Savjeti i primjer tjednog plana: Kako početi trening s utezima za gubitak kilograma

Piše Anja Đuranić,
Savjeti i primjer tjednog plana: Kako početi trening s utezima za gubitak kilograma
Dugo se ženama govorilo da izbjegavaju utege, no sada stručnjaci snažno potiču uključivanje treninga snage u rutinu zbog brojnih fizičkih i mentalnih koristi. Jedna od najvećih prednosti je ubrzavanje metabolizma i poticanje gubitka masnog tkiva

Trening snage poboljšava tjelesnu kompoziciju smanjujući masno tkivo, a istovremeno održava ili povećava mišićnu masu, kaže nutricionistica Tiffany Ma. 

Iako kardio i dijeta pomažu u mršavljenju, previše intenzivan kardio može povisiti razinu kortizola, hormona stresa koji utječe na metabolizam. Trening s utezima manje opterećuje tijelo, a mišići postaju učinkovitiji u sagorijevanju kalorija.

Young man go in for sport at home. Cut view of t-shirtless guy sportsman with a sports figure stand in plank position. Freshman working hard on exercise. Concentrated on training and getting better.
Savjeti za početnike

  • Procijenite mobilnost. Prije nego dodate utege, provjerite snagu i stabilnost tijela kroz sklekove, čučnjeve i plank.

  • Savladajte osnovne vježbe. Čučanj, sklek, mrtvo dizanje i horizontalno veslanje.

  • Koristite različite težine. Počnite s laganim, srednjim i težim utezima prema svojoj snazi.

  • Naizmjenično snaga i kardio. Ako ste početnik, započnite s jednim danom treninga snage i jednim danom kardio vježbi.

  • Jedite dovoljno proteina. Oko 0,73–1 g po pola kile tjelesne težine za izgradnju mišića i dugotrajniji osjećaj sitosti.

  • Slušajte tijelo. Bol je signal za prestanak, dok nelagoda može značiti da se mišići prilagođavaju novoj aktivnosti.

Primjer tjednog plana 

  • Ponedjeljak: Trening 1 (goblet čučanj, veslanje, lateralni čučanj, renegade row, ruski twist)

  • Utorak: Kardio

  • Srijeda: Trening 2 (mrtvo dizanje, prsni potisak, kettlebell swing, split stance press, Turkish get-up)

  • Četvrtak: Kardio ili joga

  • Petak: Kardio ili joga

  • Subota: Trening 3 (single-leg deadlift, kneeling chest press, squat s potiskom i rotacijom, reverse lunge s biceps curl, rainbow slam)

  • Nedjelja: Odmor

Trening snage ne samo da oblikuje tijelo, već i dugoročno poboljšava metabolizam i omogućava učinkovitije sagorijevanje kalorija. Rezultati se možda neće odmah vidjeti na vagi, ali promjene u obliku tijela i snazi će postati očite kroz nekoliko tjedana.

