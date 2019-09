Ljutnja i osjećaj bijesa 'krivac' su za gomilanje sala na tijelu

Normalno je da se svatko povremeno naljuti ili pobjesni, ali kada to počne biti previše učestalo, tada se to negativno odražava na psihičko i fizičko zdravlje, a može doći i do gomilanja suvišnih kilograma i naslaga sala na tijelu.

Sve počinje s adrenalinom

Ljutnja ne utječe samo na naše emocionalno stanje, već i na kemijske procese u tijelu. Kada se naljutimo, oslobađa se adrenalin koji zapravo služi da nas pripremi za borbu ili bijeg. Pokreće nas, ali izaziva i anksioznost. Zbog protoka krvi iz unutarnjih organa u mišiće, ne možemo osjećati glad dok smo ljuti, ali to je kratkoročni učinak.

Nakon što se razina adrenalina u tijelu smanji, tada počinjemo osjećati potrebu nadoknaditi izgubljenu energiju pa pa žudimo za hranom i posežemo za njom. Ali, zbog činjenice da smo uz to sve i anksiozni, jedenje se zna pretvoriti u prejedanje kao bijeg od emocionalne krize. U takvim trenucima ljudi pojedu ono što baš i nije zdravo, ali donosi kratkotrajnu radost i utjehu.

Što možete učiniti: Pokušajte se suzdržati od prekomjernog jela u trenucima stresa. Budite svjesni i pratite što jedete, i svakako osluškujte svoje tijelo i prestanite sa jelom kada osjetite da više niste gladni. Jedino tako možete spriječiti gomilanje suvišnih kilograma.

Anksioznost je razlog za stres

Anksioznost povećava razinu stresa u tijelu, a to je još jedan razlog za podizanje razine kolesterola u tijelu. To pak štetno djeluje na srce i krvni tlak, a utječe i na našu težinu.

Naime, kortizol pretvara šećer iz krvi u masti i remeti pravilan rad probave. Rezultat toga može biti povećanje tjelesne težine i gomilanje masti u tijelu.

Što možete učiniti: Kada osjetite negativna emocije u sebi, budite aktivni, prisilite se i krenite. Otiđite u teretanu, vježbajte ili prošetajte parkom. To će vam pomoći u promjeni stanja duha na bolje i pročistit će vam misli od negativnih emocija.

Gubi se kontrola nad apetitom

Stres vodi do problema sa spavanjem, a kada ne spavamo dovoljno, nemamo energije i skloni smo posezati za nezdravom hranom. Ljudi tada najčešće posežu za ugljikohidratima, slatkišima, slatkim sokovima itd. U isto vrijeme, kada smo umorni, teško nam je držati kontrolu nad sobom, a poremeti se i rad hormona zaduženih za kontrolu apetita.

Što možete učiniti: Pronađite način da vratite sklad u svoj život, radite nešto što volite i posvetite se tome. To može biti čitanje, druženje s prijateljima, odlazak na izlete u prirodu, pečenje kolača i darovanje susjedima ili bilo što drugo što vam donosi zadovoljstvo i osjećaj mira, prenosi Bright Side.