Kreativnost se mijenja ako se svako malo promijeni okruženje

Kako biste si odradili više u manje vremena, prvo “raskrčite” svoj radni stol. Ako niste jedni od onih kojima urednost dolazi prirodno, odvojite nekoliko trenutaka u danu da počistite stol, a nepotrebne stvari spremite u ladicu. Neke stvari ne biste trebali držati na stolu.

Primjerice, ručak. Professor Kimberly Elsbach sa Sveučilišta u Kaliforniji zaključio je da se kreativnost mijenja ako se svako malo mijenja okruženje. Zato ostanak u istom prostoru gdje radite u vrijeme ručka “ubija” kreativnost. Niti prljave šalice kave ne doprinose redu i skladu.

- Uzmite minutu, dignite se od stola nakon što popijete kavu i odnesite je u kuhinju - kaže Valli Vishnubhotla, digitalni PR menadžer.

Vaši kolege ne moraju se zamarati vašim političkim opredjeljenjem, pa sa stola izostavite sva politička obilježja. Isto tako, na stolu ne ostavljajte ni papire vezane za neki sudski proces. Kolege bez te informacije mogu živjeti, a ako nešto krivo protumače, moglo bi se negativno odraziti na vas.

Istraživanje objavljeno u Journal of the Association for Consumer Research pokazalo je i da sama prisutnost mobitela na stolu može odvratiti pozornost.

Neki uspješni poduzetnici otkrivaju da na stolu zato drže samo “dobri stari fiksni telefon” koji im štedi živce i usmjerava ih na rad, a ne uzima vrijeme. Slatkiše uklonite ako želite ostati zdravi i - vitki.

Sklonite i vaš životopis. Vidljiv životopis svima šalje jasnu poruku - da tražite drugi posao, kaže Roy Cohen, poslovni trener. Ako vaš šef to vidi, možda ćete teško vratiti njegovo povjerenje.

