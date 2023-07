'Ljubav je svakodnevna afera, a predigra u braku započinje iznošenjem smeća iz kuće'

Kako biste otkrili omiljena mjesta koja vaš partner voli - razgovarajte. A najvažniji su razgovori o seksu - i to je nešto što iznenađujuće malo parova radi, govori autor knjige “Sheet Music: Uncovering the Secrets of Sexual Intimacy in Marriage”, dr. Kevin Leman.

- Danas smo bombardirani seksualiziranim fotografijama i porukama. Dobivamo savjete o seksu na internetu, iz časopisa, TV emisija i filmova, no oni nam daju neka nerealna očekivanja. Između ostalog, ti savjeti ne moraju nam nužno pomoći kad je u pitanju intimnost sa supružnikom nego samo iskren razgovor između muža i žene - smatra dr. Leman.

Dodaje da razgovori među bračnim partnerima o seksu mogu biti izuzetno teški.

- No jedino se tako otvaraju vrata za razgovor o stvarima koje su nas dovele do nekih neugodnih situacija, ali i jača intimnost - kaže psihoterapeut Leman.

Seks bi trebao biti zabavan te važan dio vašeg braka

- Ako seks u braku ne doživljavate kao nešto važno, vrlo lako ćete doživjeti ‘kratki spoj’ sa sobom, suprugom i svojom obitelji. Zapravo, seksualni život para obično je mikrokozmos braka. Kad se seks očajnički traži ili nevoljko daje, nitko nije ispunjen - kaže autor, koji smatra da je ispunjujući seksualni život najbolje bračno ljepilo. Pitate se kako ga opet oživiti?

- Način na koji ćete to postići je uvjerenje da ste još ljubavnici. Znate li što ljubavnici rade? Zavode jedno drugo. Dame, kad ste zadnji put zavele svog supruga? Kad ste ga zadnji put spremno dočekale na vratima? I gospodo, kad ste zadnji put nešto obavili umjesto nje - pita se autor.

Dodaje da je ljubav “svakodnevna afera”, a predigra počinje iznošenjem smeća iz kuće.

- I to je ono što će zagrijati njeno srce. Pomoć oko kuće, djece i kućanskih poslova, ali i dogovaranje zajedničkih izlazaka. Brine li se muškarac o ženi na taj način, u najmanje šest od deset situacija pronaći će strastvenu ženu koja s njim uživa u aktivnom i ispunjujućem životu - objašnjava dr. Leman.

Žene moraju biti svjesne da je velika seksualna želja bračnog partnera često samo želja da muškarac zadovolji njih, ne toliko sebe.

- Možda se na prvu čini da se radi ‘samo o njemu’, no on želi vidjeti koliko uživate u tom užitku koji vam daje - kaže autor. Njegova je teorija da su muškarci, koliko god bili zreli i odrasli, i dalje zapravo dječaci kakvi su bili i nekad.

- Oni žele zadovoljiti prvu ženu u svom životu. Kad seks u braku nestane, muškarci gube nešto stvarno važno za njih, a to je osjećaj da vas mogu fizički zadovoljiti. Žene automatski gube satisfakciju da je netko očaran njihovom ljepotom - smatra autor i dodaje:

- Umjesto da se seksamo zbog partnerova zahtjeva, seksu treba pristupiti kao nešto što nudimo jedno drugome. Zadatak za muškarce je da se potrude zavoditi partnericu izvan spavaće sobe, a za žene da imaju aktivniju ulogu u zavođenju u spavaćoj sobi - zaključuje.