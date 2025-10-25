Koliko ste zdravi? Ovisi o broju sklekova možete napraviti

Jeste li znali da broj sklekova koje možete napraviti u jednom dahu može biti indikator zdravlja vašeg srca? Istraživanja su pokazala kako je ova jednostavna vježba daleko značajniji pokazatelj fizičke kondicije i rizika od srčanih bolesti nego što se do sada mislilo.

Jedno od najzanimljivijih istraživanja provedeno je na više od tisuću američkih vatrogasaca, a rezultati su zapanjujući. Ispostavilo se da su oni koji su u jednom pokušaju uspjeli napraviti 40 ili više sklekova imali gotovo 100 posto manji rizik od kardiovaskularnih problema u narednih deset godina, u usporedbi s kolegama koji nisu mogli napraviti ni deset. Ovi rezultati sugeriraju da snaga i izdržljivost gornjeg dijela tijela itekako odražavaju stanje vašeg srca.

Zašto su sklekovi toliko važni? Prije svega, radi se o vježbi koja aktivira više mišićnih skupina, uključujući prsa, ramena, ruke, ali i core. Također, izvođenje sklekova zahtijeva dobru kardiovaskularnu izdržljivost i koordinaciju, pa je to zapravo odličan pokazatelj cjelokupne tjelesne spremnosti.

Stručnjaci ističu da je važno razumjeti kako broj sklekova varira ovisno o spolu i dobi. Na primjer, žene u dvadesetim i tridesetim godinama trebale bi se smatrati solidno spremnima ako mogu napraviti između 15 i 20 sklekova, dok je za muškarce iste dobi cilj barem 28 ponavljanja. S vremenom i pravilnim treningom broj se može značajno povećati, što direktno doprinosi boljem zdravlju.

No, nije potrebno odmah početi s 40 sklekova. Ključno je krenuti od broja koji vama trenutno odgovara i postepeno raditi na poboljšanju. Redovita tjelesna aktivnost u kombinaciji s uravnoteženom prehranom i zdravim životnim navikama pravi je put do dugotrajnog zdravlja i smanjenja rizika od srčanih bolesti.

Iako je istraživanje provedeno na muškarcima srednje dobi, osnovna poruka vrijedi za sve – fizička spremnost i zdravlje srca usko su povezani. Sklekovi su praktična i lako dostupna metoda za procjenu vlastite forme i podsjetnik da je redovita tjelovježba važna komponenta zdravog života.

U konačnici, nemojte gledati sklekove samo kao izazov ili test snage – promatrajte ih kao svojevrsni pokazatelj općeg zdravlja. Pokušajte svaki dan biti bolji nego jučer i slušajte svoje tijelo. Vaše srce će vam biti zahvalno.