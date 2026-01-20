Savjeti i primjer tjednog plana: Kako početi trening s utezima za gubitak kilograma

Trening snage poboljšava tjelesnu kompoziciju smanjujući masno tkivo, a istovremeno održava ili povećava mišićnu masu, kaže nutricionistica Tiffany Ma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:01 Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo | Video: 24sata/pixsell

Iako kardio i dijeta pomažu u mršavljenju, previše intenzivan kardio može povisiti razinu kortizola, hormona stresa koji utječe na metabolizam. Trening s utezima manje opterećuje tijelo, a mišići postaju učinkovitiji u sagorijevanju kalorija.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Savjeti za početnike

Procijenite mobilnost. Prije nego dodate utege, provjerite snagu i stabilnost tijela kroz sklekove, čučnjeve i plank.

Savladajte osnovne vježbe. Čučanj, sklek, mrtvo dizanje i horizontalno veslanje.

Koristite različite težine. Počnite s laganim, srednjim i težim utezima prema svojoj snazi.

Naizmjenično snaga i kardio. Ako ste početnik, započnite s jednim danom treninga snage i jednim danom kardio vježbi.

Jedite dovoljno proteina. Oko 0,73–1 g po pola kile tjelesne težine za izgradnju mišića i dugotrajniji osjećaj sitosti.

Slušajte tijelo. Bol je signal za prestanak, dok nelagoda može značiti da se mišići prilagođavaju novoj aktivnosti.

Primjer tjednog plana

Ponedjeljak: Trening 1 (goblet čučanj, veslanje, lateralni čučanj, renegade row, ruski twist)

Utorak: Kardio

Srijeda: Trening 2 (mrtvo dizanje, prsni potisak, kettlebell swing, split stance press, Turkish get-up)

Četvrtak: Kardio ili joga

Petak: Kardio ili joga

Subota: Trening 3 (single-leg deadlift, kneeling chest press, squat s potiskom i rotacijom, reverse lunge s biceps curl, rainbow slam)

Nedjelja: Odmor

Trening snage ne samo da oblikuje tijelo, već i dugoročno poboljšava metabolizam i omogućava učinkovitije sagorijevanje kalorija. Rezultati se možda neće odmah vidjeti na vagi, ali promjene u obliku tijela i snazi će postati očite kroz nekoliko tjedana.