Koju hranu jesti za zdravo srce, a koju je potrebno ograničiti

Zdravlje srca je važno. Kako bi ono bilo što jače, odnosno zdravije, u svakodnevnoj prehrani nužno je pravilno odabirati namirnice. Ako želite srce održati u formi pripazite na unos određene hrane i odlučite se za prehranu bogatu namirnicama koje su zdrave za njega.

POGLEDAJTE VIDEO:

I dok se neke namirnice preporučuju, na neke treba posebno obratiti pozornost i izbjegavati ih. Pravilan izbor hrane može nas zaštiti od zdravstvenih nevolja, stoga se manje oslanjajte na hranu koja nije dobra za srce, a više se priklonite onoj koja je izvrsna za njega.

Hrana koja se preporučuje

Zob i ječam

- Ove namirnice sadrže specifičnu vrstu topivog vlakna poznatog kao beta-glukan, koji doprinosi snižavanju povećane razine kolesterola u krvi - objašnjava klinička nutricionistica prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender.

Neka cjelovite žitarice čine temelj vaše prehrane.

- Posebno su korisne razne žitne kaše od cjelovitih žitarica - ističe Vranešić Bender.

Crvena riža

- Crvena riža dobiva se fermentacijom obične riže, a sadrži sastojke koji također povoljno djeluju na razinu kolesterola u krvi - dodala je.

Grašak i grah

- Oni sadrže biljne sterole koji imaju sposobnost ometanja apsorpcije kolesterola u probavnom sustavu - objasnila nam je Vranešić Bender. Biljne sterole nalazimo i u mnogim vrstama voća, povrća, orašastih plodova, ostalim mahunarkama, cjelovitim žitaricama i biljnim uljima, posebice u repičinom.

Srdele i ostala plava riba

- Srdelice i plava riba glavni su prehrambeni izvor blagotvornih omega-3 masnih kiselina i nutrijenata poput vitamina D i selena - ističe Vranešić Bender.

Piletina i govedina

- Krto meso piletine i govedine izvor je koenzima Q10 koji je posebno bitan za osobe starije dobi te za pacijente s dislipidemijom i bolestima srca i krvožilja - kaže nutricionistica. Također namirnice poput ribe, brokule, cvjetače i sjemenki sezama osiguravaju koenzim Q10.

Nutricionistica također ističe kako su češnjak, nar, artičoka i zeleni čaj neke od drevnih namirnica s povoljnim djelovanjem kod dislipidemije.

Voće i povrće

- Uklopite voće i povrće u svaki obrok. Ispunite polovicu tanjura povrćem, primjerice salatama, pirjanim i kuhanim povrćem. Za međuobroke grickajte jabuke, kruške, jagode ili pak svježu mrkvu i korabicu - savjetuje prof. dr. sc. Darija.

Fermentirani mliječni proizvodi

- Jogurt, kefir i druga fermentirana hrana pomaže u održanju ravnoteže mikroorganizama u našim crijevima, a zdrava crijevna mikrobiota bitna je i za održanje povoljne razine masnoća u krvi - ističe nutricionistica.

Zdrave masnoće

- 'Zdrave' masnoće nalazimo u ekstra djevičanskom maslinovom i bučinom ulju, ulju repice, orašastim plodovima, sjemenkama poput chia sjemenki, lana i bundeve te u avokadu - kaže Vranešić Bender.

Namirnice koje treba izbjegavati

Pecivo i slastice

- Krafne, kolači i slastice odnosno općenito hrana s visokim udjelom šećera može dovesti do akumuliranja masti u organizmu i negativno se odraziti na razine masnoća u krvi - objašnjava Vranešić Bender.

Prekomjeran unos šećera, kao i industrijski proizvodi poput keksa, pekarskih proizvoda, lisnatih tijesta, gotovih jela nisu poželjni u prehrani.

Suhomesnata hrana

- Slanina, masno meso i suhomesnati proizvodi se ne preporučuju za konzumaciju - ističe nutricionistica.

Energetska pića

Marketing energetskih pića može vas navesti da pomislite da su vam ista potrebna kako biste se osjećali punim energije, ali oni osim visokih doza kofeina, sadrže mješavine drugih nepovoljnih sastojaka koji nisu dobro i pravilno regulirani. Onima s visokim krvnim tlakom preporučuje se izbjegavanje ovih vrsta napitaka. Čaj je uvijek bolja opcija.

Alkohol

Alkohol smanjite kako biste što bolje zaštitili svoje srce.

- Žestoka alkoholna pića, baš kao i zaslađene gazirane napitke treba izbjegavati - napominje nutricionistica Vranešić Bender.

Pržena hrana

Pohanje i ulje obiluju kalorijama, i to onima koje su lišene hranjivih tvari. Takve kalorije često se nazivaju 'praznim' kalorijama, a zapravo samo mogu ostaviti osjećaj napuhanosti. Prehrana koja obiluje njima često može dovesti do debljanja, a to pak vodi do zdravstvenih problema povezanih s težinom. Nemojte da prženje postane vaš uobičajeni način kuhanja hrane.

- Pohana i pržena hrana 'upija' velike količine masnoće čime je vrlo lako narušiti ravnotežu unosa makronutrijenata. Postoji puno ukusniji i zdraviji načini pripreme poput npr. poširanja ili pripreme na grillu - istaknula je.

Mliječni napitci s kofeinom

Neki ih nazivaju 'kavom', ali čim počnete dodavati šećere, šlag i kojekakve umake, uzeli ste ono što je u kavi zdravo i napunili ju praznim kalorijama.

Najčitaniji članci