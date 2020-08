Smjesu potom izlijte na pladanj za\u0161ti\u0107en papirom i zamrznite na par sati - dok ne o\u010dvrsne. Nakon toga ga izvadite, ukrasite po \u017eelji i u\u017eivajte u fantasti\u010dnom okusu, a kola\u010d potom dr\u017eite u hladnjaku kako bi bio savr\u0161enog okusa svaki put kad ga se po\u017eelite.

Lijeni čokoladni kolač: Okus mu je savršen, a ne mora se peći!

Sve što vam treba za ovaj jednostavni kolač je 600 ml vrhnja za šlag, 700 g čokolade te suhi kolači po vašem izboru. Idealan je za sladokusce kojima se ne da peći desert, a mana mu je što mora odstajati u hladnjaku

<p>Ponekad su najbolje stvari u životu jednostavne, a to najbolje dokazuje i ovaj čokoladni desert iz milja nazvan 'lijeni kolač'. Idealno je to rješenje kad vam se jede nešto slatko i ukusno, no nemate puno vremena ni volje za pripremu komplicirane slastice.</p><p>Recept je osmislila amaterska kuharica Walla Abu-Eida koji za svoje pratioce na Instagramu osmišljava razne gastro kreacije. Njen je 'lijeni kolač' postao osobito popularan zbog svog fantastičnog okusa, ali i jednostavnosti.</p><p>Tri sastojka potrebna za ovaj desert su 600 ml vrhnja za šlag, 700 g čokolade i omiljeni suhi keksi po izboru (Walla koristi 3 paketa Lotus Biscoff). </p><p>Za početak, otopite čokoladu i pomiješajte sa istučenim vrhnjem dok se ne sjedine. Kekse razlomite na komadiće i dodajte u čokoladnu smjesu i dobro promiješajte. </p><p>Smjesu potom izlijte na pladanj zaštićen papirom i zamrznite na par sati - dok ne očvrsne. Nakon toga ga izvadite, ukrasite po želji i uživajte u fantastičnom okusu, a kolač potom držite u hladnjaku kako bi bio savršenog okusa svaki put kad ga se poželite.</p><p>Walla ga najčešće dekorira s jagodama i komadićima čokolade, no dodatke birajte po vlastitom ukusu. </p>