Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DOBRO JE ZNATI

Koliko ste zdravi? Ovisi o broju sklekova možete napraviti

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Koliko ste zdravi? Ovisi o broju sklekova možete napraviti
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Koliko sklekova možete napraviti može otkriti koliko vam je zdravo srce. Test tjelesne spremnosti mogao bi biti ključ za prevenciju ozbiljnih srčanih bolesti

Jeste li znali da broj sklekova koje možete napraviti u jednom dahu može biti indikator zdravlja vašeg srca? Istraživanja su pokazala kako je ova jednostavna vježba daleko značajniji pokazatelj fizičke kondicije i rizika od srčanih bolesti nego što se do sada mislilo.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

00:14
Video: 24sata/pixsell

Jedno od najzanimljivijih istraživanja provedeno je na više od tisuću američkih vatrogasaca, a rezultati su zapanjujući. Ispostavilo se da su oni koji su u jednom pokušaju uspjeli napraviti 40 ili više sklekova imali gotovo 100 posto manji rizik od kardiovaskularnih problema u narednih deset godina, u usporedbi s kolegama koji nisu mogli napraviti ni deset. Ovi rezultati sugeriraju da snaga i izdržljivost gornjeg dijela tijela itekako odražavaju stanje vašeg srca.

Zašto su sklekovi toliko važni? Prije svega, radi se o vježbi koja aktivira više mišićnih skupina, uključujući prsa, ramena, ruke, ali i core. Također, izvođenje sklekova zahtijeva dobru kardiovaskularnu izdržljivost i koordinaciju, pa je to zapravo odličan pokazatelj cjelokupne tjelesne spremnosti.

DOBRO JE ZNATI Ovo su prvi znakovi shizofrenije
Ovo su prvi znakovi shizofrenije

Stručnjaci ističu da je važno razumjeti kako broj sklekova varira ovisno o spolu i dobi. Na primjer, žene u dvadesetim i tridesetim godinama trebale bi se smatrati solidno spremnima ako mogu napraviti između 15 i 20 sklekova, dok je za muškarce iste dobi cilj barem 28 ponavljanja. S vremenom i pravilnim treningom broj se može značajno povećati, što direktno doprinosi boljem zdravlju.

No, nije potrebno odmah početi s 40 sklekova. Ključno je krenuti od broja koji vama trenutno odgovara i postepeno raditi na poboljšanju. Redovita tjelesna aktivnost u kombinaciji s uravnoteženom prehranom i zdravim životnim navikama pravi je put do dugotrajnog zdravlja i smanjenja rizika od srčanih bolesti.

SKRIVENI SIMPTOMI Ovi znakovi na koži otkrivaju da konzumirate previše šećera
Ovi znakovi na koži otkrivaju da konzumirate previše šećera

Iako je istraživanje provedeno na muškarcima srednje dobi, osnovna poruka vrijedi za sve – fizička spremnost i zdravlje srca usko su povezani. Sklekovi su praktična i lako dostupna metoda za procjenu vlastite forme i podsjetnik da je redovita tjelovježba važna komponenta zdravog života.

U konačnici, nemojte gledati sklekove samo kao izazov ili test snage – promatrajte ih kao svojevrsni pokazatelj općeg zdravlja. Pokušajte svaki dan biti bolji nego jučer i slušajte svoje tijelo. Vaše srce će vam biti zahvalno.

SADRŽE PARAZITE I MIKROORGANIZME Stručnjaci upozorili - Nemojte jesti ove dijelove piletine
Stručnjaci upozorili - Nemojte jesti ove dijelove piletine

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čiji je duži: Pogledajte veličinu muškog ponosa u stavu 'mirno' i gdje su na toj ljestvici Hrvati!
IZNENADIT ĆE VAS

Čiji je duži: Pogledajte veličinu muškog ponosa u stavu 'mirno' i gdje su na toj ljestvici Hrvati!

Njemački znanstvenici istraživali su tko ima najveće penise. Kako bi dobili te podatke spojili su više od 40 studija u kojima su sudjelovale tisuće muškaraca. Evo i rezultata
Ovih dana će smrdljivi martini još više ulaziti u domove: Evo zašto i kako ih spriječiti
GNJAVE I STJENICE

Ovih dana će smrdljivi martini još više ulaziti u domove: Evo zašto i kako ih spriječiti

Smrdljivi martini, poznati i kao Halyomorpha halys, sve su češći neželjeni gosti u našim domovima. Iako mali i na prvi pogled bezopasni, njihova prisutnost može biti vrlo neugodna
Kako bi znakovi Zodijaka primili svoju smrt? Ovan pregovara, Strijelac trči, a Lav u nevjerici
ZNAKOVI SUOČENI S KRAJEM

Kako bi znakovi Zodijaka primili svoju smrt? Ovan pregovara, Strijelac trči, a Lav u nevjerici

Otkrijte kako bi se koji horoskopski znak suočio sa situacijom kliničke smrti, a ovaj duhoviti horoskop otkriva - Strijelac uzbuđen, a Ovan opako ljut

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025