Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NEMA IZGOVORA

Lejla Filipović pokazala idealan trening za one koji nemaju vremena za teretanu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Lejla Filipović pokazala idealan trening za one koji nemaju vremena za teretanu
13
Foto: Bojan Zibar

Lejla Filipović i Ana Maras Harmander pokazale kako izgleda trening koji traje kraće od epizode serije. Tijekom treninga nosi se posebno odijelo koje šalje blage električne impulse mišićima dok vježbate

Admiral

Postoji onaj trenutak u danu kad pomisliš: “Trebao bih trenirati.” I onda pogledate na sat, raspored, mailove, promet, obaveze i trening se opet pomakne za sutra. Ili ponedjeljak. Ili “kad bude vremena”. Upravo iz tog scenarija nastala je popularnost EMS treninga - treninga koji se savršeno uklapa u život ljudi koji nemaju luksuz provoditi sate u teretani, ali žele se osjećati i izgledati bolje.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Savjeti za održavanje tijela 01:57
Savjeti za održavanje tijela | Video: 24sata/pixsell

EMS trening traje oko 20 minuta, ali tih 20 minuta nisu obične vježbe. Tijekom treninga nosi se posebno odijelo koje šalje blage električne impulse mišićima dok radite jednostavne pokrete.

Foto: Bojan Zibar

Rezultat? Aktivira se gotovo cijelo tijelo odjednom i to intenzivnije nego kod klasičnog treninga. Bez dugih serija, bez čekanja sprava, bez gužve. Samo vi, trener i fokusirani trening koji završava prije nego što shvatite koliko je vremena prošlo.

ŽENE O ŽENAMA Koji ste vi tip u teretani? Od 'Instagramuša' do 'snagatorica'
Koji ste vi tip u teretani? Od 'Instagramuša' do 'snagatorica'
Foto: Bojan Zibar

Ovaj tip treninga ljudi zavole jer EMS daje osjećaj da ste napravili puno više nego što traje sam trening, mišići rade istovremeno po cijelom tijelu, nema velikog opterećenja na zglobove, trening je individualan i prilagođen vašoj formi, rezultati se često vide već nakon nekoliko dolazaka. Drugim riječima nema “gubljenja vremena”.

Foto: Bojan Zibar

U zagrebačkom Easy fit studiju EMS treninge vodi trener Davor Ilič, koji ističe da većina klijenata dolazi upravo zbog nedostatka vremena.

Foto: Bojan Zibar

- Najčešće čujem istu rečenicu: ‘Nemam vremena za teretanu.’ Zato im EMS bude pravo otkriće. U 20 minuta odradimo trening koji aktivira cijelo tijelo, a ljudi već nakon nekoliko dolazaka primijete da imaju više energije i bolju posturu - kaže Davor.

ZA ČVRŠĆE TIJELO Savjeti i primjer tjednog plana: Kako početi trening s utezima za gubitak kilograma
Savjeti i primjer tjednog plana: Kako početi trening s utezima za gubitak kilograma
Foto: Bojan Zibar

EMS trening je odličan i kao nadopuna klasičnom treningu u teretani, yogi, pilates, trčanju ili nekom drugim treningu. On je stvoren za ljude koji rade, jure, planiraju, kasne i pokušavaju uhvatiti malo vremena za sebe između obaveza. Zato je toliko jednostavan: dođete, obučete odijelo, trenirate 20 minuta i nastavite sa svojim danom. Bez dugog presvlačenja, bez kompliciranih rutina i bez osjećaja da morate “živjeti u teretani” da bi vidjeli rezultate.

Foto: Bojan Zibar

Ako ste među onima koji stalno odgađaju trening jer “nemate vremena”, možda je vrijeme da probate trening koji je nastao upravo za takav raspored. Više informacija potražite na www.easyfit.hr.

Foto: Bojan Zibar

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jedite ovo prije odnosa! Žene će se lakše uzbuditi, a muškarcima će stajati čvršće i dulje...
POJAČAVAJU LIBIDO

Jedite ovo prije odnosa! Žene će se lakše uzbuditi, a muškarcima će stajati čvršće i dulje...

Neka hrana je bolja i zdravija od druge, a neka je najbolja za jesti prije seksa jer stimuliraju proizvodnju testosterona, dobro djeluju na raspoloženje i protok krvi
Dnevni horoskop za srijedu 18. veljače: Blizanci su umorni, Biku poslovni život napreduje...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 18. veljače: Blizanci su umorni, Biku poslovni život napreduje...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 18. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Kakvi su znakovi Zodijaka kad se razbole: Lavovi će poharati ljekarne, Djevice rade i bolesne
ASTRO ZDRAVLJE

Kakvi su znakovi Zodijaka kad se razbole: Lavovi će poharati ljekarne, Djevice rade i bolesne

Horoskop može utjecati na to kakvi smo kad smo bolesni. Evo kako pojedini znakovi podnose bolesti - jeste li među onima koji to prebrode kao od šale, ili se žalite svima oko sebe?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026