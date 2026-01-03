Kristina iz Vinkovaca pretvara vosak u savršeno realistične voćke: 'Ljudi ih obožavaju'

Kristina Stanušić ima 30 godina i radi kao developer u IT sektoru, poslu koji, kako sama kaže, zaista voli. Svakodnevno je okružena kodovima, strukturom i logikom, no paralelno s tim u njoj je oduvijek postojala potreba za nečim posve drugačijim - sporim, ručnim i opipljivim. Upravo iz tog kontrasta nastao je Suki, njen mali kreativni svijet svijeća koje izgledaju kao najfinije voće.

- S izradom svijeća bavim se relativno kratko. Ne doživljavam to kao suprotnost mom 'pravom poslu', nego kao njegov balans. Znanje sam skupljala istraživanjem i testiranjem. Prije toga, hobiji poput izrade glinenih predmeta i veza pomogli su mi da razvijem osjećaj za teksture i detalje, što sada prenosim u svijeće - kaže nam ova rođena Vinkovčanka. Sve je počelo kad je vidjela svijeću u obliku rajčice i poželjela ju imati.

- Oduvijek su me privlačili predmeti koji izgledaju kao nešto što nisu, iluzija, igra, zamjena uloga. Voće koje zapravo nije voće, nego svijeća, to mi je bilo nevjerojatno zabavno, gotovo umjetnički. Poželjela sam stvoriti svoju verziju toga, ali po svojim pravilima: netoksično, ručno i estetski minimalistično. Tako je nastao Suki. Ime Suki na japanskom znači 'sviđa mi se', što ustvari savršeno opisuje ono što radim, a to je ono što se meni sviđa - dodaje. Svaka Suki svijeća nastaje ručno i polako, a proces izrade zahtijeva strpljenje i preciznost.

- Sama izrađujem silikonske kalupe izlijevanjem silikona preko pravog voća. Kad god je moguće, koristim voće iz maminog vrta, što cijelom procesu daje dodatnu osobnu notu. Na taj način dobivam realne teksture i nepravilnosti koje čine da svijeća izgleda 'živo'. Neke dodatno ručno oslikavam, posebno breskve i određene kolekcije, jer volim taj sloj detalja koji proizvodu daje karakter. To je spor proces, ali je zato svaka svijeća jedinstvena. Izrada jedne svijeće uključuje pripremu voska, izlijevanje, vrijeme hlađenja, obradu i često ručno bojenje. Kad radim nove oblike, cijeli proces od izrade kalupa, testiranja do izlijevanja, zna potrajati i nekoliko dana - kaže Kristina.

Količine su namjerno male, a nove kolekcije nastaju tek kada za to dođe pravo vrijeme. Kombinira sojin i kokosov vosak jer zajedno stvaraju idealnu ravnotežu teksture i performansi - sojin vosak pruža stabilnost i dobar oblik, dok kokosov vosak daje glatku površinu i omogućuje ravnomjernije otpuštanje mirisa. Oba voska su prirodna, biorazgradiva, veganska i netoksična.

- Za boje i mirise koristim isključivo sastojke bez parabena, ftalata i drugih štetnih kemikalija. Bitno mi je da proizvod bude siguran za prostor u kojem boravimo, pogotovo jer je svijeća nešto što često gori satima u našem domu - govori Kristina koja sve radi sama - od ideje, testiranja, izrade kalupa, lijevanja, oslikavanja, pa do pakiranja i komunikacije s kupcima. To je ponekad naporno, ali ujedno i najljepši dio procesa, jer zna da je svaki komad stvarno prošao kroz njene ruke. Suki svijeće danas se mogu naručiti online, ali i vidjeti uživo. Kupuju ih ljudi koji cijene ručno rađene predmete i sitnice s karakterom, ili oni koji traže unikatne poklone.

- Svijeće je moguće naručiti direktno preko webshopa ili putem Instagrama. Odnedavno su i dio platforme koja okuplja lokalne kreativce za uređenje doma, dok su uživo su trenutno dostupne u jednoj suvenirnici na Hvaru, što je savršena prilika da ih se vidi i opipa prije kupnje - zaključuje.