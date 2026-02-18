Lejla Filipović pokazala idealan trening za one koji nemaju vremena za teretanu

Postoji onaj trenutak u danu kad pomisliš: “Trebao bih trenirati.” I onda pogledate na sat, raspored, mailove, promet, obaveze i trening se opet pomakne za sutra. Ili ponedjeljak. Ili “kad bude vremena”. Upravo iz tog scenarija nastala je popularnost EMS treninga - treninga koji se savršeno uklapa u život ljudi koji nemaju luksuz provoditi sate u teretani, ali žele se osjećati i izgledati bolje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:57 Savjeti za održavanje tijela | Video: 24sata/pixsell

EMS trening traje oko 20 minuta, ali tih 20 minuta nisu obične vježbe. Tijekom treninga nosi se posebno odijelo koje šalje blage električne impulse mišićima dok radite jednostavne pokrete.

Foto: Bojan Zibar

Rezultat? Aktivira se gotovo cijelo tijelo odjednom i to intenzivnije nego kod klasičnog treninga. Bez dugih serija, bez čekanja sprava, bez gužve. Samo vi, trener i fokusirani trening koji završava prije nego što shvatite koliko je vremena prošlo.

Foto: Bojan Zibar

Ovaj tip treninga ljudi zavole jer EMS daje osjećaj da ste napravili puno više nego što traje sam trening, mišići rade istovremeno po cijelom tijelu, nema velikog opterećenja na zglobove, trening je individualan i prilagođen vašoj formi, rezultati se često vide već nakon nekoliko dolazaka. Drugim riječima nema “gubljenja vremena”.

Foto: Bojan Zibar

U zagrebačkom Easy fit studiju EMS treninge vodi trener Davor Ilič, koji ističe da većina klijenata dolazi upravo zbog nedostatka vremena.

Foto: Bojan Zibar

- Najčešće čujem istu rečenicu: ‘Nemam vremena za teretanu.’ Zato im EMS bude pravo otkriće. U 20 minuta odradimo trening koji aktivira cijelo tijelo, a ljudi već nakon nekoliko dolazaka primijete da imaju više energije i bolju posturu - kaže Davor.

Foto: Bojan Zibar

EMS trening je odličan i kao nadopuna klasičnom treningu u teretani, yogi, pilates, trčanju ili nekom drugim treningu. On je stvoren za ljude koji rade, jure, planiraju, kasne i pokušavaju uhvatiti malo vremena za sebe između obaveza. Zato je toliko jednostavan: dođete, obučete odijelo, trenirate 20 minuta i nastavite sa svojim danom. Bez dugog presvlačenja, bez kompliciranih rutina i bez osjećaja da morate “živjeti u teretani” da bi vidjeli rezultate.

Foto: Bojan Zibar

Ako ste među onima koji stalno odgađaju trening jer “nemate vremena”, možda je vrijeme da probate trening koji je nastao upravo za takav raspored. Više informacija potražite na www.easyfit.hr.

Foto: Bojan Zibar