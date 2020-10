Liječnik: Ovo je najgora metoda za zaspati probudite li se u noći

Upaliti televizor, skuhati si kakao ili ležati u mraku? Dr. Robert Rountree objašnjava koja je strategija najgora te kako si možete pomoći ako se probudite usred noći, a mozak nikako ne možete 'nagovoriti' da zaspe

<p>Buđenje usred noći i pokušaj (neuspješan) da ponovno zaspite vrlo je frustrirajuće - upravo je to razlog zašto dr. Robert Rountree kaže da biste umjesto toga trebali ostati budni.</p><p>Evo zašto hvaljeni liječnik za integrativnu medicinu kaže da pokušaj prisiljavanja na san nije produktivan, te što bi umjesto toga trebalo učiniti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poze koje olakšavaju zdravstvene tegobe</strong></p><h2>Zašto ne biste trebali predugo ostati budni u krevetu</h2><p>Ljudi koji imaju tendenciju da razmišljaju o nedovršenom poslu, predstojećim odgovornostima, problemima i slično, imaju posebno tešku situaciju uspavljivanja nakon što duže ostanu budni u krevetu noću, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/the-worst-thing-to-do-when-trying-to-fall-back-asleep">mbg</a>.</p><p>- Ako se budite i razmišljate o svim stvarima koje niste toga dana obavili, to je znak upozorenja. Signalizira da ste otišli u krevet s puno neprerađenih informacija. Boravak u krevetu, zatvaranje očiju i opsjednutost pitanjem zašto ne možete spavati neće utišati te misli. Umjesto toga, um treba odvratiti - ističe Rountree.</p><h2>Vrijeme kad treba ustati</h2><p>Tvrdi kako je, ako je prošlo 30 minuta ležanja u mraku bez naznaka sna, vrijeme da ustanete. </p><p>- Sve je bolje od forsiranja sna, što će vas još više razbuditi. Upalite lagano svjetlo i čitajte, gledajte neki smirujući dokumentarac na TV-u, bilo koja aktivnost koja ne podiže stres dobro će djelovati - objašnjava liječnik, naglašavajući da nije dobra ideja primiti mobitel u ruke, jer tada dokazano stres raste.</p><h2>Povratak u krevet</h2><p>To ne znači da biste trebali odustati od spavanja te noći. No mogli biste otkriti da će vam ustajanje iz kreveta i umirivanje vjerojatnije olakšati povratak u san, nego ostajanje u krevetu. Neke prakse koje možete isprobati uključuju kupanje u toploj kupki s uljem lavande, slušanje neke nježne, umirujuće glazbe, izvođenje vježbe disanja...</p><p>Loše ideje su grickanje, pijenje alkohola, pokušaj vježbanja visokog intenziteta te započinjanje s radom u sitnim satima.</p><h2>Prizovite bolji san</h2><p>Kako bi se izbjeglo buđenje usred noći, postoje neke preventivne mjere. Prije svega, pridržavajte se istog vremena spavanja i buđenja kako biste pomogli cirkadijalnom ritmu ili internom satu svog tijela. Ljudi koji to čine imaju manje problema s uspavljivanjem nakon buđenja, primjerice radi obavljanja nužde.</p><p>Prije spavanje uzmite i dodatak magnezija koji može pomoći u poticanju dobrog sna, jer on pripomaže održavanju zdravih razina hormona stresa kortizola te smiruje preaktivan um.</p>