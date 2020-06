Loš jastuk može prouzročiti bolove u vratu, neispavanost i glavobolje te alergijske reakcije

Osjećate se iscrpljeno tijekom jutra, a budite se uz glavobolje i bolove u vratu? Možda je problem u jastuku na kojem spavate, pa provjerite imate li odgovarajući jastuk ili vas muče drugi problemi sa spavanjem

<p>Odabir kvalitetnog jastuka neće utjecati samo na dobar san, nego i na cjelokupno zdravlje. Možda niste ni svjesni da vrsta jastuka koju ste odabrali može prouzročiti bolove, ali i upornu alergijsku reakciju, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-health/7-ways-your-pillow-could-be-affecting-your-health-797201/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside">Brightside.</a></p><p> </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Guza jastuk je veliki hit</p><p>Kakav jastuk onda odabrati? Provjerite treba li vam i primijenite neke od ovih savjeta.</p><h2>1. Bolovi u vratu</h2><p>Ako vam je glava dugo u neprirodnom položaju i nagnuta je dok spavate, to može izazvati osjećaj neugode. Ovisno o pozi u kojoj spavate, utjecaja ima i to koliko je jastuk čvrst. Ako je previše mekan ili previše tvrd, to može prouzročiti bolove u vratu.</p><p>Primjerice, ako spavate na boku, bolji odabir je čvršći i tvrđi jastuk koji omogućuje dovoljno potpore za vrat kako se ne bi previše naginjao u stranu. Ako spavate na trbuhu, bolji je mekši jastuk jer vam neće gurati glavu prema unazad. Ako spavate na leđima, čvrst jastuk također nije dobar odabir jer će previše gurati vrat prema naprijed.</p><h2>2. Bolovi u leđima</h2><p>Ovisno o tome kakvu potporu vratu i ramenima pruža vaš jastuk, to će utjecati i na pojavu bolova u leđima. Nepravilan položaj tijekom spavanja može pojačati bolove u tom području.</p><p>Ako spavate na trbuhu, bolje je imati ravan jastuk jer ćete tako smanjiti neugodu u donjem dijelu leđa. Ako spavate postrance, važno je imati dovoljno visok jastuk kako bi vrat i kralježnica bili u ravnoj liniji, a oni koji spavaju na leđima trebali bi potražiti jastuk koji prati prirodnu zakrivljenost vrata.</p><h2>3. Glavobolje</h2><p>Možda je uzrok u pogrešnom jastuku. Ako jastuk ne pruža potporu tijekom spavanja, vrat može biti u neprirodnom položaju. A ukočeni vrat može rezultirati glavoboljom.</p><h2>4. Alergijske reakcije</h2><p>Ako teško usnivate jer vas peku oči, imate glavobolje ili kišete i umorni ste tijekom dana, možda je problem u jastuku. Trebali biste ga redovito prati kako biste izbjegli pojavu alergija. Krivci za to su grinje. Ostali simptomi koji ukazuju na njihovo prisustvo su astma, ekcem i problemi sa sinusima.</p><h2>5. Loše spavate</h2><p>Bez obzira imate li problema s alergijama ili vas muče bolovi u vratu, loš jastuk je razlog zbog kojeg ste budni u gluho doba noći. Ako ne spavate dobro, tijelo se neće odmoriti. Nedostatak sna može uzrokovati niz zdravstvenih problema te povećati rizik od razvoja dijabetesa, pretilosti i visokog krvnog tlaka.</p><h2>6. Problemi s kožom</h2><p>Ako spavate na trbuhu ili na boku, lice je u izravnom kontaktu s jastukom. Sve bakterije, prljavština i masnoće s lica na taj će se način utrljati u jastučnicu. To će iritirati kožu i prouzročiti stvaranje akni i prištića.</p><p>Postoji više načina na koji možete riješiti taj problem. Redovito mijenjajte jastučnicu, ili kupite posebne jastuke s jastučnicama. Pojedini jastuci će svojim oblikom spriječiti da se okrenete i da kožom lica dodirujete jastučnicu. Također, postoje jastučnice koje u materijalu imaju ionsko srebro koje ubija štetne bakterije.</p><h2>7. Hrkanje</h2><p>Neudoban jastuk ili previše tvrd jastuk guraju vašu glavu prema naprijed i uzrokuju hrkanje. Ako ste alergični na grinje, upalni procesi u nosu i vratu mogu začepiti dišne puteve i također prouzročiti hrkanje.</p>