno nekome promijenimo život - ističe Coker.

Kako ubrzati proces oporavka

Zatražite podršku terapeuta ili se pridružite grupi za žrtve zlostavljanja. Informirajte se o utjecaju traume u različitim životnim razdobljima. Slušajte podcastove o traumi i liječenju i pokrenite zdrave rutine koje pomažu u emocionalnoj regulaciji, kao što su joga, meditacija ili vježbe disanja.

Bavite se fizičkom aktivnošću poput joge, boksa, borilačkih vještina, samoobrane i slično. I na kraju, napustite nasilnu vezu, individualnu ili institucionalnu, i prekinite ciklus zlostavljanja.