Kod slabog željeza šipak i cikla postaju vaši najbolji prijatelji

Prepoznajte znakove - gubitak apetita, razdražljivost i umor djeteta znakovi su koji se ne smiju ignorirati, a mogu ukazivati na anemiju. Pravilna prehrana rješava problem

<p>Ako dijete slabije jede, umorno je, bljeđe kože i sluznice (neka djeca su bijele puti, a nisu slabokrvna) i sklonije je infekcijama, osobito respiratornim, može se posumnjati na anemiju. Djeca koja su često bolesna, dodaje, imaju manje razine željeza u krvi jer se ono u bolesti više troši. Željezo ima vrlo važnu ulogu u fizičkom i mentalnom razvoju djece.</p><p>Pomaže kod stvaranja hemoglobina koji prenosi kisik stanicama, uključujući stanice mozga. Novorođenče potrebne količine željeza dobiva iz majčina mlijeka, a zalihe su dovoljne za prvih nekoliko mjeseci života. Nakon toga, ako bebe ne dobivaju dovoljno hranjivih namirnica, može se razviti anemija. Ona se može pojaviti i zbog neprestanoga gubitka krvi, genetike, loše apsorpcije željeza... </p><p>Djeca su podložnija anemiji tijekom ubrzanog rasta i trebaju više željeza za povećanje razine hemoglobina u tijelu. Najčešće se javlja između devetog mjeseca i druge godine. Lomljivi nokti, umor, gubitak apetita i razdražljivost neki su od znakova na koje roditelji moraju obratiti pozornost. Anemija se može liječiti, ali i spriječiti na nekoliko načina. Osnovno je povećanje unosa željeza hranom, prije nego što se pribjegne dodacima prehrani i suplementima.</p><p>Osim mesa peradi i mahunarki, treba jesti dovoljne količine voća bogatog vitaminom C jer on pomaže boljoj apsorpciji željeza u tijelu. Najviše vitamina C sadrže: guava, kivi, avokado, špinat, mango, naranča, a ne treba zaboraviti niti na zeleno lisnato povrće. Najbolji prirodni lijek za anemiju ipak, ističu nutricionisti, je šipak. Osim što obiluje već spomenutim vitaminom C, bogat je željezom te raznim mineralima. Bebama se može dati već od šestog mjeseca života, na samom početku dohrane. Savjetuje se da se najmanjima šipak daje u obliku soka zbog koštica. </p><p>Druga namirnica koja je prvi vrhu popisa boraca protiv anemije je<strong> </strong>cikla. Ona čisti tijelo, prenosi kisik i povećava unos željeza u tijelu. Sadrži tvari koje sudjeluju u stvaranju vitamina B12, koji je jedan od glavnih čimbenika u stvaranju crvenih krvnih stanica, eritrocita, u krvi. </p><p>Dobro je kombinirati povrće i meso uz prirodni voćni sok, zbog vitamina C. Izbjegavati treba kombinaciju povrća i mesa uz žitarice i mlijeko jer te dvije namirnice smanjuju apsorpciju željeza. Slabokrvnost je često uzrok i slabijeg uspjeha u školi zbog čestog umora i nedostatka energije za izvršavanje brojnih intelektualnih obaveza djeteta. </p><p>- Raznovrsna prehrana uz puno zelenog i crvenog povrća, meso tri do četiri puta na tjedan te izbjegavanje fast fooda i hrane bazirane na tijestu najbolji su način prevencije - savjetuje pedijatrica.<br/> Dijagnoza se postavlja običnim vađenjem krvi.</p>