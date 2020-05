Kako sačuvati samopouzdanje nakon što ostanete bez posla?

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Objedovanje u samoći je okidač za nezadovoljstvo životom

Mnogi ljudi cijeli svoj identitet vezuju za svoje radno mjesto, što nije čudno, jer odrastajući usvajamo poruku da naša vrijednost ovisi o odobravanju koje dobijemo od drugih, kada vrednuju naš izgled, ponašanje i postignuća. Kad dobijemo odobrenje na temelju toga, osjećamo se vrijedno, odnosno kad nije tako, vjerujemo da nismo u redu. Tako mnogi koji su u zadnje vrijeme izgubili posao počinju sumnjati u svoju vrijednost.

- Moj se život drastično promijenio kad sam naučio definirati svoju vrijednost odvojeno od mog izgleda, performansi i postignuća - kaže dr. Margaret Paul, stručnjakinja za osobno povezivanje i autorica knjiga na tu temu.

- Razmišljate li ikada o tome što još postoji, odnosno što sve predstavlja vrijednost čovjeka i kako se ona uopće može definirati? I kako općenito definirate svoju vrijednost - pita autorica te dodaje nekoliko kriterija koje većina u takvom procesu uzima u obzir.

Foto: Hakase_

Dakle, najčešće ćete se osjećati vrijedno kada:

- drugi odobravaju način na koji izgledate ili kako nastupate

- vam se drugi obraćaju

- dobivate pažnju drugih

- ste u vezi

- vas odobrava netko s kim ste u vezi

- vas drugi slušaju

- drugi rade lijepe stvari za vas

- znate da ste dobro obavili posao

- znate da izgledate dobro

- zarađujete određenu svotu novca

- imate djecu

- Problem s tim je u tome što svoju vrijednost definirate onim što drugi misle, ili nekom vanjskom situacijom ili vrijednosnim sustavom. Zato bi bilo dobro okrenuti priču. Razmislite o prijateljima koje istinski cijenite. Što cijenite kad je riječ o njima?

- Je li to njihov novac, automobil, dom, slava ili njihov uspjeh?

- Ili je to njihova ljubaznost, briga, velikodušnost, iskrenost, pouzdanost te način na koji vam pokazuju da vas cijene i vole?

- Je li to njihov smijeh, njihova avanturistička priroda, smisao za humor? Je li to njihova živost i prisutnost?

- Način na koji vas slušaju i prisutni su kad vam je to potrebno?

- Određuje li njihovu vrijednost činjenica da vam nikad ne ponestane tema za razgovor? Je li to njihova kreativnost, intuicija, njihova duhovnost?

Nakon ovih pitanja, autorica ističe kako vjeruje da su upravo njihove unutarnje vrijednosti ono što cijenite više od vanjskih obilježja.

Foto: Dreamstime

- I to je ono što trebate početi cijeniti u sebi - dodaje. Naime, možemo izgubiti svoja vanjska obilježja: novac, posao, izgled, atletske sposobnosti i slično. No nikad ne gubimo ono što uistinu jesmo: našu suštinu, odnosno dušu - kaže autorica. No dodaje kako možemo izgubiti kontakt s onim tko uistinu jesmo.

Ovo vrijeme u kojem se mijenjaju mnoga vanjska obilježja, najbolje je vrijeme za to da obnovite taj kontakt. Evo kako:

Foto: Dreamstime

Izgradite novog sebe

Svi mi nosimo u duši ono 'nešto' što nas čini sretnima i pokreće nas. To je naš istinski poziv, ono zbog čega smo došli na ovaj planet i što trebamo 'odraditi'. Ako ste dosad bili manje oduševljeni poslom koji radite, ili načinom na koji živite, razmislite možete li iskoristili taj 'unutarnji zov' da se otvorite svojoj istinskoj suštini i otkrijete što vam donosi radost.

Počnite slušati svoje osjećaje, baš kao što biste slušali osjećaje djeteta koje volite. Ako vaš posao ili način na koji provodite vrijeme nije nešto što vas ispunjava, okrenite se zovu duše.

- Okretanje prema onome što vas ispunjava i donosi vam radost vodi vas prema povezivanju s vašim istinskim ja, te da otkrijete vašu istinsku vrijednost, svoju predivnu suštinu duše. Došli ste na ovaj planet kako biste evoluirali u svojoj sposobnosti ljubavi, počevši od ljubavi prema sebi i definiranja svoje istinske vrijednosti, a zatim u potpunosti očitovali svoje darove kojima ćete poklanjati planetu - ističe autorica za portal mbg mindfulness.

